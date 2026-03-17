Cultura

El legado de Frida Kahlo y Diego Rivera vincula arte y ópera en Nueva York

La muestra ‘Frida and Diego: The Last Dream’ en el MoMA, con bocetos, pinturas y escenografías creados por los artistas mexicanos, acompaña la obra lírica que se estrena en la MET Ópera

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El MoMa se alía con la Met Opera y explora el último sueño de Frida Kahlo y Diego Rivera

El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa) explora “el último sueño” de Frida Kahlo y Diego Rivera en una exposición en la que tiende puentes entre las artes escénicas y las visuales de la mano de la Metropolitan Opera. El sábado 21 de marzo, el museo abre al público las puertas de Frida and Diego: The Last Dream, una muestra de más de 40 piezas que acompaña a la ópera El último sueño de Frida y Diego.

La pieza se estrenará el 14 de mayo en el interior de la prestigiosa Met Opera, con libreto de Nilo Cruz y música de Gabriela Lena Frank y con Isabel Leonard y Carlos Álvarez en los papeles protagónicos. “Cuando supimos que la Met Opera iba a producir una obra sobre Frida Kahlo y Diego Rivera pensamos que era un buen momento para realizar una colaboración entre las dos instituciones”, explica a la prensa Beverly Adams, curadora de arte latinoamericano del MoMa.

El MoMa de Nueva York
El MoMa de Nueva York inaugura la exposición ‘Frida and Diego: The Last Dream’ en colaboración con la Metropolitan Opera

En la representación operística, Rivera invoca a Kahlo durante el Día de Muertos con el fin de devolverla a la vida, una invitación que la pintora, fallecida en 1954, rechaza. Una maqueta de un teatro en la entrada de la exposición da una idea de cómo esta historia cobrará vida: Frida, delante de una cama azul acechada por dos esqueletos, es observada por Diego desde una estructura de madera, mientras al fondo un gran árbol rojo ambienta la escena.

Frida Kahlo, del arte a la ópera

El museo sumerge al espectador en un teatro y lo guía al centro de la sala, donde un árbol rojo atraviesa una estrecha cama azul y extiende sus ramas sobre un espejo que cuelga del techo. “Este es el tótem de nuestra sala, con el espejo por encima de ese elemento retorcido, constreñido, forzado a permanecer en una jaula en la parte inferior y que se libera hacia el cielo”, indica a los medios Jon Bausor, el escenógrafo y codiseñador de vestuario de la ópera.

Entre las obras expuestas se
Entre las obras expuestas se encuentran piezas destacadas como ‘Árbol de la esperanza, mantente fuerte’ y ‘Mis abuelos, mis padres y yo’ de Frida Kahlo

El árbol es un elemento clave en varias piezas de Kahlo, como Árbol de la esperanza, mantente fuerte, que reposa sobre una pared cercana a la estructura.

En esta obra, la mexicana se representa a sí misma sentada sobre una silla, luciendo un traje tradicional de tehuana y con lágrimas en los ojos. Tras ella, una segunda Frida yace de espaldas en una camilla de hospital, mostrando al espectador la sangre que brota de su espalda desnuda.

También se exponen en la sala Mis abuelos, mis padres y yo, una reinterpretación de un árbol genealógico en el que Frida es cigoto, feto y niña, así como Fulang-Chang y yo, Retrato con pelo corto y Autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos.

De Rivera se exhibirán más de una veintena, en su mayoría bocetos pensados para el vestuario del ballet H.P. (Horsepower) y su escenografía, así como un gran mural en el que retrata al líder revolucionario Emiliano Zapata sujetando un machete de caña de azúcar y vestido con ropas de campesino blanco.

Más de veinte bocetos y
Más de veinte bocetos y murales originales de Diego Rivera para el ballet y retratos revolucionarios forman parte de la muestra en el MoMa

La cultura de México

Para elaborar la exposición, sus responsables se comprometieron con esa cultura tradicional de México que la pareja retrataba en su arte. “El vínculo con la cultura popular mexicana era algo muy importante para Kahlo y Rivera, que miraban muy de cerca las tradiciones indígenas y reivindicaban lo auténticamente mexicano en sus obras”, subraya Adams.

Esta idea se aprecia en Festival de las Flores: Fiesta de Santa Anita, donde Rivera ilustra con vibrantes colores esta festividad mexicana.

La ópera dialoga de igual modo con los orígenes de los artistas, y por ello en su vestuario se aprecian bordados hechos por artesanas de Oaxaca y otras regiones mexicanas.

Frida and Diego: The Last Dream: expandirá en mayo las ideas de la exposición, dando “un paso más allá” en la difusión del legado de Kahlo y Rivera y siendo un símbolo de la herencia que ambos dejaron en el arte y la cultura, resalta Adams.

Fuente: EFE

[Fotos: EFE/ Ángel Colmenares]

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