Cultura

Hegel, filósofo alemán: "La filosofía es el arte de no ser engañado por las palabras"

Esta expresión resume una preocupación que marcó su pensamiento y motivó profundas discusiones sobre los límites de los conceptos. En sus aulas, creció una revolución intelectual que confrontó el pensamiento tradicional

Guardar
Hegel desarrolló el idealismo absoluto
Hegel desarrolló el idealismo absoluto y un sistema filosófico que abarca lógica, metafísica, ética y filosofía de la historia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Georg Wilhelm Friedrich Hegel nació en Stuttgart en 1770 y se consolidó como uno de los filósofos más influyentes de la tradición occidental. A lo largo de su vida académica, desarrolló un sistema filosófico que abarca la lógica, la metafísica, la ética y la filosofía de la historia.

En la Universidad de Berlín, donde dictó sus lecciones más importantes, consolidó el idealismo absoluto, una corriente que sostiene que la razón constituye el fundamento último de la realidad y que pensamiento y ser permanecen inseparables. Entre sus obras centrales figuran la Fenomenología del espíritu, la Enciclopedia de las ciencias filosóficas y la Filosofía del derecho.

Hegel entendió la historia como un proceso por el cual la razón se realiza en el mundo. Su método dialéctico, basado en la contradicción y la superación progresiva de opuestos, marcó el pensamiento europeo posterior y ejerció influencia sobre autores como Karl Marx y Martin Heidegger.

Murió en Berlín en 1831, dejando un legado intelectual que sigue siendo objeto de debate en la filosofía contemporánea. Según explicó Stanford Encyclopedia of Philosophy, su obra representa un punto de inflexión en el análisis de la relación entre lenguaje, conciencia y realidad.

La influencia del método dialéctico
La influencia del método dialéctico de Hegel marcó a pensadores posteriores como Karl Marx y Martin Heidegger en la tradición filosófica occidental - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué significa la frase de Hegel

Aunque la expresión “la filosofía es el arte de no ser engañado por las palabras” es una síntesis interpretativa difundida en la divulgación contemporánea y no una cita literal de sus obras, refleja fielmente la crítica de Hegel al entendimiento abstracto. En su análisis, el lenguaje no solo nombra objetos, sino que puede fijar conceptos de forma rígida, generando ilusiones que se aceptan irreflexivamente.

Según la Stanford Encyclopedia of Philosophy, Hegel busca reconocer “el concepto” (der Begriff) dentro de las representaciones cotidianas, superando las confusiones que el lenguaje ordinario puede generar al intentar atrapar lo singular. Esta labor exige no aceptar los términos comunes como verdades evidentes, sino someterlos a un análisis dialéctico donde se confronte la apariencia verbal con la realidad subyacente. Es decir, someterlos a un análisis riguroso y confrontarlos con la experiencia. Así, la filosofía funciona como una defensa ante los engaños del lenguaje.

En la Fenomenología del espíritu, demuestra que el lenguaje siempre expresa lo universal; por ejemplo, al decir “ahora”, la palabra sobrevive al instante fugaz, revelando que el lenguaje es una mediación necesaria, pero que puede distorsionar la experiencia sensible si no se analiza críticamente.

Autores como Ignacio Ellacuría han utilizado esta lógica para denunciar cómo los discursos ideologizados emplean términos abstractos para encubrir realidades de opresión. Es más, solo un análisis filosófico profundo permite evitar la trampa de las palabras y captar la verdad dinámica de lo real, según detalló la Universidad de Oxford en sus investigaciones sobre la hermenéutica hegeliana.

Hegel advierte que el lenguaje
Hegel advierte que el lenguaje puede distorsionar la realidad y que la filosofía debe someter a examen los conceptos cotidianos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen de la frase de Hegel

La preocupación de Hegel por el lenguaje y su capacidad de enmascarar la realidad se encuentra en textos como la “Fenomenología del espíritu” y la “Enciclopedia de las ciencias filosóficas”. En estos escritos, defiende que el pensamiento filosófico debe ir más allá de la experiencia inmediata y de los conceptos fijos para captar el devenir y las contradicciones internas de la realidad. El método dialéctico, eje de su filosofía, se centra en el movimiento y la transformación de los conceptos, evitando aceptarlos como definiciones estáticas o incuestionables.

Según estudios académicos publicados por la Universidad Complutense de Madrid, la frase atribuida a Hegel condensa uno de los núcleos de su método: la crítica al uso acrítico del lenguaje y la exigencia de pensar los conceptos en movimiento, como momentos de un proceso donde la verdad nunca se agota ni se clausura.

La filosofía, en su visión, no es un saber dogmático, sino una indagación permanente sobre la relación entre lenguaje, pensamiento y mundo. “El pensamiento filosófico debe someter a examen los conceptos cotidianos para evitar que las palabras sustituyan a la realidad”, recoge un análisis de Ignacio Ellacuría sobre la obra hegeliana.

