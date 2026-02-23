La historia de la increíble “Mona Lisa latinoamericana” hecha con tapas de botellas plásticas

La obra liderada por el venezolano Óscar Olivares representa una reinterpretación latinoamericana de la Gioconda y rinde homenaje a las mujeres salvadoreñas (Cortesía: Lao)

Llámelo un Renacimiento del reciclaje.

Un inmenso mural hecho con tapas de botellas plásticas representa la versión latinoamericana de la célebre Mona Lisa, adornando un modesto edificio de apartamentos en un barrio obrero a las afueras de la capital de El Salvador, en lugar de las paredes del Louvre.

Utilizando una gama de colores como un arco iris y tapas de varios tamaños, la última instalación del artista venezolano Oscar Olivares tiene 13 metros (unos 43 pies) de alto y se inspira tanto en el maestro renacentista Leonardo da Vinci como en las pinturas puntillistas del artista francés Paul Signac.

“Quise retratar una Mona Lisa latinoamericana”, dijo Olivares.

El mural está en Zacamil, en el suburbio de Mejicanos de San Salvador —una zona que estuvo una vez controlada por pandillas violentas, cuya actividad ha sido frenada por la controvertida ofensiva de seguridad del presidente Nayib Bukele.

“La Mona Lisa es una mujer común, y es un ícono del Renacimiento italiano”—y ahora “estamos viviendo un nuevo Renacimiento, tanto en El Salvador como en el mundo”, dijo Olivares.

Completada en tres semanas, la composición está hecha con más de 100.000 tapas de botellas recicladas, que fueron recolectadas por los residentes locales durante varios meses, lavadas y clasificadas.

Una niña observa el impresionante mural 'Mona Lisa latinoamericana', creado por el artista Olivares utilizando miles de tapas de botellas de plástico recicladas, fusionando arte y conciencia ambiental.

En lugar de la paleta apagada del campo italiano, Olivares reemplazó el fondo pastoral de da Vinci por imágenes brillantes de viviendas, una resuelta montaña azul y un cielo a cuadros colorido.

Óscar Olivares ha replicado su técnica de reutilización de residuos plásticos en países como México, Arabia Saudita, Francia, Aruba, Panamá e Italia. (Cortesía: Óscar Olivares)

Y no sería la Mona Lisa sin su mirada penetrante y esa sonrisa siempre esquiva, esta vez sobre un rostro dorado por el sol, realizado con tapas rojas, anaranjadas y amarillas. Sus joyas, peinado y vestido colorido evocan las gracias de una mujer latina moderna.

Olivares ha creado murales usando tapas de plástico en Venezuela, México, Arabia Saudita, Francia e Italia, encontrando uso para más de 2 millones de tapas en más de dos docenas de murales.

Espera que su trabajo ofrezca a los espectadores “una visión completamente diferente de los desechos plásticos”.

Fuente: AFP