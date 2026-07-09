Cultura

Ni Maquiavelo se salvó: Francesco Guicciardini llevó el desencanto político un paso más allá

El político italiano del siglo XVI condensó en ‘Ricordi politici e civili’ una visión marcada por la oscuridad y la prudencia, para moverse cerca del poder sin perder un cierto norte de moral

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El libro del día: "Ricordi politici e civili", de Francesco Guicciardini
El libro del día: "Ricordi politici e civili", de Francesco Guicciardini

Francesco Guicciardini condensó en sus Ricordi politici e civili una visión de la política marcada por la oscuridad, la fortuna y la prudencia, un legado que lo aparta del optimismo renacentista y lo acerca a una lectura descarnada del poder. Esas notas privadas, iniciadas en 1512 y completadas durante dos décadas, reúnen 221 advertencias sobre cómo actuar en un mundo que, a su juicio, no puede comprenderse “conforme a regla”.

Italia aparece en ese marco como una tierra de contrastes políticos extremos: el país de Asís, de Cesare Beccaria, del pacifismo y de la abolición de la pena de muerte fue también el del terrorismo más cruento, la cuna del fascismo y más tarde el escenario del populismo performativo de Silvio Berlusconi. En ese escenario, de Maquiavelo a Da Empoli, el texto sitúa una tradición de observadores excepcionales de la vida pública.

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Florentino como Maquiavelo, Guicciardini nació en 1483 y murió en 1540. Fue amigo y confidente intelectual del autor de El Príncipe, pero alcanzó posiciones más altas en la vida pública: embajador en España del confaloniero Pier Soderini, consejero de papas y enlace de los Médici entre Roma y Florencia.

De esa experiencia dejó una obra central para la historiografía italiana, la Storia d’Italia, presentada como un libro fundacional por el apoyo documental de sus fuentes. Su celebridad más persistente, sin embargo, proviene de ese “libro secreto” compuesto para su familia, dentro de una tradición arraigada en la aristocracia florentina.

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Francesco Guicciardini
Francesco Guicciardini

Los Ricordi politici e civili no se describen como memorias personales, sino como recordatorios o avisos, un manual de prudencia y de “educación del juicio político”. Según el editor del volumen, Jorge del Palacio, Guicciardini empezó a escribirlos en España en 1512 y los fue completando a lo largo de dos décadas.

La paradoja del autor es que se tomó el trabajo de compilar saberes del mundo mientras sostenía una convicción profundamente escéptica sobre la capacidad humana para entenderlo. Una de sus intuiciones más arraigadas afirma que “los hombres viven en la oscuridad de las cosas”.

En una carta a Maquiavelo formuló esa idea con una imagen más extrema: “Andamos todos entre tinieblas, pero con las manos atadas a la espalda, para que no podamos esquivar los golpes”. Del Palacio, en su edición comentada, señala que ambos florentinos escriben “post res perditas”, esto es, desde una autoridad nacida de la derrota.

Ese punto de partida separa a Guicciardini de Maquiavelo no por falta de experiencia política, sino por la profundidad de su desencanto. Si había llegado más alto que su contemporáneo en los asuntos públicos, también se internó en un escepticismo más hondo.

Nicolás Maquiavelo
Nicolás Maquiavelo, precursor del pensamiento político moderno, fue colocado durante siglos del lado de los villanos, aunque el contenido de su obra refleje otra cosa.

Tras ver cómo Florencia pasaba del autogobierno orgulloso a la tiranía de Cosme I de Médici, primer Gran Duque de Toscana, Guicciardini queda presentado menos como un renacentista italiano que como un barroco español.

Su ruptura central consiste en sepultar la idea, todavía presente en Maquiavelo, de que la historia pueda servir como maestra de vida. Para Guicciardini, “las cosas del mundo” no se dejan entender mediante reglas fijas, y la existencia humana permanece sometida a la fortuna.

De ahí deriva un realismo político severo: el poder craso tiende siempre a imponerse y, frente a esa fuerza, la astucia y la prudencia nunca bastan del todo. El autor recomienda conductas concretas: hacerse visible para quien manda, tejer una red de amigos, desconfiar de las desinformaciones y dominar las artes del secreto.

Como refugio final aparece el estoicismo. El único norte moral posible para leer el mundo se resume en una palabra que después entusiasmaría a los barrocos españoles: “discreción”.

Guicciardini la definió con una advertencia tajante: “La cual, si no te ha sido dada por naturaleza, pocas veces se aprende tanto que baste a través de la experiencia. Y, desde luego, jamás con los libros”.

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