Cómo los nombres construyen identidad en la ficción: Flavia Pittella reflexionó sobre identidad y memoria en la literatura

En su columna en Infobae en Vivo, Flavia Pittella recorrió historias reales y ficciones para analizar cómo los nombres propios condensan memoria, origen y pertenencia. Desde el testimonio de una sobreviviente de la Shoá hasta novelas contemporáneas, propuso pensar de qué manera el nombre puede marcar el destino y modelar la identidad

La reflexión sobre nombres e identidad en la literatura muestra la importancia del legado, la pertenencia y la pertenencia cultural en los relatos de ficción

El valor de identidad y los nombres propios forman parte del mundo literario. La periodista Flavia Pittella presentó una nueva columna en Infobae en Vivo Al Mediodía. En esta oportunidad propuso un recorrido reflexivo por el peso de los nombres en la construcción de la memoria, el origen y la trayectoria personal, entrelazando historias vividas, testimonios literarios y referencias que trascienden generaciones.

“La historia de Mónica Dawidowicz es fuera de serie y tiene que ver con sus nombres”, afirmó Pittella en Infobae Al Mediodía. Al centro llevó la autobiografía “Todos mis nombres”, en la que Dawidowicz, sobreviviente de la Shoá, narra su trayecto de Polonia a Suecia y luego a Argentina bajo distintas identidades. “Estaba en un ghetto en Polonia y, ante la ocupación nazi, sus padres, en un gesto de amor absoluto, la pasan por un agujero de un alambre y se la entregan a una mujer polaca”, relató Pittella.

La niña, originalmente Rogele, fue llamada Irina por su cuidadora en Polonia y Raquel en un orfanato en Suecia. “Un tío que escapó del nazismo y llega a Argentina se entera de que está viva y la manda a buscar. Pero no podían entrar judíos fácilmente, así que entra clandestina por Uruguay y le ponen Mónica”, describió Pittella. “Ella dice que es la suma de todos esos nombres y cuenta quién era cuando fue Rogele, Irina, Raquel y ahora Mónica”, detalló en conversación con el staff de Infobae.

El peso del silencio familiar emergió cuando los nietos interpelaron a Dawidowicz sobre el Holocausto. “Ella dice que su gran venganza fue casarse y tener muchos hijos, porque la querían extinguir. Y ella se vengó dando vida”, expresó Pittella, resaltando así el mensaje vitalista de la autora.

El testimonio de Mónica Dawidowicz
El testimonio de Mónica Dawidowicz revela el peso de los nombres en la reconstrucción de la memoria histórica y personal tras la Shoá

El peso cultural del nombre propio y su legado

Enriqueciendo el intercambio, Pittella citó a Shakespeare y Borges. “En Romeo y Julieta, Julieta se pregunta: ‘¿Qué hay en un nombre?’. Lo que llamamos rosa olería igual de dulce con cualquier otro nombre. Y Borges en El Golem retoma la idea de Platón: ‘el nombre es el arquetipo de la cosa’”, compartió.

Además, analizó la tensión entre lo arbitrario y lo emocional: “Hay quienes creen que en el nombre de la cosa está la cosa. Eso lo decía Platón. Pero también hay arbitrariedad y carga emocional en cada nombre”, reflexionó.

Dos novelas sobre identidad y significado de los nombres

Entre las recomendaciones literarias, Pittella señaló la novela El buen nombre, de Jhumpa Lahiri. “El libro cuenta la historia de una familia india que migra a Estados Unidos. No pueden salir del hospital hasta ponerle nombre al hijo, pero deben esperar una carta de la India porque eligen el nombre los ancestros. Terminan poniéndole Gogol, por el autor ruso, y así el protagonista crece siendo un norteamericano con nombre ruso y apellido indio”, explicó la columnista. “El libro es una belleza, porque explora la lucha de identidad a partir de un nombre".

En ‘El buen nombre’, Jhumpa
En ‘El buen nombre’, Jhumpa Lahiri explora el conflicto identitario de un joven marcado por su nombre de inspiración rusa e india

Luego, recomendó Los nombres, de Florence Knapp, publicado por Salamandra. “Es la historia de una mujer que debe ponerle nombre a su hijo, y la autora imagina la vida del niño si se llamara de cada una de las formas posibles. ¿Cómo nos define un nombre? ¿Cómo marca la historia que vivimos?”, destacó Pittella, subrayando la fuerza de la literatura en la exploración de la identidad humana.

