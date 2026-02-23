Cultura

Veintisiete artistas mujeres, en un mapa de paisajes y emociones artísticas

La exposición colectiva reúne en la sala Clorindo Testa, del Fondo Nacional de las Artes, pinturas, esculturas y más técnicas para invitar al público a redescubrir la relación entre naturaleza y arte

La muestra Tra Terra e Luce reabre la Sala Clorindo Testa en Buenos Aires tras una década cerrada para el público

La Sala Clorindo Testa reabre sus puertas en Buenos Aires con la inauguración de Tra Terra e Luce, una exposición que explora la relación entre materia, luz y territorio a través de la obra de veintisiete artistas contemporáneas. La muestra, presentada por el Fondo Nacional de las Artes, forma parte del programa internacional 2026 de Natural Bio Art Gallery, espacio internacional de arte contemporáneo, y establece un nuevo marco de colaboración institucional entre Argentina e Italia.

El recorrido reúne pinturas, esculturas, cerámicas, textiles, fotografías, grabados, collages y técnicas mixtas que abordan la relación entre percepción y paisaje. Las obras presentan imaginarios asociados a diferentes elementos naturales: paisajes y cielos nocturnos, el movimiento del agua, la vegetación, la cordillera, los ríos, el mar y la nieve. Cada pieza compone un mapa visual que atraviesa territorios y escalas, poniendo en primer plano la construcción cultural del entorno.

El Fondo Nacional de las Artes consolida su presencia institucional con esta segunda iniciativa en la Sala Clorindo Testa, reabierta recientemente tras permanecer más de diez años fuera de uso. La exposición propone un diálogo visual que privilegia la experiencia sensible y la materialidad, integrando la dimensión poética de los procesos artísticos.

La curaduría de Patricia González, que es curadora y gestora cultural, formada como diseñadora textil y licenciada en Humanidades e Historia del Arte, directora de Natural Bio Art Gallery, sitúa el arte contemporáneo en relación directa con la naturaleza, y articula materia, luz y territorio en un intercambio que vincula contextos y saberes de Argentina e Italia. El enfoque curatorial descarta la representación mimética y asume que la naturaleza es una entidad activa, donde materia, luz y memoria se convierten en vehículos de sentido. El paisaje se presenta como una construcción cultural, atravesada por gestos, temporalidades y afectos.

Patricia González, curadora de la muestra, vincula el arte contemporáneo de Argentina e Italia en un diálogo visual sobre naturaleza y cultura

Patricia González, cuya trayectoria abarca el trabajo con más de doscientos artistas y la dirección de proyectos con respaldo institucional y proyección internacional, en 2026 fue seleccionada por el European Cultural Centre, institución internacional dedicada a la promoción cultural, para integrar el programa expositivo de Venecia.

Entre las artistas que participan en la muestra se encuentran Enriqueta Gahan, María Soledad Majdalani, Mona Suárez Lai, Paula Bottini, Piedad Sainz, Cecilia Rodríguez Bedacarratz, Gladys Viviana Bruschi, Adriana Viano, Marta Mabel Lardo, María Perazzo, Adriana Beatriz Ortolani, María Cecilia Mantaras, María Gabriela Villanueva, Victoria Relats, Lourdes Pacheco, Ana Clara Zlogar, Geraldine Penn, Paola Calcerano, Cecilia Sciutto, Claudia Ocanto, Silvia Noemí Curti, Alejandra Saravia, Fernanda Castañoli, Nora Carreira, Beta Nobile, Mariana Donadio y Florencia Martínez.

El recorrido incluye pinturas, esculturas, textiles, fotografía y técnicas mixtas que abordan percepciones culturales del paisaje y la naturaleza

Tra Terra e Luce integra el recorrido internacional de Natural Bio Art Gallery en 2026 y extiende su presencia en espacios culturales y diplomáticos de relevancia en Italia, como la Casa Argentina en Roma, el Consulado Argentino en Milán, y el Centro Cultural Ex Fornace de esa ciudad. Este año, la galería fue seleccionada por el European Cultural Centre para formar parte del programa paralelo a la Biennale di Venezia.

La edición italiana de la muestra se realizará en la Torre Campanaria de La Morra, un edificio histórico de cinco niveles situado en la plaza principal de la ciudad, con vistas al paisaje de Langhe, territorio reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

La exposición podrá visitarse desde el 11 de marzo hasta el 20 de marzo, de lunes a viernes, entre las 10 y las 16, con entrada libre.

* Sala Clorindo Testa, Alsina 673, C. A. B. A.

Fuente y fotos: gentileza Gerencia de Comunicación del Fondo Nacional de las Artes.

