Daniel Giménez Cacho debuta como director en el Festival de Málaga con una película sobre femicidios en México

‘Juana’, la ópera prima como realizador del reconocido actor hispano mexicano, explora el drama de una periodista comprometida en la lucha contra la impunidad

Daniel Giménez Cacho posa sonriente
Daniel Giménez Cacho posa sonriente con el paisaje costero de la ciudad de Málaga, en cuyo festival de cine presentó su película 'Juana'

El actor hispano-mexicano Daniel Giménez Cacho ha presentado en el Festival de Cine de Málaga su ópera prima como director, Juana, un retrato íntimo de las víctimas de violencia en el contexto de los femicidios y el patriarcado en México, en el que una mujer entabla una batalla “para sobrevivir, crecer y salvarse”. Y es, a la vez, una historia “muy esperanzadora”, añade en una entrevista su protagonista, la actriz mexicana Diana Sedano, quien junto al cineasta se encuentra en la ciudad andaluza para promocionar la cinta que compite en la sección oficial junto a otras 21 producciones, nueve de ellas latinoamericanas.

La película se centra en la vida de Juana, una periodista atrapada en los traumas de un pasado muy duro que compagina la monotonía de su trabajo con las visitas a su madre senil. Y que se ve involucrada en una investigación para destapar la doble vida de un político corrupto, principal sospechoso de una red de pornografía infantil.

La idea de este argumento surgió de la pregunta que se hizo Giménez Cacho sobre por qué los periodistas, a pesar de que los matan y los amenazan, siguen arriesgando su vida para hacer su trabajo. “Esa era una de las preguntas que yo quería contestarme”, explica el director. “Y luego me di cuenta de que es difícil hacerlo, porque es al cabo de una carrera de 30 o 35 años cuando la gente puede decir, ya sé porqué me dediqué a esto”.

'Juana' es la ópera prima
'Juana' es la ópera prima como director de Daniel Giménez Cacho, relevante actor mexicano

Ópera prima de Giménez Cacho

Después de una amplia y reconocida trayectoria delante de las cámaras, para Giménez Cacho, dirigir a los actores no supuso un gran reto. “Es como aportar lo que más puedas para que todo suceda por sí mismo, poder generar el clima. Yo no creo en el haz así y asá, precisamente porque soy actor. Escoges (a las actrices en este caso) y ya está la mitad del trabajo hecho. Luego hay que ayudarles a que estén bien, cómodas”, señala.

El salto a la dirección lo dio porque le gustaba el reto y ya había hecho “bastante teatro como director”. “Aunque ser actor es lo que más me gusta, cuando estoy en el teatro y ese tiempo transcurre, y eres dueño de esas dos horas, eso es lo que me gusta”, asegura. “Pero siento que como actor conoces mucho menos del lenguaje cinematográfico porque estás de este lado. Simplemente para leer un guion como director me tardé como un mes de ejercicio diario, porque yo leía como actor, desde la subjetividad y como director es todo lo contrario”, explica.

Salir de la victimización

Cuando Giménez Cacho y su equipo pensaron en la personalidad que iba a tener Juana intentaron salir de la idea de victimización del personaje. “Ella tiene objetivos muy claros y muy concretos y no se puede regodear en lo que le pasó, porque como en la vida, no avanzas si te quedas en ese bucle”, señala Sedano, quien cree que su personaje en la película tiene una “consistencia dramática de tragedia griega”.

La actriz Diana Sedano protagoniza
La actriz Diana Sedano protagoniza 'Juana', donde interpreta a una periodista marcada por traumas personales

La actriz empatizó con su personaje, aunque “obviamente sus heridas no son mis heridas”, reconoce, lo que si es que “me hizo mirar una realidad que no es que no tuviera conciencia de lo que está pasando en mi país y en el mundo, pero probablemente no le había prestado atención antes. Juana llega al Festival de Cine de Málaga tras su paso por los festivales internacionales de Morelia (México) y el Tallin Black Nights Film Festival (Estonia), entre otros.

“Estoy contento y quiero seguir dirigiendo, lo pasé bien, disfruté mucho, y quiero hacer otra película. Ya la tengo, está en proceso de escritura, pero tratará de cómo la vejez no es el final, sino mas bien el comienzo de algo. Va a ser más alegre que esta”, concluye Giménez Cacho.

Fuente: EFE

[Fotos: Alex Zea/prensa Festival de Málaga]

