Cultura

La historia de la increíble “Mona Lisa latinoamericana” hecha con tapas de botellas plásticas

La última instalación del artista venezolano Oscar Olivares tiene 13 metros de alto y se inspira tanto en el maestro renacentista Leonardo da Vinci como en las pinturas puntillistas del artista francés Paul Signac

Guardar
La obra liderada por el
La obra liderada por el venezolano Óscar Olivares representa una reinterpretación latinoamericana de la Gioconda y rinde homenaje a las mujeres salvadoreñas (Cortesía: Lao)

Llámelo un Renacimiento del reciclaje.

Un inmenso mural hecho con tapas de botellas plásticas representa la versión latinoamericana de la célebre Mona Lisa, adornando un modesto edificio de apartamentos en un barrio obrero a las afueras de la capital de El Salvador, en lugar de las paredes del Louvre.

Utilizando una gama de colores como un arco iris y tapas de varios tamaños, la última instalación del artista venezolano Oscar Olivares tiene 13 metros (unos 43 pies) de alto y se inspira tanto en el maestro renacentista Leonardo da Vinci como en las pinturas puntillistas del artista francés Paul Signac.

“Quise retratar una Mona Lisa latinoamericana”, dijo Olivares.

Artista crea 'Mona Lisa latinoamericana' con tapas de botellas de plástico

El mural está en Zacamil, en el suburbio de Mejicanos de San Salvador —una zona que estuvo una vez controlada por pandillas violentas, cuya actividad ha sido frenada por la controvertida ofensiva de seguridad del presidente Nayib Bukele.

“La Mona Lisa es una mujer común, y es un ícono del Renacimiento italiano”—y ahora “estamos viviendo un nuevo Renacimiento, tanto en El Salvador como en el mundo”, dijo Olivares.

Completada en tres semanas, la composición está hecha con más de 100.000 tapas de botellas recicladas, que fueron recolectadas por los residentes locales durante varios meses, lavadas y clasificadas.

Una niña observa el impresionante
Una niña observa el impresionante mural 'Mona Lisa latinoamericana', creado por el artista Olivares utilizando miles de tapas de botellas de plástico recicladas, fusionando arte y conciencia ambiental.

En lugar de la paleta apagada del campo italiano, Olivares reemplazó el fondo pastoral de da Vinci por imágenes brillantes de viviendas, una resuelta montaña azul y un cielo a cuadros colorido.

Óscar Olivares ha replicado su
Óscar Olivares ha replicado su técnica de reutilización de residuos plásticos en países como México, Arabia Saudita, Francia, Aruba, Panamá e Italia. (Cortesía: Óscar Olivares)

Y no sería la Mona Lisa sin su mirada penetrante y esa sonrisa siempre esquiva, esta vez sobre un rostro dorado por el sol, realizado con tapas rojas, anaranjadas y amarillas. Sus joyas, peinado y vestido colorido evocan las gracias de una mujer latina moderna.

Olivares ha creado murales usando tapas de plástico en Venezuela, México, Arabia Saudita, Francia e Italia, encontrando uso para más de 2 millones de tapas en más de dos docenas de murales.

Espera que su trabajo ofrezca a los espectadores “una visión completamente diferente de los desechos plásticos”.

Fuente: AFP

Temas Relacionados

CulturaArteMona LisaOscar OlivaresReciclaje

Últimas Noticias

El venezolano Marcos Tarre Briceño ganó un premio de novela negra en España

El autor se quedó con el premio Black Mountain con la obra “Amangna Eshi”, elegida entre las 76 presentadas

El venezolano Marcos Tarre Briceño

Grandes clásicos del cine mudo de aventuras y romance llegan a la Sala Lugones

Los cinéfilos podrán disfrutar en pantalla grande de títulos como "El demonio y la carne" y "El pirata negro", en una experiencia nostálgica llena de historia organizada junto con la Fundación Cinemateca Argentina

Grandes clásicos del cine mudo

Cómo se escribe según la RAE: brent, escritura adecuada

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Cómo se escribe según la

De la tragedia personal al éxito internacional: el viaje sensible del cine de Carla Simón

El universo cinematográfico de la directora española está marcado por la memoria, la familia y la reconstrucción de historias personales, elementos que transforma en relatos llenos de emoción y poesía visual

De la tragedia personal al

La literatura juvenil transforma “Mujercitas” en relatos sobrenaturales, dark y de suspenso

En obras editadas este año, dos escritoras actualizan la historia original convirtiendo a las March en criaturas fantásticas o investigadoras de crímenes

La literatura juvenil transforma “Mujercitas”
DEPORTES
Nuevos detalles sobre el ataque

Nuevos detalles sobre el ataque de furia de Messi en la derrota de Inter Miami: qué dijo la MLS sobre su enojo con el árbitro

UEFA suspendió de manera provisional a Prestianni por “comportamiento discriminatorio” y no jugará la revancha contra Real Madrid

Crece la expectativa en Italia por la llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors: “Los contactos son constantes”

El diálogo entre Lando Norris y otro piloto que reveló la separación del campeón de la F1 y la modelo Magui Corceiro

Impacto en Europa: aseguran que el Cholo Simeone dejará el Atlético de Madrid para dirigir a un gigante en Italia

TELESHOW
La firme decisión de Pampita

La firme decisión de Pampita de mudarse de su casa en Barrio Parque: el motivo

El romántico mensaje de Andrea Frigerio a su esposo Lucas Bocchino al cumplir 30 años de su boda: “Una vida juntos”

El divertido “coqueteo” entre Mirtha Legrand y Jorge Asís: “No me sacás la vista, ¿te gusto?”

Karina Mazzocco contó cómo disfrutó de sus vacaciones introspectivas en Punta del Este: “Volver al cuerpo”

Moria Casán agasajó a Mirtha Legrand el día de su cumpleaños: “La one absoluta del espectáculo”

INFOBAE AMÉRICA

SUVs que prometen cambiar la

SUVs que prometen cambiar la experiencia de manejo en Perú permiten al público conocer su propuesta tecnológica y de diseño antes de su lanzamiento oficial

El venezolano Marcos Tarre Briceño ganó un premio de novela negra en España

Frente frío altera la temporada seca y activa alertas meteorológicas en Panamá

Venezuela anunció la reconversión del Helicoide de centro de torturas en espacio social: “Comenzó la fase de ejecución”

AdP convoca Concurso Público Internacional para la Inversión de la Optimización del Sistema Eléctrico y Bloque Sanitario del Aeropuerto de Iquitos