Un piano utilizado por John Lennon batió récords en una subasta en Nueva York

La subasta internacional congregó a coleccionistas y marcó un momento clave para el mercado de objetos musicales, impulsando el interés global por recuerdos asociados a figuras históricas de la música popular. (Infobae Argentina)

El piano vertical que John Lennon utilizó durante la composición del álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band alcanzó un valor de USD 3.247 millones en una subasta realizada en Nueva York, superando todas las estimaciones previas y estableciendo un récord para artículos relacionados con The Beatles. Según la casa de subastas Christie’s, el evento integró piezas notables del patrimonio musical, deportivo y cinematográfico, generando gran atención internacional por la historia y procedencia de los objetos ofrecidos.

De acuerdo con el medio brasileño O Globo, el instrumento, un piano Cottage Upright fabricado por Broadwood, formó parte de la colección Jim Irsay: Salón de la Fama. Los organizadores indicaron que la puja inicial osciló entre USD 400.000 y USD 600.000, pero el resultado final superó ampliamente esas expectativas, convirtiendo al piano en el artículo de The Beatles más caro vendido en una subasta. Documentos de Christie’s confirman que la pieza acompañó a Lennon en la composición de temas como Lucy in the Sky with Diamonds, A Day in the Life y Being for the Benefit of Mr. Kite!.

También estuvo presente en sesiones previas de grabación como She Loves You, I Want to Hold Your Hand y Can’t Buy Me Love, lo que refuerza la demanda internacional por objetos únicos vinculados a músicos y bandas cuya producción es de gran interés para la cultura popular.

Instrumentos históricos y cifras millonarias

La jornada de Christie's en Nueva York reunió piezas emblemáticas y atrajo la atención de compradores debido a la relevancia cultural y la procedencia certificada de los artículos ofrecidos. Foto: Reproducción/Redes sociales/Christie's)

La subasta incluyó, además, otros instrumentos y recuerdos asociados a The Beatles. Entre los objetos destacados se encontró la primera batería Ludwig de tres piezas utilizada por Ringo Starr en actuaciones en vivo y sesiones de estudio entre 1963 y 1964. Este set se vendió por aproximadamente USD 2,4 millones, mientras que un parche de batería con el logotipo del grupo, empleado en la recordada presentación en el programa de Ed Sullivan en 1964, alcanzó los USD 2,9 millones.

Según el medio brasileño, la subasta reunió artículos vinculados a músicos como Elton John, James Brown, Kurt Cobain, Prince, Jim Morrison, Eric Clapton, Miles Davis, David Gilmour, John Coltrane y Janis Joplin, además de objetos relacionados con el cine y el deporte, como la pelota “Wilson” de la película Náufrago y artículos pertenecientes a Muhammad Ali.

Los récords de venta en subastas musicales han incrementado en los últimos años. Uno de los ejemplos más notorios es la guitarra Black Strat de David Gilmour, que alcanzó los USD 13,8 millones en una subasta anterior, consolidándose como la guitarra más cara jamás vendida. Este instrumento fue utilizado en álbumes clásicos de Pink Floyd como The Wall, The Dark Side of the Moon y Wish You Were Here.

Impacto en el mercado de objetos de colección musicales

Los organizadores entendieron que los resultados obtenidos en la subasta marcaron un momento de referencia para el mercado de coleccionismo musical. Julien Pradels, presidente de Christie’s, describió el efecto de los resultados al afirmar: “Lote tras lote, sentíamos que estábamos haciendo historia”.

Las recientes subastas reflejan el incremento sostenido en el interés internacional por instrumentos vinculados a músicos influyentes, reforzando la posición de Nueva York y Christie's como referentes mundiales.

El interés internacional en instrumentos y recuerdos musicales persiste, impulsado por la conexión emocional generada en seguidores y coleccionistas. Las cifras obtenidas en las pujas muestran la disposición de los compradores a invertir sumas destacadas por piezas únicas, sobre todo cuando se relacionan con artistas de amplia trascendencia.

La subasta de Christie’s en Nueva York exhibió que la demanda por instrumentos y recuerdos de leyendas como The Beatles permanece. El piano de Lennon, junto a otros objetos relevantes, consolidó su importancia dentro de la memoria colectiva musical. El mercado de coleccionismo sigue en crecimiento debido a la escasez de estos artículos y su significado dentro de la cultura contemporánea.

Entre los factores que explican el valor de estos objetos figuran su procedencia, autenticidad y el papel desempeñado en momentos clave de la historia musical. El alcance internacional de la subasta y la competencia entre coleccionistas ratificaron a Nueva York y a casas como Christie’s como centros de referencia en la venta de objetos históricos.

El piano de John Lennon, fabricado por Broadwood, pasa a integrar la lista de instrumentos que han alcanzado cifras récord en subastas recientes, reafirmando la demanda de recuerdos musicales en el mercado global. La colección Jim Irsay, al reunir piezas de artes y deportes, reflejó la diversidad de intereses de los compradores y la perdurabilidad de las referencias a Lennon y The Beatles en la cultura actual.