El Museo Nacional de Sudán perdió más del 60% de sus piezas durante la guerra

El Museo Nacional de Sudán perdió más del 60% de sus piezas patrimoniales durante la guerra civil, según fuentes culturales - (AP foto/Khaled Abd Al Gader)

Más del 60% de las piezas del Museo Nacional de Sudán fueron saqueadas durante la guerra civil, según confirmaron autoridades y fuentes culturales citadas. El robo, atribuido a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) durante la ocupación del museo en Jartum entre 2023 y principios de 2024, representa una de las mayores pérdidas para el patrimonio cultural sudanés.

El saqueo del Museo Nacional de Sudán ha provocado la desaparición de más de la mitad de sus objetos protegidos y pone en riesgo la riqueza patrimonial del país. Según declaraciones recogidas por ARTnews, entre las piezas perdidas figuran oro y joyería pertenecientes a antiguos reinos sudaneses, lo que dificulta la preservación de la identidad nacional y afecta gravemente la futura recuperación de Sudán.

La directora de la Autoridad General de Antigüedades y Museos, Ghalia Jar Al-Nabi, señaló a ARTnews que “más del 60% de las piezas del museo fueron robadas”. Varias vitrinas permanecen vacías tras el saqueo. Entre los objetos robados se incluyen metales preciosos y joyas de valor histórico.

La sustracción incluyó metales preciosos y joyería histórica perteneciente a antiguos reinos sudaneses, afectando la identidad nacional - (Foto AP/Justin Lynch, archivo)

De acuerdo con Graham Abdel Qader, subsecretario de Cultura, hasta la fecha solo han sido recuperadas 570 piezas, de las más de 150.000 que resguardaba el museo antes del conflicto. De las colecciones saqueadas, unas 8.000 piezas corresponden a los salones de exhibición, mientras que muchos otros artículos históricos no han sido inventariados.

Impacto en el patrimonio cultural sudanés

El Ministerio de Cultura y Antigüedades de Sudán estimó las pérdidas en el sector, incluidas las áreas artísticas y turísticas, en alrededor de USD 110 millones. Esta cifra comprende los daños en aproximadamente 20 instituciones culturales, como el Palacio Republicano y el Museo Sultan Ali Dinar, según datos recogidos por ARTnews.

El Ministerio de Cultura estimó las pérdidas en el sector cultural y turístico sudanés en al menos USD 110 millones durante el conflicto - (AP foto/Florence Miettaux)

Cuatro museos —el Museo Sultan Ali Dinar, el Museo de Gezira, el Museo de Nyala y el Museo de Al-Geneina— fueron completamente destruidos durante los saqueos, de acuerdo con funcionarios citados por el medio. La desaparición y posible dispersión de los bienes culturales robados afecta directamente a la memoria colectiva, generando un obstáculo mayor para la reconstrucción social y cultural de Sudán.

Imágenes satelitales divulgadas en 2024 por el medio nacional SBC indicaron que camiones con objetos salieron del museo principal a inicios de ese año. Las autoridades no han logrado identificar cuáles piezas fueron trasladadas ni su destino, lo que incrementa el temor de que hayan ingresado a redes de tráfico ilegal.

Advertencias y respuestas internacionales

El saqueo y la salida de objetos sudaneses del país motivaron advertencias internacionales. La UNESCO instó a los gobiernos a impedir la importación y exportación de objetos culturales saqueados de Sudán, advirtiendo sobre el peligro de perder patrimonio irreemplazable.

Imágenes satelitales mostraron camiones que trasladaron objetos culturales sudaneses fuera del museo sin que las autoridades pudieran identificar su destino

Organismos humanitarios y expertos en derechos culturales alertaron que el tráfico ilícito de bienes sudaneses podría tener consecuencias graves. Más allá del daño simbólico, la pérdida sistemática de colecciones nacionales amenaza la cohesión social y priva a las generaciones futuras de referencias históricas.

La guerra civil en Sudán ha causado entre 20.000 y 150.000 víctimas fatales, según estimaciones publicadas en 2026 y citadas por ARTnews. Diversos informes de la ONU y misiones independientes han documentado violaciones de derechos humanos cometidas por ambas partes en conflicto.

La dispersión y posible venta de los objetos culturales representa un daño irreversible para Sudán. Esta situación compromete la reconstrucción de la vida social y cultural del país, prolongando el impacto mucho más allá de la pérdida material.

La magnitud del saqueo al Museo Nacional de Sudán y a otras instituciones culturales pone de relieve la urgente necesidad de cooperación internacional para rastrear y recuperar los bienes robados. Para los especialistas en patrimonio y desarrollo social, la restitución de estos objetos será fundamental en cualquier proceso de reconciliación y reconstrucción nacional.