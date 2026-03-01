Matilde Marín, en una poética sobre la relación entre el humano y su entorno

Matilde Marín, en una muestra poética sobre la relación entre el humano y su entorno, en el San Martín

La FotoGalería Sara Facio del Teatro San Martín presenta desde el martes 3 de marzo la exposición Narrar en presente de Matilde Marín, con una selección de obras que abordan la relación entre el ser humano y el entorno a través de la fotografía contemporánea.

Esta muestra reúne trabajos fotográficos que exploran la memoria, el desplazamiento y la experiencia en el mundo, en palabras de la artista, como una “responsabilidad” y una herramienta para dejar constancia de nuestra época, según informó el equipo de prensa del teatro.

La exposición incluye imágenes de algunas de las series más representativas de Marín, como Pharus, Paisajes indeterminados, Artist’s Book y Tiempo suspendido. Todas estas piezas, aunque fueron desarrolladas en contextos y momentos históricos distintos, comparten el objetivo de reflexionar sobre las huellas humanas, la fragilidad, el territorio y la memoria.

“Entiendo la práctica fotográfica como una forma de estar en el mundo. Me interesa el rol del artista testigo: aquel que observa, recorre, registra y exhibe situaciones que atraviesan nuestro tiempo, no para clausurarlas con un sentido único, sino para dejar constancia, para construir memoria y abrir preguntas. La fotografía, en este sentido, es para mí una herramienta de atención y de responsabilidad”, sostuvo Marín.

La artista, que ha trabajado desde el grabado a la videocreación, sostiene sus proyectos a partir de una rigurosa investigación y un pensamiento crítico sobre los procesos históricos y personales que configuran el presente.

En el texto curatorial que acompaña la muestra, la crítica de arte Laura Casanovas resalta la experiencia acumulada de Marín en la exploración de entornos diversos. Casanovas afirma: “Las fotografías de Matilde Marín nos sumergen en los innumerables viajes que emprendió en su extensa trayectoria por territorios ajenos y propios. En ellas todo se vuelve lejano y cercano; pasado, presente y futuro. Porque su mirada aséptica y sensible propone un posible punto de equilibrio entre arte y ciencia.”

La artista visual argentina Matilde Marín

A lo largo de su carrera, Marín ha unido el registro documental con la especulación personal, invitando al espectador a reflexionar sobre la identidad, la naturaleza y los desplazamientos, conceptos que articulan el sentido general de “Narrar en presente”.

La propuesta de la galería contribuye así al diálogo sobre el papel de la fotografía como herramienta para pensar el presente y la memoria, otorgando al público acceso a uno de los universos más singulares de la creación visual argentina contemporánea.

*“Narrar en presente” de Matilde Marín, en la FotoGalería Sara Facio del Teatro San Martín, Avenida Corrientes 1530, CABA. De martes a domingos en el horario de 14 a 20 horas. Entrada gratuita