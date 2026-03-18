Samanta Schweblin for export: el largo camino de la escritora argentina, cada vez más premiada en el mundo

Samanta Schweblin vuelve a estar en boca de todas: está entre los cinco finalistas del millonario Premio AENA de Narrativa Hispanoamericana con su libro "El buen mal" (Foto: Alejandra López)

“Desde que me fui del país, mis libros son más argentinos que nunca”, dijo Samanta Schweblin en una entrevista con Infobae hace unos meses atrás. Ya pasaron catorce años desde que se instaló en Berlín, Alemania. Esa distancia le dio otra perspectiva, otro tiempo, otra forma de leer pero también de escribir. Así construyó una larga y potente obra que hoy vuelve a estar en boca de todas: está entre los cinco finalistas del millonario Premio AENA de Narrativa Hispanoamericana con su libro El buen mal.

El 8 de abril se anuncia al ganador. La argentina compite con el colombiano Héctor Abad Faciolince, la chilena Nona Fernández, y los españoles Marcos Giralt Torrente y Enrique Vila-Matas. La dotación es de un millón de euros para la obra ganadora y con 30 mil euros para cada uno de los cuatro finalistas. El ganador o ganadora será anunciado el 8 de abril. Mientras, hay que esperar. Pero, ¿qué dice esta nominación acerca de la obra de Schweblin?

Estamos frente a una trayectoria literaria que ha obtenido reconocimiento internacional y una serie de galardones en los principales circuitos de la literatura en español e inglés. Podría decirse que su irrupción en el panorama literario global responde a un proceso sostenido de producción y circulación de su obra, que ha trascendido fronteras. Sus libros han sido traducidos a más de cuarenta idiomas haciéndose eco en medios extranjeros como The New Yorker, The Paris Review y Granta.

Portada del último libro de Samanta Schweblin: "El buen mal"

El recorrido de Schweblin por los premios literarios comenzó en 2001, cuando obtuvo el Premio del Fondo Nacional de las Artes por El núcleo del disturbio y el Premio del Concurso Haroldo Conti por el cuento Hacia la alegre civilización de la Capital. En 2008, su libro de relatos Pájaros en la boca fue distinguido con el Premio Casa de las Américas. Dos años después, el cuento Un hombre sin suerte recibió el Premio Juan Rulfo, mientras que en 2014 recibió el Premio Konex, Diploma al Mérito por su labor como cuentista entre 2009 y 2013.

El año 2015 marcó un punto de inflexión para su carrera: Siete casas vacías obtuvo el Premio Internacional de Narrativa Breve Ribera del Duero y Distancia de rescate fue reconocida con el Premio Tigre Juan. La proyección internacional de Schweblin se confirmó cuando Distancia de rescate resultó finalista del Premio Booker Internacional y fue distinguida con el Premio Shirley Jackson a la mejor novela corta. Además, recibió el Premio Tournament of Books en Estados Unidos.

En 2018, la publicación de Kentukis amplió su prestigio global y le permitió sumar el Premio Mandarache en 2020 y el Premio IILA-Literatura en 2021. El cuento Un hombre sin suerte volvió a ser reconocido, esta vez con el Premio O. Henry en 2022. Ese mismo año, Schweblin recibió el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso y el National Book Award por Siete casas vacías, consolidando su posición en el mercado angloparlante. En 2024 fue distinguida nuevamente con el Premio Konex de Letras en la categoría Cuento, período 2014-2018.

Con su obra, Schweblin se ha situado entre los nombres más destacados de las letras contemporáneas, deslizando a la literatura argentina unos cuantos escalones más arriba de lo que ya estaba (Foto: Alejandra López)

La obra de Samanta Schweblin se caracteriza por una escritura precisa, donde el cuento ocupa un lugar central; la novela es la excepción. Su estilo, vinculado a la tradición rioplatense y con influencias de Adolfo Bioy Casares, Julio Cortázar y Antonio Di Benedetto, explora temáticas como la maternidad, el miedo, la culpa y el malestar cotidiano. “Un malestar que enciende la rabia, un dolor punzante por una injusticia innecesaria, algo ocurre y nos obliga a detener la vorágine y prestar verdadera atención”, reflexionó Schweblin sobre el tono de su libro más reciente.

El Premio AENA cuenta con un jurado presidido por Rosa Montero e integra a figuras de la literatura latinoamericana y española, como Leila Guerriero y Jorge Fernández Díaz. La decisión final se conocerá próximamente en Barcelona, donde se anunciará si Schweblin suma un nuevo reconocimiento a una lista de premios que ha ido en aumento constante. La posibilidad de obtenerlo representa un nuevo hito en el proceso de internacionalización de su obra, que ha situado a la autora entre los nombres más destacados de las letras contemporáneas, deslizando a la literatura argentina unos cuantos escalones más arriba de lo que ya estaba. Schweblin aún es joven, tiene 48 años; le quedan muchos libros por escribir.