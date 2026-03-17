Hegel, filósofo alemán: "La filosofía es el arte de no ser engañado por las palabras"

Hegel desarrolló el idealismo absoluto y un sistema filosófico que abarca lógica, metafísica, ética y filosofía de la historia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Georg Wilhelm Friedrich Hegel nació en Stuttgart en 1770 y se consolidó como uno de los filósofos más influyentes de la tradición occidental. A lo largo de su vida académica, desarrolló un sistema filosófico que abarca la lógica, la metafísica, la ética y la filosofía de la historia.

En la Universidad de Berlín, donde dictó sus lecciones más importantes, consolidó el idealismo absoluto, una corriente que sostiene que la razón constituye el fundamento último de la realidad y que pensamiento y ser permanecen inseparables. Entre sus obras centrales figuran la Fenomenología del espíritu, la Enciclopedia de las ciencias filosóficas y la Filosofía del derecho.

Hegel entendió la historia como un proceso por el cual la razón se realiza en el mundo. Su método dialéctico, basado en la contradicción y la superación progresiva de opuestos, marcó el pensamiento europeo posterior y ejerció influencia sobre autores como Karl Marx y Martin Heidegger.

Murió en Berlín en 1831, dejando un legado intelectual que sigue siendo objeto de debate en la filosofía contemporánea. Según explicó Stanford Encyclopedia of Philosophy, su obra representa un punto de inflexión en el análisis de la relación entre lenguaje, conciencia y realidad.

La influencia del método dialéctico de Hegel marcó a pensadores posteriores como Karl Marx y Martin Heidegger en la tradición filosófica occidental - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué significa la frase de Hegel

Aunque la expresión “la filosofía es el arte de no ser engañado por las palabras” es una síntesis interpretativa difundida en la divulgación contemporánea y no una cita literal de sus obras, refleja fielmente la crítica de Hegel al entendimiento abstracto. En su análisis, el lenguaje no solo nombra objetos, sino que puede fijar conceptos de forma rígida, generando ilusiones que se aceptan irreflexivamente.

Según la Stanford Encyclopedia of Philosophy, Hegel busca reconocer “el concepto” (der Begriff) dentro de las representaciones cotidianas, superando las confusiones que el lenguaje ordinario puede generar al intentar atrapar lo singular. Esta labor exige no aceptar los términos comunes como verdades evidentes, sino someterlos a un análisis dialéctico donde se confronte la apariencia verbal con la realidad subyacente. Es decir, someterlos a un análisis riguroso y confrontarlos con la experiencia. Así, la filosofía funciona como una defensa ante los engaños del lenguaje.

En la Fenomenología del espíritu, demuestra que el lenguaje siempre expresa lo universal; por ejemplo, al decir “ahora”, la palabra sobrevive al instante fugaz, revelando que el lenguaje es una mediación necesaria, pero que puede distorsionar la experiencia sensible si no se analiza críticamente.

Autores como Ignacio Ellacuría han utilizado esta lógica para denunciar cómo los discursos ideologizados emplean términos abstractos para encubrir realidades de opresión. Es más, solo un análisis filosófico profundo permite evitar la trampa de las palabras y captar la verdad dinámica de lo real, según detalló la Universidad de Oxford en sus investigaciones sobre la hermenéutica hegeliana.

Hegel advierte que el lenguaje puede distorsionar la realidad y que la filosofía debe someter a examen los conceptos cotidianos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen de la frase de Hegel

La preocupación de Hegel por el lenguaje y su capacidad de enmascarar la realidad se encuentra en textos como la “Fenomenología del espíritu” y la “Enciclopedia de las ciencias filosóficas”. En estos escritos, defiende que el pensamiento filosófico debe ir más allá de la experiencia inmediata y de los conceptos fijos para captar el devenir y las contradicciones internas de la realidad. El método dialéctico, eje de su filosofía, se centra en el movimiento y la transformación de los conceptos, evitando aceptarlos como definiciones estáticas o incuestionables.

Según estudios académicos publicados por la Universidad Complutense de Madrid, la frase atribuida a Hegel condensa uno de los núcleos de su método: la crítica al uso acrítico del lenguaje y la exigencia de pensar los conceptos en movimiento, como momentos de un proceso donde la verdad nunca se agota ni se clausura.

La filosofía, en su visión, no es un saber dogmático, sino una indagación permanente sobre la relación entre lenguaje, pensamiento y mundo. “El pensamiento filosófico debe someter a examen los conceptos cotidianos para evitar que las palabras sustituyan a la realidad”, recoge un análisis de Ignacio Ellacuría sobre la obra hegeliana.

En la “Introducción a la estética”, Hegel examina el papel del arte y la filosofía como mediadores entre lo sensorial y lo conceptual, y aborda cómo el lenguaje puede tanto clarificar como oscurecer la verdad. Estas reflexiones han mantenido su vigencia en debates contemporáneos sobre filosofía del lenguaje y teoría crítica, tal como lo muestran estudios de la Universidad de Harvard.

Hegel advierte que el lenguaje puede distorsionar la realidad y que la filosofía debe someter a examen los conceptos cotidianos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quién fue Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel fue un pensador central del siglo XIX y una de las figuras fundamentales del idealismo alemán. Su influencia se extiende más allá de la filosofía, alcanzando áreas como la política, la sociología y la estética.

Nació en Stuttgart en 1770 y cursó estudios en el seminario protestante de Tubinga, donde trabó amistad con otros futuros filósofos destacados como Friedrich Schelling.

En su carrera académica, ocupó cátedras en las universidades de Jena, Heidelberg y Berlín, donde formuló su sistema filosófico de carácter enciclopédico. Su método dialéctico y su visión de la historia como desarrollo progresivo de la libertad influyeron en movimientos filosóficos y políticos posteriores. Según Stanford Encyclopedia of Philosophy, su legado se mantiene vigente en la discusión filosófica actual y continúa alimentando el debate sobre el papel del lenguaje en la construcción de la realidad.