Ortografía y redacción: Cuba, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto

Con motivo de la situación que se está viviendo en Cuba en las últimas semanas, se ofrecen algunas claves de redacción para las noticias relacionadas.

El nombre de la capital de Cuba incluye el artículo , por lo que este se escribe con mayúscula ( La Habana ), como indica el Diccionario panhispánico de dudas y es inadecuado prescindir de él. También lo es emplear la grafía inglesa de este topónimo ( Havana ) en los textos en español.

Su gentilicio es habanero . Se recuerda además que el que corresponde a Santiago de Cuba , la segunda ciudad del país en número de habitantes, es santiaguero , como puede verse en la obra mencionada.

Para referirse al corte de suministro eléctrico, se recomienda evitar el término inglés blackout y utilizar la expresión española apagón (eléctrico) .

Los nombres de los accidentes geográficos compuestos por un sustantivo genérico y un nombre propio se escriben normalmente con el genérico en minúscula , como sucede con el mar Caribe , las islas Antillas y el estrecho de (la) Florida . Dado que, en estos casos, el artículo no forma parte del nombre propio , lo indicado es la minúscula.

En lo que respecta a (la) Florida , cabe añadir que, aunque es habitual prescindir del artículo en casi todo el ámbito del español , en algunos países caribeños, como Cuba, suele mencionarse con él, como señala el Diccionario panhispánico de dudas .

La palabra castrismo se escribe en minúscula por ser un nombre común. Ocurre lo mismo con castrista , usada para lo relacionado con él o sus partidarios .

A partir de estas dos voces se forman anticastrismo y anticastrista , que se escriben, como sucede por lo general con los términos que incluyen un prefijo , en una sola palabra y sin guion.

Aunque este topónimo, que se cita a menudo en relación con la emigración cubana, a veces se pronuncia a la inglesa (/maiámi/ o /mayámi/), en español es /miámi/ .

Los nombres de los cargos se escriben con minúscula inicial por tratarse de sustantivos comunes: «El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se ha mostrado a favor de dialogar con Estados Unidos», «El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, volvió a dejar en claro la postura de la Administración Trump hacia Cuba».

La moneda oficial en el país es el peso cubano , para la que se utilizan los símbolos CUP y $ . Este último corresponde también a los pesos argentino, chileno, mexicano y uruguayo, así como al dólar.

Como indica la Ortografía de la lengua española , se escriben con mayúscula los sustantivos que forman parte del nombre de las revoluciones y también los adjetivos, salvo aquellos especificativos que expresan nacionalidad, en los que se emplea minúscula inicial: Revolución cubana .

En la denominación Partido Comunista de Cuba , lo apropiado es escribir con mayúscula inicial todos los términos, salvo la preposición , como explica la ortografía académica. Su sigla es PCC .

Cabe recordar que, en caso de mencionar el marxismo-leninismo o el adjetivo marxista-leninista , lo adecuado es utilizar guion intermedio .

¿Para qué sirve la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.