Cultura

La inteligencia artificial reveló los secretos de un juego de mesa romano tras casi 20 siglos

Investigadores lograron reconstruir las posibles reglas y el funcionamiento de un antiguo tablero hallado en Heerlen, Países Bajos, combinando simulaciones computarizadas y análisis microscópico de desgaste en la piedra

Guardar
Investigadores de las universidades de
Investigadores de las universidades de Maastricht y Leiden utilizaron el software Ludii para simular partidas y comparar patrones de desgaste - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un antiguo misterio de arqueología en los Países Bajos fue resuelto gracias a la colaboración entre especialistas en arqueología e informática. El hallazgo del probable uso y reglas de un juego de mesa romano en Heerlen, descifrado mediante inteligencia artificial, marca un avance en la aplicación de nuevas tecnologías para reconstruir aspectos cotidianos de la antigüedad. Tanto el equipo de la Universidad de Leiden como la Universidad de Maastricht publicaron estas conclusiones en la revista Antiquity.

A través del uso combinado de análisis microscópico de desgaste y simulaciones por inteligencia artificial, científicos lograron identificar que una piedra incisa de la antigua Coriovallum —actual Heerlen— sirvió como tablero de un juego estratégico romano. El método permitió proponer reglas plausibles para su funcionamiento, demostrando la utilidad de la computación avanzada en resolver enigmas del pasado.

El objeto estudiado es una pieza de piedra caliza blanca, catalogada como objeto 04433 en el Museo Romano de Heerlen y procedente de los yacimientos de Coriovallum, ciudad romana ubicada bajo la actual Heerlen, al sur de los Países Bajos. Según la publicación, la pieza mide 212 por 145 por 71 milímetros y pesa 3,38 kilogramos. Fue elaborada con piedra de Norroy, material apreciado en la antigüedad, y su singular patrón geométrico planteó un enigma durante décadas.

Durante mucho tiempo, la interpretación de la piedra fue incierta. Las líneas diagonales y rectas trazadas en su superficie no coincidían con otros tableros arqueológicos ni con planos arquitectónicos romanos conocidos. La falta de inscripciones y el diseño poco usual dificultaban su estudio.

El tablero de piedra caliza
El tablero de piedra caliza procedente de la antigua Coriovallum fue identificado como un juego de bloqueo estratégico con piezas de piedra o vidrio - Crédito: Gentileza, estudio Ludus Coriovalli: using artificial intelligence-driven simulations to identify rules for an ancient board game, publicado en Antiquity

Algunas hipótesis previas consideraron funciones arquitectónicas o decorativas, sin consenso definitivo. Solo las marcas de desgaste a lo largo de las líneas incisas sugirieron la posibilidad de un uso lúdico, aunque su verificación demandaba nuevas metodologías.

Inteligencia artificial y análisis del tablero romano

El avance científico fue posible gracias al uso de inteligencia artificial. Investigadores de la Universidad de Maastricht emplearon el software Ludii, que permite analizar y simular juegos históricos a partir de bases de datos documentadas en Europa. Ludii fue entrenado con más de 100 reglas de juegos antiguos del continente, multiplicando las hipótesis y contrastándolas con la evidencia física.

Dennis Soemers, del equipo de Maastricht, explicó a The GIST que el sistema computó diferentes reglas posibles y jugó partidas simuladas para identificar las variantes que resultaban viables para jugadores humanos. Estos resultados se compararon posteriormente con los patrones de desgaste identificados en la piedra por los arqueólogos neerlandeses.

La clave del método fue cruzar la coincidencia entre el desgaste —resultado del movimiento de piezas de piedra o vidrio, halladas también en Coriovallum— y las trayectorias predominantes en los juegos simulados. Walter Crist, arqueólogo de la Universidad de Leiden citado por The GIST, destacó: “Observamos desgaste a lo largo de las líneas en la piedra, justo donde se deslizarían piezas durante el juego”.

Solo nueve variantes simuladas coincidieron
Solo nueve variantes simuladas coincidieron con el patrón de desgaste original de la piedra, siete de ellas con la configuración de cuatro piezas contra dos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Principales hallazgos y reglas propuestas del juego

El análisis de ambas universidades sostiene que el tablero corresponde probablemente a un juego de bloqueo: un jugador, con mayor número de fichas, debe atrapar o bloquear los movimientos de su oponente en la menor cantidad de turnos posible. Según la investigación, las simulaciones con mayor compatibilidad presentaron partidas con cuatro piezas contra dos, situadas en lados opuestos del rectángulo principal del tablero.

A lo largo de la investigación se evaluaron 130 configuraciones posibles de reglas y posiciones iniciales. Solo nueve variantes simuladas por la inteligencia artificial generaron patrones de desgaste acordes con los observados en la piedra. De ellas, siete proponían el uso de cuatro piezas frente a dos, todas colocadas en el tablero desde el inicio de la partida.

No obstante, los investigadores llaman a la cautela. Soemers declaró a The GIST que Ludii es capaz de deducir reglas para casi cualquier patrón de líneas, pero ello no puede certificar que los romanos jugaran exactamente bajo esas normas.

Juegos de bloqueo documentados en el norte, centro y sur de Europa —como haretavl, gioco dell’orso o la liebre perseguida— presentan reglas similares, lo que apoya la hipótesis de los arqueólogos. La coincidencia entre el desgaste y las trayectorias previstas en las simulaciones sustenta la identificación, aunque no garantiza una correspondencia total.

