Hernán Iglesias Illia: “Darío Lopérfido nunca buscó lástima ni quiso ser héroe, su mirada sobre la enfermedad era brutal y honesta”

El editor de la revista Seúl evocó la figura del exfuncionario y gestor cultural en Infobae al Regreso. Destacó la crudeza del último texto de Lopérfido sobre la ELA y la coherencia con la que afrontó tanto la polémica como la enfermedad

Hernán Iglesias Illia subraya que Darío Lopérfido enfrentó la ELA sin buscar lástima ni reconocimiento como héroe, manteniendo siempre una visión brutalmente honesta

En una entrevista exclusiva para Infobae en vivo, Hernán Iglesias Illia compartió un testimonio cargado de honestidad sobre la vida y el legado de Darío Lopérfido, exfuncionario nacional y referente cultural, fallecido tras una dura batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Iglesias Illia, editor de la revista Seúl y amigo cercano, subrayó: “Darío en ningún momento pidió que el lector le tenga lástima, ni quiso transformarse en un héroe por estar enfermo, ni vio a la enfermedad como una oportunidad de redención”.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Regreso, donde dialogó con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Iglesias Illia definió el último escrito de Lopérfido como “brutal y sorprendente”. “Cuando leí la nota en la que habla de la ELA, lo hace con una crudeza tremenda. No busca embellecer su padecimiento ni hacer literatura de su dolor”, insistió, aludiendo a la publicación que Lopérfido envió para el anuario de la revista Seúl en diciembre.

Una despedida sin artificios y el peso de la honestidad

El editor recordó que el texto de Lopérfido fue concebido como una despedida lúcida, consciente de que el final se acercaba: “Él creía que su final era más o menos inminente, pero nos sorprendió a todos lo rápido que fue”. En su artículo, Lopérfido evitó cualquier atisbo de autocompasión: “No tenía ganas de dar lástima. Dice algo muy fuerte sobre querer darle todo el tiempo posible a su hijo, que es muy chico. Y aun así, la enfermedad se aceleró de manera inesperada”.

El propio Iglesias Illia reconoció la dificultad de encarar ese proceso de edición: “Como editor, a veces la gente que escribe sobre experiencia propia hace un poco de extraliteratura, le embellece, y para mí eso le quita valor al contenido real. Con Darío eso no pasó, el borrador que envió es 90 % de lo que salió publicado”.

La despedida de Lopérfido, publicada
La despedida de Lopérfido, publicada en la revista Seúl, expresa el deseo de aprovechar el tiempo con su hijo pese al avance inesperado de la ELA (Infobae en Vivo)

La conversación con el staff de Infobae al Regreso abarcó también episodios que marcaron la vida pública de Lopérfido. Su cuestionamiento sobre la cifra de desaparecidos durante la dictadura militar le costó el cargo en el Colón y desató una polémica de alcance nacional. “Él perdió su trabajo por decir lo que pensaba, no se amedrentó ante la reacción social”, remarcó Iglesias Illia.

La crudeza de la ELA y el legado literario

La enfermedad de Lopérfido, similar a la que atraviesa Esteban Bullrich y que también abordó Martín Caparrós en sus textos, atravesó con dureza sus últimos años. El testimonio de Iglesias Illia profundizó en ese impacto: “La ELA es muy imprevisible. Es una enfermedad que te va tomando de a poco, te paraliza los órganos. A veces podés estar años con ella, pero en su caso fue todo muy rápido”.

Consultado sobre un posible proyecto de libro inconcluso, Iglesias Illia respondió: “No lo tenía pensado cuando escribió el artículo, aunque muchos lo entusiasmaron para que lo hiciera, incluso como una despedida para su hijo. Pero no sé si realmente lo llegó a escribir”.

El editor evocó además la transformación personal de Lopérfido en sus últimos años, ya instalado en Madrid luego de un paso por Berlín: “Se casó, tuvo un hijo, ordenó su vida y eso lo liberó para decir las cosas que quería, acercarse a la política desde otro lugar. Siempre me sorprendía que no tuviera filtros. Se lo envidiaba un poco, porque no todos nos animamos a decir lo que pensamos”.

Hernán Iglesias Illia recuerda la
Hernán Iglesias Illia recuerda la coherencia de Darío Lopérfido al sostener sus convicciones, incluso cuando su postura sobre los desaparecidos le costó el trabajo en el Colón (Infobae en Vivo)

Una época de cancelación y el rol del disenso

La charla abordó el clima de época en torno a la libertad de expresión y el fenómeno de la cancelación. Iglesias Illia remarcó que el costo social por sostener posturas incómodas fue alto: “El auge de la cancelación duró seis, siete años. Darío fue víctima de eso: además de criticarte, buscaban que pierdas el trabajo. Hoy me parece que eso ya no pasa tanto”.

Lopérfido, según coincidieron en el estudio, encarnó hasta el final la figura del liberal irredento, sin temor a la polémica ni a pagar el precio de sostener sus ideas. “Era una personalidad necesaria, alguien que decía lo que otros pensaban y no se animaban. Eso es bueno para cualquier sociedad, para los medios y la política”, sintetizó Iglesias Illia.

