Cultura

Grandes clásicos del cine mudo de aventuras y romance llegan a la Sala Lugones

Los cinéfilos podrán disfrutar en pantalla grande de títulos como "El demonio y la carne" y "El pirata negro", en una experiencia nostálgica llena de historia organizada junto con la Fundación Cinemateca Argentina

Guardar
La Sala Leopoldo Lugones del
La Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín presenta el ciclo 'Cien años atrás: aventuras y romance', dedicado al cine mudo de 1926

La Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín presentará desde el viernes 27 de febrero hasta el martes 3 de marzo el ciclo Cien años atrás: aventuras y romance, que proyectará cuatro películas de 1926. La propuesta reúne títulos emblemáticos de John Ford, Clarence Brown y James Cruze, todos seleccionados por el Complejo Teatral de Buenos Aires en colaboración con Fundación Cinemateca Argentina.

El programa incluye los filmes El demonio y la carne de Clarence Brown, El pirata negro de Albert Parker, La fragata invicta de James Cruze y Tres hombres malos de John Ford. Cada uno de estos largometrajes cumple un siglo desde su estreno y forma parte de una selección que busca acercar al público contemporáneo algunas de las producciones más representativas del cine mudo estadounidense.

La exhibición se llevará a cabo en la Sala Leopoldo Lugones, ubicada en Avenida Corrientes 1530, bajo la organización del Complejo Teatral de Buenos Aires. La programación destaca tanto la diversidad de géneros como el valor patrimonial de las obras elegidas. Las entradas tienen un valor general de $9.000, mientras que estudiantes y jubilados acceden a una tarifa reducida de $5.000, disponibles en boletería y a través de la web oficial.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Fundación Cinemateca Argentina, que participa en la curaduría y gestión de archivos históricos.

Programa

Viernes 27 de febrero

"El demonio y la carne",
"El demonio y la carne", dirigida por Clarence Brown en 1926, explora el triángulo amoroso entre Greta Garbo y John Gilbert en la Alemania de posguerra
  • A las 15 y 21 horas, El demonio y la carne (Flesh and the Devil; EEUU, 1926 (115′; DM), de Clarence Brown. Con Greta Garbo, John Gilbert, Lars Hanson. Dos amigos de la infancia, Leo y Ulrich, crecen para ser soldados en Alemania. La amistad entre ambos será puesta a prueba cuando Leo se enamora locamente de Felicitas von Rhaden, la esposa de un poderoso conde. Adaptación de la novela El pasado indestructible de Hermann Sudermann
  • A las 18 horas, Tres hombres malos (Three Bad Men; EEUU, 1926, 92′; DM), de John Ford. Con George O’Brien, Olive Borden, Lou Tellegen. En una América que no cesa de recibir emigrantes, el territorio indio de Dakota es el destino para muchos colonos que quieren labrarse un futuro. En una de las muchas caravanas que van rumbo a Dakota, viaja la hermosa Lee (Olive Borden) acompañada de su padre. Próximo a ella se encuentra el joven irlandés Dan O’Malley (George O’Brien). Paralelamente, tres forajidos de aspecto siniestro observan la caravana con el claro propósito de robar los caballos. Cuando están dispuestos a hacerlo, se verán sorprendidos por el inesperado ataque a los colonos por parte de otro grupo de bandidos.

Sábado 28 de febrero

"Tres hombres malos", de John
"Tres hombres malos", de John Ford narra la travesía de colonos y forajidos rumbo al territorio indio de Dakota, reflejando la migración americana
  • A las 15 y 21 horas, Tres hombres malos (Three Bad Men; EEUU, 1926, 92′; DM), de John Ford.
  • A las 18 horas, El demonio y la carne (Flesh and the Devil; EEUU, 1926 (115′; DM), de Clarence Brown.

Domingo 1.° de marzo

  • A las 15 y 21 horas. La fragata invicta (Old Ironsides; EEUU, 1926, 114′; DM), de James Cruze. Con Charles Farrell, Esther Ralston, Wallace Beery. En 1798, piratas norteafricanos saquean barcos en el Mediterráneo y venden a sus cautivos como esclavos. Mientras tanto, un joven decidido a hacerse a la mar (Charles Farrell) se hace amigo del contramaestre del barco mercante Esther y se une a su tripulación. Cuando el Esther llega al Mediterráneo, ambos se involucrarán en la lucha contra los piratas.
"El pirata negro" es una
"El pirata negro" es una de las primeras películas filmadas en Technicolor, mostrando la venganza de Douglas Fairbanks en una isla plagada de piratas
  • A las 18 horas, El pirata negro (The Black Pirate; EEUU, 1926, 88’; DM), de Albert Parker. Con Douglas Fairbanks, Billie Dove, Donald Crisp. El pirata negro comienza con el saqueo de un barco por los piratas y su posterior hundimiento. Del naufragio solo logran sobrevivir Martin (Douglas Fairbanks) y su padre. Ambos llegan a una isla, donde el anciano muere; Martin lo entierra y jura vengar su trágica ausencia. Paralelamente, el grupo de piratas se internará en la isla para esconder el tesoro.

