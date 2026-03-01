Cultura

Matilde Marín, en una poética sobre la relación entre el humano y su entorno

Con imágenes de series emblemáticas, la artista explora en la FotoGalería del Teatro San Martín cómo la fotografía puede ser testigo sensible de los cambios y memorias

Guardar
Matilde Marín, en una muestra
Matilde Marín, en una muestra poética sobre la relación entre el humano y su entorno, en el San Martín

La FotoGalería Sara Facio del Teatro San Martín presenta desde el martes 3 de marzo la exposición Narrar en presente de Matilde Marín, con una selección de obras que abordan la relación entre el ser humano y el entorno a través de la fotografía contemporánea.

Esta muestra reúne trabajos fotográficos que exploran la memoria, el desplazamiento y la experiencia en el mundo, en palabras de la artista, como una “responsabilidad” y una herramienta para dejar constancia de nuestra época, según informó el equipo de prensa del teatro.

La exposición incluye imágenes de algunas de las series más representativas de Marín, como Pharus, Paisajes indeterminados, Artist’s Book y Tiempo suspendido. Todas estas piezas, aunque fueron desarrolladas en contextos y momentos históricos distintos, comparten el objetivo de reflexionar sobre las huellas humanas, la fragilidad, el territorio y la memoria.

La exposición incluye imágenes de
La exposición incluye imágenes de algunas de las series más representativas de Marín, como Pharus, Paisajes indeterminados, Artist’s Book y Tiempo suspendido

“Entiendo la práctica fotográfica como una forma de estar en el mundo. Me interesa el rol del artista testigo: aquel que observa, recorre, registra y exhibe situaciones que atraviesan nuestro tiempo, no para clausurarlas con un sentido único, sino para dejar constancia, para construir memoria y abrir preguntas. La fotografía, en este sentido, es para mí una herramienta de atención y de responsabilidad”, sostuvo Marín.

La artista, que ha trabajado desde el grabado a la videocreación, sostiene sus proyectos a partir de una rigurosa investigación y un pensamiento crítico sobre los procesos históricos y personales que configuran el presente.

En el texto curatorial que acompaña la muestra, la crítica de arte Laura Casanovas resalta la experiencia acumulada de Marín en la exploración de entornos diversos. Casanovas afirma: “Las fotografías de Matilde Marín nos sumergen en los innumerables viajes que emprendió en su extensa trayectoria por territorios ajenos y propios. En ellas todo se vuelve lejano y cercano; pasado, presente y futuro. Porque su mirada aséptica y sensible propone un posible punto de equilibrio entre arte y ciencia.”

La artista visual argentina Matilde
La artista visual argentina Matilde Marín

A lo largo de su carrera, Marín ha unido el registro documental con la especulación personal, invitando al espectador a reflexionar sobre la identidad, la naturaleza y los desplazamientos, conceptos que articulan el sentido general de “Narrar en presente”.

La propuesta de la galería contribuye así al diálogo sobre el papel de la fotografía como herramienta para pensar el presente y la memoria, otorgando al público acceso a uno de los universos más singulares de la creación visual argentina contemporánea.

*“Narrar en presente” de Matilde Marín, en la FotoGalería Sara Facio del Teatro San Martín, Avenida Corrientes 1530, CABA. De martes a domingos en el horario de 14 a 20 horas. Entrada gratuita

Temas Relacionados

Matilde MarínTeatro San MartínFotoGalería Sara FacioFotografía Contemporáneafotografía

Últimas Noticias

Murió Eugènia Balcells, pionera del arte visual y el cine experimental español

La artista se destacó por sus videoinstalaciones y ‘performances’ donde ingresaban la ciencia, la filosofía, la literatura y la música

Murió Eugènia Balcells, pionera del

El inesperado hallazgo de acuarelas originales de “El libro de la selva” tras un siglo

Una familia de Londres encontró en su casa dos ilustraciones únicas de los gemelos Detmold, consideradas perdidas durante más de 100 años y que pronto serán subastadas por cifras que podrían batir récords

El inesperado hallazgo de acuarelas

De “E.T.” a “El Rey León”: el arte de John Alvin, en una venta histórica

Con piezas icónicas de clásicos como “Star Wars” y “Blade Runner”, el archivo del más icónico creador de carteles de cine busca nuevo dueño

De “E.T.” a “El Rey

En el año de su centenario, atribuyen a Antoni Gaudí una extraña casa en la montaña

El chalet, edificado entre 1901 y 1908 en los bosques catalanes, recibe atribución oficial en el marco de los homenajes y celebraciones que destacan la relevancia de Gaudí y su vínculo profesional con Eusebi Güell

En el año de su

“La vergüenza debe cambiar de bando”: anticipo del conmovedor libro de Gisèle Pelicot

Infobae Cultura publica un extracto de ‘Un himno a la vida. Mi historia’, el vibrante relato de la mujer que se convirtió en símbolo de la lucha contra la violencia sexual en el mundo

“La vergüenza debe cambiar de
DEPORTES
Newell’s y Rosario Central animan

Newell’s y Rosario Central animan una nueva edición del clásico por el Torneo Apertura

Con la presencia de Enzo Fernández, Chelsea perdió contra el Arsenal y se complicó en la Premier: cómo quedó la pelea en la cima

Triple enganche y definición sutil: el golazo de Ciro Messi que generó una ola de comparaciones con su papá

Tras ganar la Recopa, Lanús está cerca de venderle a su goleador a Fluminense: la cifra que podría obtener

El Inter Miami de Messi jugará el Clásico de Florida contra Orlando City por la MLS: hora, TV y formaciones

TELESHOW
El sentido mensaje de Catherine

El sentido mensaje de Catherine Fulop por el preocupante estado de salud de su mamá: “El corazón en Venezuela”

El duro posteo de Guido Icardi en plena crisis familiar: “La lealtad a la sangre no es un cheque en blanco”

Detalles artesanales, crepé satén y cuello destacado: el sofisticado look de Juana Viale en la vuelta a su programa

El romántico agradecimiento de Nico Cabré a Rocío Pardo al concluir la temporada en Carlos Paz: “Encaramos desde cero”

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son las figuras que podrían entrar este domingo

INFOBAE AMÉRICA

Netanyahu advritió que Israel intensificará

Netanyahu advritió que Israel intensificará los bombardeos contra el régimen de Irán en los próximos días

Estados Unidos anunció la destrucción del cuartel general de la Guardia Revolucionaria de Irán

Emiratos Árabes Unidos ordenó la salida inmediata de su embajador en Irán tras los ataques del régimen persa

La Unión Europea pidió avanzar hacia un Irán más libre tras la muerte de Khamenei: “Es un momento decisivo en la historia”

Reza Pahlavi exigió al régimen iraní que entregue el poder y le declare su lealtad: “No más derramamiento de sangre”