En la “Introducción a la estética”, Hegel examina el papel del arte y la filosofía como mediadores entre lo sensorial y lo conceptual, y aborda cómo el lenguaje puede tanto clarificar como oscurecer la verdad. Estas reflexiones han mantenido su vigencia en debates contemporáneos sobre filosofía del lenguaje y teoría crítica, tal como lo muestran estudios de la Universidad de Harvard.

Hegel advierte que el lenguaje
Hegel advierte que el lenguaje puede distorsionar la realidad y que la filosofía debe someter a examen los conceptos cotidianos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quién fue Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel fue un pensador central del siglo XIX y una de las figuras fundamentales del idealismo alemán. Su influencia se extiende más allá de la filosofía, alcanzando áreas como la política, la sociología y la estética.

Nació en Stuttgart en 1770 y cursó estudios en el seminario protestante de Tubinga, donde trabó amistad con otros futuros filósofos destacados como Friedrich Schelling.

En su carrera académica, ocupó cátedras en las universidades de Jena, Heidelberg y Berlín, donde formuló su sistema filosófico de carácter enciclopédico. Su método dialéctico y su visión de la historia como desarrollo progresivo de la libertad influyeron en movimientos filosóficos y políticos posteriores. Según Stanford Encyclopedia of Philosophy, su legado se mantiene vigente en la discusión filosófica actual y continúa alimentando el debate sobre el papel del lenguaje en la construcción de la realidad.

Temas Relacionados

Friedrich HegelFilosofíaNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Marcelo Brodsky, una cita ineludible con la memoria de los desaparecidos de la dictadura

En galería Rolf Art se presenta, por primera vez en este siglo, “Buena Memoria”, la emblemática serie de fotografías y videos del artista argentino

Marcelo Brodsky, una cita ineludible

“La teoría Schonberg”: una de amor que atrapa desde las primeras página

Inmersa en un clima de música y artes plásticas, la última novela del autor argentino Fernando Muller narra una historia entre un pintor y una prostituta que explora la fragilidad de los vínculos, plantea el regreso del pasado y da una vuelta de tuerca que cambia la manera de ver la vida

“La teoría Schonberg”: una de

Una casa habitada por recuerdos: la memoria según María del Mar Ramón

Un hombre regresa a la casa de su infancia en Colombia tras la muerte de su hermano y, entre ruinas y maleza, se enfrenta a los límites del recuerdo. En “La memoria es un animal esquivo”, la autora colombiana indaga en la fragilidad del pasado y las ficciones familiares. Este miércoles se presenta en Madrid

Una casa habitada por recuerdos:

Del ajedrez a la revolución de la I.A.: la increíble historia de Demis Hassabis, la mente detrás de DeepMind

Con una niñez marcada por torneos y desafíos, el genio británico pasó de dominar tableros a liderar una empresa que aspira a transformar la vida de millones y ganar un premio Nobel

Del ajedrez a la revolución

Una pintura, mil preguntas: el Salvator Mundi del taller de Leonardo da Vinci conquista los Países Bajos

Su historia, los secretos de su elaboración y una procedencia repleta de nombres ilustres lo convierten en una pieza codiciada que sigue desafiando a especialistas y al público

Una pintura, mil preguntas: el
DEPORTES
El argentino Nico Varrone, tras

El argentino Nico Varrone, tras su impactante debut en la Fórmula 2: “Hay potencial para pelear adelante”

Paso a paso: cómo hará Boca Juniors para ampliar el aforo de la Bombonera a 80.000 espectadores

Tras el triunfo de Racing y las derrotas de San Lorenzo e Independiente, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura

Superstición en el fútbol argentino: aparecieron dientes de ajo en la previa del duelo entre Instituto e Independiente

Jugó en la selección de Italia, tuvo un paso fugaz por Racing y se convirtió en jugador y vicepresidente de un club europeo

TELESHOW
Quién fue el cuarto eliminado

Quién fue el cuarto eliminado en Gran Hermano Generación Dorada: así fue su salida de la casa

Cantó en Es mi sueño, emocionó al recordar a su abuelo y Jimena Barón fue rotunda: “Naciste con un micrófono en la mano”

Sebastián Graviotto, el ex de Juana Repetto, contó su decisión tras volver a ser padre: “Me hice la vasectomía al mes”

Violeta Kreimer, ganadora argentina de un Premio Oscar 2026 a Mejor cortometraje de ficción: “Me sentí Messi”

Pedro Rosemblat reaccionó al enojo de Moria Casán: “Cómo le voy a tener miedo”

INFOBAE AMÉRICA

De promesa a capitán: la

De promesa a capitán: la evolución de Marcelo bajo la sombra de Roberto Carlos

EN VIVO: El Ejército de Israel informó que abatió a Gholam Reza Soleimani, alto mando de la Guardia Revolucionaria de Irán

Rubio dialogó con Japón y Corea del Sur tras el pedido de Trump para proteger el estrecho de Ormuz y garantizar el flujo de petróleo

El líder supremo de Irán nombró a Mohsen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria, como su nuevo asesor militar

Marcelo Brodsky, una cita ineludible con la memoria de los desaparecidos de la dictadura