La aplicación de inteligencia artificial
La aplicación de inteligencia artificial en arqueología posibilita la recuperación del patrimonio lúdico y la ampliación del conocimiento sobre la cultura romana - Crédito: Gentileza, estudio Ludus Coriovalli: using artificial intelligence-driven simulations to identify rules for an ancient board game, publicado en Antiquity

Relevancia histórica y aportes al conocimiento arqueológico

Este hallazgo no solo facilita la catalogación de un objeto aislado, sino que proyecta luz sobre el entretenimiento cotidiano en la época romana, cuando tableros, piezas y juegos estratégicos formaban parte del entorno familiar y urbano. La investigación subraya la aportación de unir herramientas digitales y métodos multidisciplinarios para reconstruir ámbitos poco documentados de la vida antigua, como el ocio doméstico.

El tablero de Heerlen amplía tanto la cronología como la geografía documentadas para este tipo de juegos, cuya presencia solía asociarse a épocas y regiones más recientes. Además, evidencia cómo la inteligencia artificial, aplicada a la arqueología, enriquece la recuperación del patrimonio lúdico y la comprensión de la cultura romana.

Los responsables del estudio estiman que esta metodología puede aplicarse para identificar nuevos tableros y reconstruir sistemas de reglas, sumando datos a un campo de investigación en continuo desarrollo. El análisis de la piedra permite comprender mejor las prácticas lúdicas en sociedades antiguas, e impulsa comparaciones con contextos europeos similares.

La convergencia entre simulación computacional y estudios de desgaste demuestra que la tecnología brinda acceso no solo a objetos, sino también a experiencias humanas perdidas. Descifrar las reglas de antiguos juegos de mesa evidencia que el interés por el entretenimiento estratégico une, a través de los siglos, a las comunidades del pasado y del presente.

Temas Relacionados

Universidad de MaastrichtUniversidad de LeidenMuseo Romano de HeerlenReconstrucción de Juegos AntiguosPatrimonio Cultural EuropeoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Adriana Calcanhotto regresa a Buenos Aires con un recital intimista y poético

La cantante se presentará en el espacio Deseo el sábado 25 de abril. Entre la música, la literatura y la docencia, su historia revela facetas poco conocidas. El entusiasmo crece ante su paso por la ciudad

Adriana Calcanhotto regresa a Buenos

El primer documental iraní nominado al Oscar hace historia con un relato inspirador

‘Abriéndose paso entre las rocas’ retrata la lucha de una mujer pionera en un país refractario a la igualdad de género, y revela cómo una historia así puede catalizar cambios en una sociedad conservadora

El primer documental iraní nominado

Flavia Pittella reveló los libros prohibidos en Irán y el impacto de la censura estatal

La escritora y especialista en literatura recomendó libros fundamentales para entender la cultura iraní y el impacto de la censura estatal, en una charla en Infobae al Mediodía. El recorrido incluyó novelas prohibidas, cómics autobiográficos y testimonios del exilio

Flavia Pittella reveló los libros

Residencia de Escritores Malba: quiénes son los cinco autores seleccionados

Para esta nueva edición de la REM, se anunció la selección de autores internacionales que residirán en Buenos Aires durante 2026, en el marco de un proceso que recibió cerca de 600 postulaciones de 50 países

Residencia de Escritores Malba: quiénes

Juan Reos, Mariano Benavente y Alberto Sassani abren la temporada de muestras de la Casa del Bicentenario

El espacio abre sus puertas a propuestas que rompen moldes, con instalaciones, pinturas y dibujos de artistas que apuestan por nuevas formas de interactuar con el público, desde el 6 de marzo

Juan Reos, Mariano Benavente y
DEPORTES
El show de atajadas de

El show de atajadas de Juan Musso ante Barcelona en la sufrida clasificación del Atlético de Madrid a la final de la Copa del Rey

La increíble historia detrás del video viral de la apretada de la barra de Godoy Cruz: “El que no quiera jugar, que se vaya”

Las cuatro sedes alternativas para la Finalissima entre Argentina y España si no se juega en Qatar

Colapinto llegó a Australia y está listo para su primer año completo en la Fórmula 1: “Es una nueva forma de correr”

El crudo relato de una ex estrella de la Premier League sobre su adicción: “La cocaína destruye todo”

TELESHOW
Anamá Ferreira reveló en Infobae

Anamá Ferreira reveló en Infobae en Vivo el consejo que le dio a Marta Fort antes de su debut en el mundo del modelaje

Maxi López contó cómo logró recomponer su vínculo con Wanda Nara tras su separación: “No podía verla ni en figurita”

L-Gante habló sobre su polémica foto en el camarín de la China Suárez: “Un chistecito para ese momento”

El orgullo de Luisana Lopilato por el nuevo hobby de su hijo Noah Bublé: “Chocho explorando el mundo”

Así es el nuevo contenido que te espera este año en Infobae

INFOBAE AMÉRICA

Entre osos míticos y leyendas

Entre osos míticos y leyendas ancestrales: así es Mato Tipila, la roca sagrada que guarda el espíritu de los Lakota Sioux en Estados Unidos

Venezuela firmó nuevos contratos para exportar petróleo y derivados a Estados Unidos

Estados Unidos ya impactó 1.700 objetivos en Irán e incorporó al bombardero el B-52 al conflicto

El depuesto líder supremo de Irán Ali Khamenei será sepultado en la ciudad santa de Mashhad

Cómo un virus gigante oculto en un pantano japonés podría explicar el origen de la vida en la Tierra