Subastaron el instrumento que Einstein tocaba mientras desarrollaba sus teorías más famosas

La reciente puja internacional por un instrumento atribuido al reconocido físico suma un nuevo hito entre los objetos científicos de alto valor, tras un proceso de autenticación que involucró cartas, fotografías y análisis familiares. (Composición fotográfica)

Un violín de madera que acompañó a Albert Einstein durante sus años claves reaparece en el mercado tras permanecer más de 70 años en una casa alemana y logra un precio en una subasta británica. El instrumento, fabricado por el lutier Anton Zunterer en 1894, estuvo presente en la vida del físico cuando buscaba inspiración para sus teorías. La subasta revela detalles inéditos sobre la relación de Einstein con la música y el papel de este violín, que permaneció olvidado en un entorno familiar hasta 2026. El instrumento fue recuperado ese mismo año, poco antes de su venta, cuando la familia decidió consultar a expertos sobre su origen.

Según un artículo publicado por Strings Magazine, la revista especializada en instrumentos de cuerda, Einstein comenzó a tocar el violín de niño por influencia de su madre. Si bien al principio rechazaba la práctica, el descubrimiento de Mozart marcó un punto de inflexión y lo llevó a interesarse por la música. El violín subastado fue el primero que el físico compró con su propio dinero a los 15 años, lo que marcó el inicio de una afición que mantuvo durante toda su trayectoria. El instrumento participó en cuartetos y reuniones de colegas.

De acuerdo con los expertos que participaron en el proceso de autenticación, el instrumento estuvo vinculado a los años en que Einstein formuló la teoría de la relatividad. Durante la década de 1930, el científico regaló el violín a su amigo y colega Max von Laue, premio Nobel de Física, poco antes de huir de Alemania. Von Laue entregó posteriormente el violín a Margarete Hommrich, admiradora de Einstein, quien lo conservó en su familia hasta la actualidad.

El recorrido del violín hasta la subasta

La adquisición de este histórico instrumento, acompañado de exhaustivos estudios de procedencia, despierta curiosidad sobre la relación de figuras científicas con la música y los objetos personales de relevancia histórica. (Nate D Sanders Auction)

El proceso de autenticación del violín exigió la revisión de cartas, registros aduaneros y fotografías históricas. Paul Wingfield, el compositor y musicólogo británico, dedicó seis meses a rastrear la procedencia del instrumento. El sello definitivo fue una inscripción en la parte trasera: la palabra Lina, diminutivo de “violina”, el nombre que Einstein daba a sus violines. Wingfield aseguró: “tan seguro como cualquiera podría estar de algo así: este violín perteneció a Albert Einstein”.

La venta se alzó con la adquisición por USD 516.500, y marcó el precio más alto registrado por un instrumento que no había pertenecido a un músico profesional. Solo los violines del Titanic y los fabricados por Stradivarius lograron alcanzar cifras superiores. La subasta atrajo el interés por los vínculos entre ciencia, arte y objetos históricos.

El violín, fabricado en Alemania, acompañó a Einstein en su juventud y en los años en que publicó sus principales trabajos científicos. Anton Zunterer, responsable de su construcción, era conocido por su trabajo artesanal. El violín sobrevivió a los cambios de dueño y las vicisitudes del siglo XX hasta su llegada a la subasta británica en 2026.

La familia de Margarete Hommrich conservó el violín durante tres generaciones. Su tataranieta decidió ponerlo a la venta en 2026, abriendo la puerta a la reintegración de una pieza que permanecía fuera del circuito de coleccionismo y museos. El proceso de autenticación, que incluyó la colaboración de expertos internacionales, aseguró la autenticidad de la venta y la relevancia del instrumento.

La venta del violín, con un trayecto familiar confirmado y documentos inéditos, evidencia la creciente demanda por bienes que cruzan el arte, la ciencia y el patrimonio cultural en el ámbito internacional. (University of Cambridge)

El récord alcanzado en la subasta resulta singular para el mercado de objetos personales vinculados a figuras científicas. La historia demuestra que los instrumentos musicales pueden adquirir un valor extraordinario cuando se asocian a personalidades influyentes en el desarrollo del conocimiento.

Ciencia, arte y legado cultural

El violín de Einstein se valora tanto por su procedencia como por el impacto que representa para la cultura contemporánea. La venta pone en evidencia el interés por aquellos objetos que unen distintas disciplinas. La inscripción personalizada, la documentación y el recorrido familiar distinguen al instrumento.

El caso ilustra cómo la música y la ciencia se entrelazan en el pensamiento de grandes figuras. Para Einstein, tocar el violín formaba parte de su manera de comprender el mundo. Su práctica musical ayudaba a ordenar ideas y descubrir patrones, que posteriormente traducía en ecuaciones.