Por qué una artista transcribió a mano más de 900 páginas de “Moby Dick”

La artista Bethany Collins, fotografiada en su estudio en Chicago el 15 de diciembre de 2025. En las paredes hay obras en progreso (Crédito: Clarissa Bonet / The New York Times)

Durante cuatro meses, a partir del verano de 2024, la artista Bethany Collins, residente en Chicago, se despertaba cada mañana antes del amanecer, preparaba café y se sentaba a la mesa del comedor a copiar Moby Dick (1851) de Herman Melville con una pluma estilográfica. Escribiendo con tinta ácida azul medianoche sobre papel cebolla, recorría las más de 900 páginas del libro, de 10 en 10. La obra resultante, O la Ballena, Vol. I-III, se encuentra en tres carpetas de tela negra. “Me pareció un ritual”, dice Collins, de 41 años, sobre el proyecto, “como una meditación”.

Collins, quien creció en Montgomery, Alabama, y se crio en iglesias evangélicas y presbiterianas, se sintió atraída por la novela en parte porque se la ha descrito como “la Biblia de Estados Unidos”. Su práctica diaria de escritura se inspiró en el artista conceptual estadounidense Allen Ruppersberg, quien en 1974 copió la novela de Oscar Wilde El retrato de Dorian Gray (1891) en 20 lienzos de 1,8 x 1,8 metros a mano con un rotulador Pentel. “Ruppersberg habla de la transcripción como la mayor intimidad que se puede tener con un autor”, dice Collins. “Me fascina esa idea”.

Al sumergirse en el texto de Melville, descubrió que Moby Dick estaba plagado de inquietudes de hace 200 años que aún resuenan hoy: el libro advierte “contra seguir al loco solitario que hundirá todo el barco”, dice, señalando que Melville también señala los peligros del “consumo excesivo, la búsqueda del petróleo y la obsesión por la blancura”. Como estadounidenses, “todas esas obsesiones y búsquedas son, de alguna manera, exclusivamente nuestras”, afirma.

Herman Melville, autor de "Moby Dick" (Crédito: Shutterstock)

Tales portentos de la historia a menudo se incrustan en su obra, que se ha exhibido en exposiciones individuales en el Museo Peabody Essex en Salem, Massachusetts, y el Museo de Arte de Seattle, entre otras instituciones. Para otra serie, utilizó la partitura de Beautiful Dreamer del compositor estadounidense Stephen Foster, una balada de 1864 a veces interpretada como una serenata a un amante fallecido, para crear impresiones en forma de diana y luego las envolvió en dibujos nubosos que evocaban columnas de gas lacrimógeno. Todas ellas se exhibirán en la próxima muestra de Collins en el Museo de Arte Contemporáneo de Denver, aunque, obligada por la continua incertidumbre política de Estados Unidos, optó por incluir solo dos volúmenes de Or, the Whale porque “no sabemos cómo terminará todo esto”, dice. “No soy una persona optimista, pero la obra implica que habrá un futuro. Eso se siente esperanzador”.

Fuente: The New York Times