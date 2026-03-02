Cómo se escribe según la RAE: telefonía móvil, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto

Con motivo de la celebración en Barcelona del Mobile World Congress (MWC), se ofrecen a continuación algunas claves para una buena redacción de las informaciones relacionadas con el sector de la telefonía móvil.

Teléfono inteligente , reloj inteligente y anillo inteligente son alternativas adecuadas en español a las expresiones inglesas smartphone , smartwatch y smart ring, respectivamente.

La denominación inteligencia artificial se escribe con minúsculas , ya que es una expresión común. También van con minúscula los adjetivos que se le puedan añadir, como generativa . En cambio, la sigla IA , mejor que la inglesa AI , sí se escribe con mayúsculas .

Tal como indica el Diccionario panhispánico de dudas , las siglas formadas por la combinación de cifras y letras se pueden escribir con o sin guion , aunque es cada vez más frecuente omitir este signo: 6G , 5G , 3D …

Con el anglicismo start-up se conoce en el mundo de los negocios y la innovación a aquellas sociedades que, pese a su juventud y falta de recursos, consiguen obtener buenos resultados en el mercado y pasan a ser impulsadas por otros inversores o absorbidas por empresas ya consolidadas. Se recomienda emplear la alternativa empresa emergente .

Es preferible la construcción tecnología ponible a la denominación inglesa wearable technology y a la fórmula mixta tecnología wearable . Para aludir en general al conjunto de estos dispositivos, es adecuado el término ponibles : «Es probable que las compañías introduzcan innovaciones en los ponibles».

La voz inglesa display puede sustituirse en español por pantalla (de visualización) o visualizador .

Tanto píxel (llana) como pixel (aguda) son válidas para aludir al elemento mínimo de ciertos tipos de imágenes. La primera es habitual en España y la segunda es la mayoritaria en muchos países de América. El plural se forma añadiendo -⁠es , es decir, píxeles y pixeles . Los de megapíxel y megapixel (escritos en una sola palabra) son megapíxeles y megapixeles .

Para referirse al producto de más calidad o más característico de una empresa se recomienda utilizar producto insignia como alternativa al anglicismo flagship . Este extranjerismo se aplica también a tiendas, empresas y, en general, a cualquier elemento representativo y distintivo dentro de un conjunto, por lo que se puede sustituir por opciones como tienda insignia o empresa insignia , según el caso.

Al hablar de los dispositivos que se manejan sin necesidad de un teclado, un ratón…, esto es, mediante el contacto directo de los dedos principalmente , se recomienda emplear tecnología táctil en lugar de tecnología touch.

La grafía selfi , plural selfis , es la recogida en el diccionario académico como adaptación de la forma inglesa selfie . Es un término empleado para referirse a las fotografías que uno toma de sí mismo, solo o en compañía de otros, y, por extensión, a las cámaras frontales de los dispositivos con los que se hacen estas fotografías.

Para aludir a un dispositivo que puede doblarse , es recomendable optar por alternativas asentadas como plegable , mejor que el extranjerismo foldable .

¿Qué hace la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.