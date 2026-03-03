La inteligencia artificial reveló los secretos de un juego de mesa romano tras casi 20 siglos

Investigadores de las universidades de Maastricht y Leiden utilizaron el software Ludii para simular partidas y comparar patrones de desgaste - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un antiguo misterio de arqueología en los Países Bajos fue resuelto gracias a la colaboración entre especialistas en arqueología e informática. El hallazgo del probable uso y reglas de un juego de mesa romano en Heerlen, descifrado mediante inteligencia artificial, marca un avance en la aplicación de nuevas tecnologías para reconstruir aspectos cotidianos de la antigüedad. Tanto el equipo de la Universidad de Leiden como la Universidad de Maastricht publicaron estas conclusiones en la revista Antiquity.

A través del uso combinado de análisis microscópico de desgaste y simulaciones por inteligencia artificial, científicos lograron identificar que una piedra incisa de la antigua Coriovallum —actual Heerlen— sirvió como tablero de un juego estratégico romano. El método permitió proponer reglas plausibles para su funcionamiento, demostrando la utilidad de la computación avanzada en resolver enigmas del pasado.

El objeto estudiado es una pieza de piedra caliza blanca, catalogada como objeto 04433 en el Museo Romano de Heerlen y procedente de los yacimientos de Coriovallum, ciudad romana ubicada bajo la actual Heerlen, al sur de los Países Bajos. Según la publicación, la pieza mide 212 por 145 por 71 milímetros y pesa 3,38 kilogramos. Fue elaborada con piedra de Norroy, material apreciado en la antigüedad, y su singular patrón geométrico planteó un enigma durante décadas.

Durante mucho tiempo, la interpretación de la piedra fue incierta. Las líneas diagonales y rectas trazadas en su superficie no coincidían con otros tableros arqueológicos ni con planos arquitectónicos romanos conocidos. La falta de inscripciones y el diseño poco usual dificultaban su estudio.

El tablero de piedra caliza procedente de la antigua Coriovallum fue identificado como un juego de bloqueo estratégico con piezas de piedra o vidrio - Crédito: Gentileza, estudio Ludus Coriovalli: using artificial intelligence-driven simulations to identify rules for an ancient board game, publicado en Antiquity

Algunas hipótesis previas consideraron funciones arquitectónicas o decorativas, sin consenso definitivo. Solo las marcas de desgaste a lo largo de las líneas incisas sugirieron la posibilidad de un uso lúdico, aunque su verificación demandaba nuevas metodologías.

Inteligencia artificial y análisis del tablero romano

El avance científico fue posible gracias al uso de inteligencia artificial. Investigadores de la Universidad de Maastricht emplearon el software Ludii, que permite analizar y simular juegos históricos a partir de bases de datos documentadas en Europa. Ludii fue entrenado con más de 100 reglas de juegos antiguos del continente, multiplicando las hipótesis y contrastándolas con la evidencia física.

Dennis Soemers, del equipo de Maastricht, explicó a The GIST que el sistema computó diferentes reglas posibles y jugó partidas simuladas para identificar las variantes que resultaban viables para jugadores humanos. Estos resultados se compararon posteriormente con los patrones de desgaste identificados en la piedra por los arqueólogos neerlandeses.

La clave del método fue cruzar la coincidencia entre el desgaste —resultado del movimiento de piezas de piedra o vidrio, halladas también en Coriovallum— y las trayectorias predominantes en los juegos simulados. Walter Crist, arqueólogo de la Universidad de Leiden citado por The GIST, destacó: “Observamos desgaste a lo largo de las líneas en la piedra, justo donde se deslizarían piezas durante el juego”.

Solo nueve variantes simuladas coincidieron con el patrón de desgaste original de la piedra, siete de ellas con la configuración de cuatro piezas contra dos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Principales hallazgos y reglas propuestas del juego

El análisis de ambas universidades sostiene que el tablero corresponde probablemente a un juego de bloqueo: un jugador, con mayor número de fichas, debe atrapar o bloquear los movimientos de su oponente en la menor cantidad de turnos posible. Según la investigación, las simulaciones con mayor compatibilidad presentaron partidas con cuatro piezas contra dos, situadas en lados opuestos del rectángulo principal del tablero.

A lo largo de la investigación se evaluaron 130 configuraciones posibles de reglas y posiciones iniciales. Solo nueve variantes simuladas por la inteligencia artificial generaron patrones de desgaste acordes con los observados en la piedra. De ellas, siete proponían el uso de cuatro piezas frente a dos, todas colocadas en el tablero desde el inicio de la partida.

No obstante, los investigadores llaman a la cautela. Soemers declaró a The GIST que Ludii es capaz de deducir reglas para casi cualquier patrón de líneas, pero ello no puede certificar que los romanos jugaran exactamente bajo esas normas.

Juegos de bloqueo documentados en el norte, centro y sur de Europa —como haretavl, gioco dell’orso o la liebre perseguida— presentan reglas similares, lo que apoya la hipótesis de los arqueólogos. La coincidencia entre el desgaste y las trayectorias previstas en las simulaciones sustenta la identificación, aunque no garantiza una correspondencia total.

La aplicación de inteligencia artificial en arqueología posibilita la recuperación del patrimonio lúdico y la ampliación del conocimiento sobre la cultura romana - Crédito: Gentileza, estudio Ludus Coriovalli: using artificial intelligence-driven simulations to identify rules for an ancient board game, publicado en Antiquity

Relevancia histórica y aportes al conocimiento arqueológico

Este hallazgo no solo facilita la catalogación de un objeto aislado, sino que proyecta luz sobre el entretenimiento cotidiano en la época romana, cuando tableros, piezas y juegos estratégicos formaban parte del entorno familiar y urbano. La investigación subraya la aportación de unir herramientas digitales y métodos multidisciplinarios para reconstruir ámbitos poco documentados de la vida antigua, como el ocio doméstico.

El tablero de Heerlen amplía tanto la cronología como la geografía documentadas para este tipo de juegos, cuya presencia solía asociarse a épocas y regiones más recientes. Además, evidencia cómo la inteligencia artificial, aplicada a la arqueología, enriquece la recuperación del patrimonio lúdico y la comprensión de la cultura romana.

Los responsables del estudio estiman que esta metodología puede aplicarse para identificar nuevos tableros y reconstruir sistemas de reglas, sumando datos a un campo de investigación en continuo desarrollo. El análisis de la piedra permite comprender mejor las prácticas lúdicas en sociedades antiguas, e impulsa comparaciones con contextos europeos similares.

La convergencia entre simulación computacional y estudios de desgaste demuestra que la tecnología brinda acceso no solo a objetos, sino también a experiencias humanas perdidas. Descifrar las reglas de antiguos juegos de mesa evidencia que el interés por el entretenimiento estratégico une, a través de los siglos, a las comunidades del pasado y del presente.