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Las lágrimas de Wanda Nara: la insólita broma que le hizo a su hijo Valentino en complicidad con Martín Migueles

La conductora sorprendió a su primogénito con una puesta en escena ante el adolescente que, en un principio, dudó de la angustia de su madre

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El falso llanto de Wanda Nara ante su hijo Valentino en una clase de actuación

La mañana comenzó con desconcierto absoluto en la casa de Wanda Nara. El clima cambió de la calma cotidiana a una escena cargada de emociones cuando la empresaria, entre lágrimas, encaró a su hijo mayor, Valentino, por un gesto que consideró grave: dejar de seguirla en una de sus cuentas de redes sociales. La reacción del joven fue de total incredulidad. Sin comprender el motivo de semejante escena, solo atinó a preguntar: “¿Pero para llorar?”.

La tensión en la mesa familiar se intensificó cuando intervino Martín Migueles, pareja de Wanda. Fuera del plano de la cámara, subrayó la diferencia de percepción entre hombres y mujeres frente a ciertos hechos: “Es mujer, pelot.... Lo que a vos te afecta, a una mujer no le afecta. Lo que a una mujer le afecta, a un hombre no le afecta. Es importante. Sos el hijo, bol... Hablan en todo Telefe, bol...”.

La escena, que en un primer momento parecía una discusión doméstica genuina, fue evolucionando hacia una clase de actuación en vivo, con todos los elementos de una comedia familiar. Wanda, sin abandonar su papel dramático, insistió en que el hecho era especialmente doloroso porque “el primero”, refiriéndose al hijo mayor, había protagonizado el supuesto agravio.

Un joven con camiseta negra de River Plate y cabello castaño mira pensativo hacia arriba, sentado en una mesa de mármol con un teléfono en la mano
Valentino López aparece atento en un video de cámara oculta donde su madre, Wanda Nara, simulaba un llanto, generando revuelo en redes sociales.

Valentino, aún sin entender del todo la magnitud atribuida a la escena de llanto, intentó defenderse: “Wanda BadBitch me dijo que la sigue”, buscando probar que no había intención de herir a su madre.

Migueles, con tono conciliador pero insistente, sumó presión a Valentino: “Pero a las otras no las dejés. ¿Podés seguirla?. ¿Podés seguirla, darle un beso y chau? Por favor te pido", mientras Wanda seguía exponiendo su dolor entre lágrimas.

La reacción del adolescente fue de total incredulidad, pero acongojado le dijo: “Pero si es por eso ya te empiezo a seguir”. Wanda apareció en cámara entre lágrimas y abrazó a su hijo. “¿Esto es de verdad o estás actuando?”, le preguntó Valentino. “¿Cuándo actúo yo?", gimió la mediática con la cara enrojecida. “Siempre, acá”, respondió su hijo mayor dando lugar a una risa contenida.

La exposición en los medios y la vida profesional de Wanda atraviesan todas las dinámicas de su hogar. En medio del drama, Migueles recordó la repercusión que puede tener cualquier movimiento de la familia en el universo mediático argentino: “Hablan en todo Telefe, bol...”. Esta frase resume cómo la intimidad doméstica y el espectáculo se entrelazan en la vida de quienes han hecho de su familia un verdadero clan mediático.

Wanda reforzó esa idea con una declaración que sintetiza el peso de la mirada pública: “¡Yo trabajo en el canal de la familia! ¡Decime que me amás!“, continuó.

Una mujer rubia abraza por detrás a un joven sentado en una mesa de mármol. El joven mira hacia el frente mientras sostiene un teléfono. Hay una jarra de vidrio en la mesa
Wanda Nara protagonizó una divertida cámara oculta junto a su hijo Valentino, simulando un llanto ficticio que generó risas entre sus seguidores.

El desenlace de la escena reveló la verdadera naturaleza del episodio: todo era una broma preparada por Wanda y Migueles. La actuación fue tan convincente que Valentino, todavía desconcertado, preguntó: “No entiendo si es real o no, porque estás haciendo una comedia”. Ante la confusión, Migueles remató: “En la comedia no se llora, bol... Lo dejaste en Italia, Francia, ¿dónde está tu corazón?“.

El momento culminante llegó cuando Wanda abrazó a su hijo y le pidió: “Decime que me amás”. Él respondió, todavía dudando de la veracidad del problema: “Sí, te amo”. La risa entonces se apoderó de Wanda, y Valentino finalmente comprendió la broma: “Te salió muy bien”. Migueles, sumando el toque final, confesó: “Estuvimos practicando toda la noche, ¿no ves mis ojeras?“.

La escena no solo puso en juego la capacidad actoral de Wanda y la complicidad de Migueles, sino que también funcionó como una forma de acercamiento afectivo, usando el humor y la sorpresa.

Ya relajada, Wanda aseguró: “Bueno, voy por un buen camino. La sorpresa a Valentino tuvo una buena personificación mientras la empresaria se encuentra grabando la ficción vertical Triángulo amoroso, con Maxi López, producida por Telefe.

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