Cultura

Cuáles son las diez películas que buscan el premio mayor en los Oscar 2026

Las nominadas a mejor película, con especial protagonismo de ‘Pecadores’ y ‘Una batalla tras otra’, reflejan una diversidad de propuestas estéticas y temáticas para una nueva etapa del cine mundial

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Llegaron los Óscar, y diez producciones compiten para ganar el más prestigioso premio de Hollywood. Los expertos afirman que Pecadores y Una batalla tras otra están cabeza a cabeza, pero ¿podría obras como Hamnet o El agente secreto podrían dar una sorpresa?

A continuación las diez nominadas para mejor película en la 98ª edición de los Premios de la Academia este domingo:

Bugonia

Dos jóvenes obsesionados con las
Dos jóvenes obsesionados con las conspiraciones secuestran a una poderosa CEO convencidos de que es un ser de otro planeta

La más reciente oferta del director griego Yorgos Lanthimos, se sumerge en el mundo de los teóricos de la conspiración. Teddy (Jesse Plemons), está convencido de que una ejecutiva farmacéutica (Emma Stone), es una malvada extraterrestre, y la secuestra para salvar el planeta. Lanthimos mantiene a la audiencia enganchada con giros dramáticos y momentos graciosos, pero no haber suspenso en torno a su desempeño el domingo.

F1

Brad Pitt interpreta a un
Brad Pitt interpreta a un expiloto de Fórmula 1 que busca redención tras un accidente que truncó su prometedora carrera

La Academia tiende a nominar alguna cinta taquillera para recompensar a las producciones que contratan a los mejores técnicos por detrás de la magia del cine. Este año le tocó el turno a una producción que recaudó 630 millones de dólares en taquilla y fue dirigida por Joseph Kosinski (el mismo de Top Gun: Maverick). Protagonizada por Brad Pitt en la piel de un piloto veterano, la película abunda en tecnología de punta y aderezos de la Fórmula 1. Su nominación sorprendió, pero no debe llegar en primer lugar.

Frankenstein

Guillermo del Toro reinterpreta el
Guillermo del Toro reinterpreta el clásico de Mary Shelley en una historia que explora el vínculo entre creador y criatura

Los votantes de la Academia aman al mexicano Guillermo del Toro, quien ya tiene sus estatuillas por La forma del agua y Pinocho. Por lo que no sorprendió que nominaran Frankenstein, su proyecto del corazón, a pesar de las tibias reseñas que cosechó al estrenar en el festival de Venice el año pasado. Aunque no parece cerca del mayor premio de la noche, su impresionante vestuario, sus sets y su maquillaje lideran las apuestas para vencer en las categorías técnicas.

Hamnet

La vida familiar de Shakespeare
La vida familiar de Shakespeare y la pérdida de su hijo inspiran un drama que indaga en los orígenes de la tragedia

Es la candidata que se alzó de forma sorpresiva este año. Basada en una novela que aborda la vida de William Shakespeare y su esposa Agnes durante los años de la peste negra, cumple con los requisitos para la gala: un rodaje suntuoso, emocionalmente intensa, y dirigida por una directora oscarizada (Chloé Zhao, ganadora por Nomadland). Triunfó en el festival de cine de Toronto, pero décadas después de que Shakespeare apasionado se llevara el Óscar, esta edición luce poco inclinada hacia el dramaturgo.

Marty Supremo

Timothée Chalamet es un joven
Timothée Chalamet es un joven ambicioso que desafía los límites para alcanzar el éxito en el competitivo mundo del ping pong

La historia de un campeón de tenis de mesa basada en hechos reales, destaca gracias a la interpretación de Timotheé Chalamet que da vida al arrogante protagonista. Sus pocas posibilidades de llevarse un Óscar reflejan eso. Chalamet está entre los favoritos para mejor actor, a pesar de que perdió impulso en la recta final a la premiación por sus declaraciones despectivas con la ópera y el ballet.

Una batalla tras otra

Timothée Chalamet es un joven
Timothée Chalamet es un joven ambicioso que desafía los límites para alcanzar el éxito en el competitivo mundo del ping pong

El parte thriller, parte comedia surrealista, de Paul Thomas Anderson, que sigue a un exrevolucionario en una búsqueda desesperada para rescatar a su hija, arrasó en la temporada. Protagonizada por Leonardo DiCaprio, fue coronada como la película del año por los sindicatos de productores y directores de Hollywood, así como por los críticos y los BAFTA. Abriendo una ventana a los temas que movilizan el debate en Estados Unidos y un elenco estelar que incluye a Sean Penn y Benicio Del Toro, es claramente una de las favoritas.

Valor sentimental

Una familia noruega se reencuentra
Una familia noruega se reencuentra mientras el pasado y el arte ponen a prueba los lazos personales

El director danés-noruego Joachim Trier entró en el radar de la Academia con su drama romántico La peor persona del mundo (2021). Y regresó con la misma actriz, Renate Reinsve, además de una dosis de glamour de Hollywood en la persona de Elle Fanning, cautivando a los votantes que le dieron su primera nominación a mejor película. El drama familiar filmado en la casa de Trier es una fuerte contendora en la categoría internacional, pero no en la principal de la noche.

Pecadores

Dos hermanos regresan a su
Dos hermanos regresan a su ciudad natal enfrentando un pasado marcado por la violencia y la redención

Con su mezcla de horror y música, creció como la espuma en la pelea por los Óscar, a la que llega con un número récord de 16 nominaciones y grandes chances de ser coronada como la mejor película de la noche. La cinta que utiliza sedientos vampiros como metáfora de la explotación de la cultura negra, bajo la dirección de Ryan Coogler, conquistó a la crítica y a la audiencia, recaudando 370 millones de dólares en taquilla.

El entusiasmo que ha desatado ha alimentado las chances de triunfar en otras categorías, tal como la de mejor actor para su estrella Michael B. Jordan. Es poco común ver una película de terror tan bien colocada en los Óscar, pero Pecadores desafió las etiquetas con su mezcla de géneros, sus actuaciones y su singular abordaje.

El agente secreto

Un thriller político ambientado en
Un thriller político ambientado en Brasil durante la dictadura, con un hombre perseguido que busca reunirse con su hijo

La película de Kleber Mendonça Filho suena como fuerte contendora para la categoría internacional, triunfo que le daría un segundo Óscar consecutivo a Brasil. Su nominación a la codiciada categoría de mejor película, se sintió como un triunfo para el país latinoamericano. El drama de idas y vueltas que muestra las tensiones de un Brasil dominado por una dictadura militar en la década de 1970 surfeó en una ola de popularidad durante la campaña por el Óscar, pero los pronósticos no la ven en el cuadro de finalistas para la principal estatuilla de la gala.

Sueños de trenes

Un thriller político ambientado en
Un thriller político ambientado en Brasil durante la dictadura, con un hombre perseguido que busca reunirse con su hijo

Una fascinante mirada a las transformaciones que vivió el noroeste de Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX a través de la vida y las emociones de un hombre de la época, Sueños de trenes conquistó a los votantes de la Academia. La cinta indie, con una premiada fotografía, fue elegida por Netflix en el festival de Sundance de 2025, y se montó en una campaña que le dio el máximo galardón de los Premios Spirit, que honran al cine independiente. Para una película de bajo presupuesto como esta, su nominación al Óscar fue ya una victoria.

Fuente: AFP

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