Martes 3 de marzo

  • A las 15 y 21 horas, El pirata negro (The Black Pirate; EEUU, 1926, 88’; DM), de Albert Parker.
"La fragata invicta", rodada en
"La fragata invicta", rodada en 1926, revive las luchas navales contra piratas en el Mediterráneo y está basada en hechos históricos reales
  • A las 18 horas. La fragata invicta (Old Ironsides; EEUU, 1926, 114′; DM), de James Cruze.

Fuente y fotos: gentileza Departamento de Prensa CTBA.

Temas Relacionados

Sala Leopoldo Lugonesciclo Cien años atrás: aventuras y romanceBuenos AiresComplejo Teatral de Buenos AiresCine Mudo

Últimas Noticias

El venezolano Marcos Tarre Briceño ganó un premio de novela negra en España

El autor se quedó con el premio Black Mountain con la obra “Amangna Eshi”, elegida entre las 76 presentadas

El venezolano Marcos Tarre Briceño

La historia de la increíble “Mona Lisa latinoamericana” hecha con tapas de botellas plásticas

La última instalación del artista venezolano Oscar Olivares tiene 13 metros de alto y se inspira tanto en el maestro renacentista Leonardo da Vinci como en las pinturas puntillistas del artista francés Paul Signac

La historia de la increíble

Cómo se escribe según la RAE: brent, escritura adecuada

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Cómo se escribe según la

De la tragedia personal al éxito internacional: el viaje sensible del cine de Carla Simón

El universo cinematográfico de la directora española está marcado por la memoria, la familia y la reconstrucción de historias personales, elementos que transforma en relatos llenos de emoción y poesía visual

De la tragedia personal al

La literatura juvenil transforma “Mujercitas” en relatos sobrenaturales, dark y de suspenso

En obras editadas este año, dos escritoras actualizan la historia original convirtiendo a las March en criaturas fantásticas o investigadoras de crímenes

La literatura juvenil transforma “Mujercitas”
DEPORTES
Nuevos detalles sobre el ataque

Nuevos detalles sobre el ataque de furia de Messi en la derrota de Inter Miami: qué dijo la MLS sobre su enojo con el árbitro

UEFA suspendió de manera provisional a Prestianni por “comportamiento discriminatorio” y no jugará la revancha contra Real Madrid

Crece la expectativa en Italia por la llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors: “Los contactos son constantes”

El diálogo entre Lando Norris y otro piloto que reveló la separación del campeón de la F1 y la modelo Magui Corceiro

Impacto en Europa: aseguran que el Cholo Simeone dejará el Atlético de Madrid para dirigir a un gigante en Italia

TELESHOW
El romántico mensaje de Andrea

El romántico mensaje de Andrea Frigerio a su esposo Lucas Bocchino al cumplir 30 años de su boda: “Una vida juntos”

El divertido “coqueteo” entre Mirtha Legrand y Jorge Asís: “No me sacás la vista, ¿te gusto?”

Karina Mazzocco contó cómo disfrutó de sus vacaciones introspectivas en Punta del Este: “Volver al cuerpo”

Moria Casán agasajó a Mirtha Legrand el día de su cumpleaños: “La one absoluta del espectáculo”

La Tora Villar contó cómo cambió su vida tras la cirugía de reducción mamaria: “Ya no me duele la espalda”

INFOBAE AMÉRICA

El venezolano Marcos Tarre Briceño

El venezolano Marcos Tarre Briceño ganó un premio de novela negra en España

La historia de la increíble “Mona Lisa latinoamericana” hecha con tapas de botellas plásticas

Frente frío altera la temporada seca y activa alertas meteorológicas en Panamá

Venezuela anunció la reconversión del Helicoide de centro de torturas en espacio social: “Comenzó la fase de ejecución”

AdP convoca Concurso Público Internacional para la Inversión de la Optimización del Sistema Eléctrico y Bloque Sanitario del Aeropuerto de Iquitos