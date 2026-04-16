La selección argentina Sub 17 se enfrentará a Ecuador por las semifinales del Sudamericano: hora, TV y formaciones

La selección argentina Sub 17 se clasificó al Mundial de Qatar tras empatar con Bolivia (AFA)

La selección argentina Sub 17 buscará el pase a la final del campeonato Sudamericano ante su par de Ecuador. El encuentro comenzará a las 20.00 en el estadio Defensores del Chaco, Paraguay, con arbitraje del chileno Mathias Riquelme y televisación en vivo de DSports.

El conjunto que dirige Diego Placente viene de lograr la clasificación al Mundial de Qatar, que se jugará en noviembre de este año, luego de un empate 1-1 ante Bolivia. Ese resultado, le permitió a la Argentina terminar segundo en el Grupo B, con 7 puntos, por detrás de Brasil (12). La Albiceleste cerró la primera fase con dos victorias (4-1 ante Perú y 3-2 frente a Venezuela), una derrota (0-3 con Brasil) y una igualdad. Además, el equipo marcó 8 goles y recibió 7.

Por su parte, Ecuador llegará al duelo frente a los argentinos de manera invicta, ya que terminó como líder del Grupo A, con 10 puntos, por delante de Colombia (7), el otro semifinalista que se medirá ante Brasil. La selección tricolor obtuvo tres triunfos (2-1 ante Paraguay, 2-1 frente a Uruguay y 3-1 vs Chile) y un empate (0-0 frente a Colombia).

Argentina enfrentó a Bolivia por el Sudamericano Sub 17

En cuanto al último partido de Argentina, que terminó en empate ante Bolivia, el gol albiceleste lo marcó el futbolista de Vélez Sarsfield Facundo Salinas, quien ingresó en el entretiempo y cuatro minutos después convirtió. La acción se originó tras un buen remate de media distancia del lateral izquierdo Simón Escobar, también del Fortín, que tapó el arquero boliviano Carlos Borda, pero que al dejar un rebote largo le permitió al delantero convertir tras dos intentos.

El empate boliviano llegó a cuatro minutos del final por obra de Nabil Nacif. En tiempo de descuento, tuvo el triunfo, pero la estupenda reacción del arquero Valentín Reigia de Argentinos Juniors, con un manotazo que envió la pelota al córner, le permitió al cuadro argentino mantener el valioso empate.

Diego Placente, entrenador de la selección argentina Sub 17 (afa.com.ar)

La probable formación de Argentina frente a Ecuador: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Mateo Mendizabal, Julio Coria, Simón Escobar; Marcos Ortiz, Santiago Mambrín, Emilian Barrionuevo; Giovanni Baroni, Juan Policella y Benjamín Tapia. DT: Diego Placente.

El camino de Argentina en el Sudamericano Sub 17

Sábado 4 de abril

Argentina (Alcaraz x2 y Goytia x2) 4-1 Perú

Miércoles 8 de abril

Argentina (Policella x2 y Tapia) 3-2 Venezuela

Viernes 10 de abril

Argentina 0-3 Brasil

Domingo 12 de abril

Argentina (Salinas) 1-1 Bolivia

Semifinal - Jueves 16 de abril

Argentina vs Perú

El formato de competencia del Sudamericano Sub 17 :

La CONMEBOL Sub17 2026 se disputa en dos fases:

Fase Preliminar (Fase de Grupos) y Fase Final (disputas de los 7° y 5° puestos, semifinal, disputa del 3° puesto y final). Todas las fases se juegan a una sola rueda de partidos. La fase preliminar la disputan los 10 equipos, distribuidos en 2 grupos de 5 equipos cada uno.

Clasificarán para la semifinal, los equipos que ocupen las dos primeras posiciones en cada grupo. Los demás equipos de cada grupo disputarán las posiciones del 5° al 7° puesto (se enfrentarán en un cruce entre los 3° y 4° de cada grupo, para determinar los equipos que jugarán por el 5° y 7° puesto).

Los clasificados hasta el momento para la Copa del Mundo Sub 17 2026 en Qatar :

Anfitrión : Qatar

Concacaf : Costa Rica, Cuba, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Estados Unidos

OCF : Fiyi, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda

UEFA : Bélgica, Croacia, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Montenegro, República de Irlanda, Rumania, Serbia, España.

CONMEBOL: Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador.