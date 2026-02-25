Cultura

Pasión, prejuicio y tragedia: los amores imposibles en la literatura

Desde el deseo transgresor de El amante hasta la espera eterna de El amor en los tiempos del cólera, grandes autores retrataron vínculos atravesados por mandatos sociales, diferencias de clase y obsesiones

La especialista en literatura Flavia Pittella nos guía a través de un fascinante análisis de los "amores imposibles" en la literatura. Descubre las novelas que han marcado generaciones con sus historias de pasión, deseo y prohibición.

La literatura se presenta de diversas formas. Historias de guerra, policiales o fantasía. Una de las más destacadas o, quizás, las que generan mayor ilusión son los libros de romances prohibídos. En una nueva columna para Infobae en Vivo A las Nueve, Flavia Pittella ofreció una mirada sobre los amores imposibles en la literatura universal. “Solo existen porque no suceden”, afirmó la periodista.

La especialista invitó a reflexionar sobre los vínculos truncados y los escenarios de prohibición en la ficción contemporánea, al mencionar a autoras y autores como Marguerite Duras, Laura Esquivel, Gabriel García Márquez y Orhan Pamuk.

Para Flavia Pittella, “El amante” de Marguerite Duras es un ejemplo claro de deseo prohibido. “Ella cuenta una historia de amor que tuvo cuando era muy chica, con un señor mucho más grande”, relató. Calificó la experiencia como un caso donde la protagonista “tenía catorce, era menor de edad, todo malo. Era Lolita, de Nabokov”.

El deseo prohibido en "El
El deseo prohibido en "El amante" de Marguerite Duras muestra una relación marcada por la transgresión y el prejuicio social (Photo by Jacques Haillot/Sygma)

Al analizar la adaptación cinematográfica, la columnista señaló: “Lo que le falta a la película es toda la mirada irónica que tiene Marguerite Duras sobre la sociedad y el prejuicio”. Subrayó la fuerza transgresora de ese vínculo: “No hay un punto en común, excepto en la cama estos dos. Es un problemón”. Y sentenció: “Ese amor dura toda la vida y es imposible. El amante tal vez sea la novela que mejor explica esta imposibilidad”.

Como agua para chocolate y el realismo mágico de la imposibilidad

El recorrido continuó con “Como agua para chocolate” de Laura Esquivel como representación del realismo mágico y la cocina como vía para expresar las emociones. “Esta novela es bella de toda belleza”, sostuvo Pittella. “Tita, nuestra protagonista, se enamora de Pedro, pero no se puede casar con él y termina casándose con la hermana”.

Para la especialista, la novela plantea una imposibilidad cotidiana: “Es fuertísimo, porque van a convivir toda la vida, porque es el cuñado”. El aspecto mágico y emocional se manifiesta, dijo, cuando “todo lo que ella cocina llorando, todos comen y lloran, y el casamiento es una angustia terrible”. También resaltó la adaptación audiovisual: “Hay una serie que ya va por su segunda temporada que logra los efectos del realismo mágico que tiene la novela”.

"Como agua para chocolate" representa
"Como agua para chocolate" representa el realismo mágico y revela la imposibilidad cotidiana de un amor marcado por la tradición familiar| Max | HBO

El amor en los tiempos del cólera: deseo y obstáculos sociales

En su repaso de grandes relatos, Pittella se detuvo en “El amor en los tiempos del cólera” de Gabriel García Márquez, destacando la dimensión mítica de la espera. “Florentino espera a Fermina durante 53 años, 7 meses y 11 días, en los que tiene 622 relaciones sexuales, pero insiste en que se está guardando para ella”, apuntó la columnista.

Más allá del deseo individual, Pittella resaltó cómo estos relatos muestran la fuerza de las barreras impuestas por la sociedad y la religión. “Todas estas novelas están atravesadas por las cuestiones sociales que se meten adentro de la cama de la gente”, afirmó en Infobae.

"El amor en los tiempos
"El amor en los tiempos del cólera" destaca la espera persistente de Florentino y la fuerza de los obstáculos sociales en los vínculos imposibles

El museo de la inocencia: obsesión y memoria en la literatura

En el tramo final, Pittella abordó “El museo de la inocencia” de Orhan Pamuk, subrayando cómo el amor imposible se transforma en una experiencia tangible. “Kemal pertenece a la clase social alta, está comprometido, pero se enamora de una prima lejana. Tienen una relación apasionada durante poco tiempo y el resto de su vida él trata de recuperarla”, explicó. “Pamuk hizo un museo de una novela. Hoy pueden ir a una esquina en Estambul, que es el museo de esta novela”.

La columna ahondó en la dinámica obsesiva: “Kemal se obsesiona con todos los objetos que ella toca y hace un museo de ella. Es una cosa medio obsesiva, bastante tóxica”. Para Pittella, el carácter trágico de ese amor es central: “En su amor tóxico, él la va cercenando, la va cortando las alas. Es trágica, una novela muy trágica”.

Orhan Pamuk transforma la obsesión
Orhan Pamuk transforma la obsesión por un amor imposible en "El museo de la inocencia" en una experiencia tangible y trágica

