Política

La Comisión de Acuerdos respaldó la continuidad de Carlos Mahíques como juez de Casación Penal

En noviembre cumple 75 años y pide extender 5 años su nombramiento. Su pase a Casación y antecedentes personales del magistrado dominaron el enfrentamiento entre oficialismo y oposición

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Senado - Comision de Acuerdos
La continuidad del juez Carlos Mahíquez obtuvo dictamen favorable - Fotos: Mario Mosca / Comunicacin Institucional Senado.-

En una extensa audiencia pública plagada de cruces entre el oficialismo, sus socios y la oposición, el juez Carlos Mahíques obtuvo dictamen positivo con 14 firmas de los 17 miembros de la Comisión de Acuerdos para que el Senado apruebe la extensión por 5 años en su cargo de juez de la Cámara de Casación Penal de la Nación. El debate estuvo planteado para saber si el juez Mahíques, que en noviembre cumple 75 años, la edad jubilatoria para el Poder Judicial, puede continuar en su cargo al menos por ese nuevo período.

El bloque de La Libertad Avanza, que presentó el pliego, junto a los senadores de la UCR y de los bloques provinciales, prestaron acuerdo para la continuidad del padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques. La oposición encarnada en el bloque del peronismo, que no firmó tampoco un dictamen de rechazo porque no forma parte de la Comisión, se mostró en desacuerdo apuntando a dos momentos de la carrera del juez Mahíques. Uno tiene que ver con el traslado por decreto que lo llevó a la Casación Penal y otro por el viaje a Lago Escondido del magistrado junto a otros jueces y empresarios. En su presentación, Carlos Mahíques agradeció la información recibida sobre el contexto de la comisión y aseguró que no se sintió incómodo. Expuso que su traslado a la Cámara de Casación Penal fue avalado por jurisprudencia previa y sostuvo: “Cuando yo lo solicité, el Consejo de la Magistratura lo consideró compatible porque se trataba de un mismo asiento territorial, identidad de materia, igual jerarquía y consentimiento de la persona”. Insistió en que el objeto de la audiencia no era discutir el mecanismo de traslados sino revalidar la decisión adoptada por el Senado en 2018. El juez rechazó la pertenencia a un supuesto entramado de “traslados a dedo” impulsado durante la gestión de Mauricio Macri. Fue explícito: “No me hago cargo de ninguna de las denuncias e imputaciones a un selecto grupo al que no pertenecí. Serví al Estado donde fui convocado, no por una cuestión ideológica.” Mahíques defendió los motivos técnicos de sus funciones y descartó haber cometido irregularidades o incurrido en faltas de independencia.

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La oposición cuestionó al magistrado. Fotos: Mario Mosca / Comunicacin Institucional Senado.-

Respecto a la designación por decreto, el senador y ex ministro de Justicia, Martín Soria, citó un fallo de la Corte Suprema de 2020 denominado “fallo Bertuzzi” -en referencia al juez Pablo Bertuzzi- en donde dice que “convalidar judicialmente una nueva modalidad de nombramiento o designación definitiva para cubrir un cargo de juez por fuera de la secuencia de concurso, nominación y acuerdo supondría violentar la Constitución Nacional y el texto de sus acordadas”. Soria acusó que durante el mandato de Macri hubo una “colonización del sistema judicial” por parte de funcionarios hoy opositores y cuestionó la idoneidad ética de Mahíques tras haber aceptado ese traslado. El propio magistrado negó pertenecer a un “selecto grupo de jueces trasladados a dedo” e hizo referencia a que lo que estaba en debate era su continuidad y no su nombramiento.

“Cuando yo solicité el traslado, el Consejo de la Magistratura lo consideró compatible porque se trataba de un mismo asiento territorial, identidad de materia, igual jerarquía y consentimiento de la persona. No me hago cargo de ninguna de las denuncias e imputaciones a un selecto grupo al que no pertenecí. Serví al Estado donde fui convocado, no por una cuestión ideológica”, explicó el postulante en relación con su paso como ministro de Justicia de la administración de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.

Otro momento de tensión fue cuando la senadora Anabel Fernández Sagasti le consultó sobre sus hijos, las actividades que cada uno realiza, posibles incompatibilidades y, además, sobre el viaje a la estancia del empresario Joe Lewis en Lago Escondido junto a otros magistrados y a ejecutivos del Grupo Clarín.

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El oficialismo defendió la continuidad del juez Mahiques. Fotos: Mario Mosca / Comunicacin Institucional Senado.-

Aunque hubo varios reclamos de parte de los senadores del oficialismo y de los bloques que lo acompañan, el candidato respondió frente a la atenta escucha de dos de sus hijos que estaban presentes en la audiencia pública. “Ignacio y Esteban están presentes. Tengo cuatro hijos, Eugenia que es intérprete de la ONU, Juan Bautista que es el actual ministro de Justicia, Esteban que es diplomático e Ignacio que es juez".

Respecto al viaje de Lago Escondido señaló que no conoce a Joe Lewis. “Ese viaje generó una doble investigación, una disciplinaria y de orden penal por supuestos delitos donde se demostró que no lo hubo“.

Para el final de la comisión, en donde ya estaba firmado el dictamen por parte de los senadores, desde los sectores del oficialismo surgieron preguntas respecto a la baja de la edad de imputabilidad y la nueva modalidad que propone la Corte Suprema para la designación de jueces, así como también su opinión sobre los juicios en ausencia.

Conformación

Por más que la comisión se desarrolló en calma, el comienzo de la misma no parecía augurar ese desarrollo. La audiencia de la Comisión de Acuerdos comenzó con un primer reclamo del peronismo en voz de la senadora Juliana Di Tullio, quien hizo un nuevo llamamiento a la conformación de la comisión, que aún no cuenta con la presencia de senadores del bloque del PJ que reclama 6 lugares y el oficialismo le dejó 3. La senadora kirchnerista acusó una “violación constitucional” en la integración de la comisión, advirtiendo que el oficialismo y sus aliados impidieron la participación de la oposición, lo que podría derivar en “nulidad absoluta” de las decisiones.

“Esto viola el artículo 66 de la Constitución y el artículo 91 del reglamento", hechos que, según sus palabras, hacen que cada decisión “sea pasible de nulidad absoluta. Cada cosa que aquí se resuelve puede ser de nulidad absoluta. Si fuera un juez de la Nación, no me gustaría que la oposición no sea parte de la comisión que está estudiando su pliego. Porque no forma parte de la democracia.”

La respuesta llegó de parte de la senadora Patricia Bullrich, quien, luego de un cruce con Di Tullio a quien mandó a callar, señaló que no podía “amenazar” al juez diciendo que el acto era “nulo”. Puede haber acuerdos pero usted podrá ver la diversidad”, dijo la ex ministra. Luego de la insistencia de la oposición respecto de la invalidez del proceso, Mahíques negó las acusaciones, explicó su trayectoria, señaló los procesos de eximición si tuviese una causa en la que esté implicado alguno de sus hijos y dijo que “un juez no es un héroe de circunstancia, tiene que ser preparado y coherente. Y debe exhibir cierto coraje”. Al término de la reunión y mientras ya se corría el rumor de que la intención de LLA es ir al recinto el próximo 29 de abril para aprobar definitivamente la continuidad de Mahíques como juez, el padre del Ministro de Justicia se levantó de su silla y saludó afectuosamente a los senadores kirchneristas. Hasta cruzó risas con uno de los que más lo cuestionó, el senador rionegrino Martín Soria.

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