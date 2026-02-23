Grandes clásicos del cine mudo de aventuras y romance llegan a la Sala Lugones

La Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín presenta el ciclo 'Cien años atrás: aventuras y romance', dedicado al cine mudo de 1926

La Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín presentará desde el viernes 27 de febrero hasta el martes 3 de marzo el ciclo Cien años atrás: aventuras y romance, que proyectará cuatro películas de 1926. La propuesta reúne títulos emblemáticos de John Ford, Clarence Brown y James Cruze, todos seleccionados por el Complejo Teatral de Buenos Aires en colaboración con Fundación Cinemateca Argentina.

El programa incluye los filmes El demonio y la carne de Clarence Brown, El pirata negro de Albert Parker, La fragata invicta de James Cruze y Tres hombres malos de John Ford. Cada uno de estos largometrajes cumple un siglo desde su estreno y forma parte de una selección que busca acercar al público contemporáneo algunas de las producciones más representativas del cine mudo estadounidense.

La exhibición se llevará a cabo en la Sala Leopoldo Lugones, ubicada en Avenida Corrientes 1530, bajo la organización del Complejo Teatral de Buenos Aires. La programación destaca tanto la diversidad de géneros como el valor patrimonial de las obras elegidas. Las entradas tienen un valor general de $9.000, mientras que estudiantes y jubilados acceden a una tarifa reducida de $5.000, disponibles en boletería y a través de la web oficial.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Fundación Cinemateca Argentina, que participa en la curaduría y gestión de archivos históricos.

Programa

Viernes 27 de febrero

"El demonio y la carne", dirigida por Clarence Brown en 1926, explora el triángulo amoroso entre Greta Garbo y John Gilbert en la Alemania de posguerra

A las 15 y 21 horas , El demonio y la carne ( Flesh and the Devil ; EEUU, 1926 (115′; DM), de Clarence Brown . Con Greta Garbo , John Gilbert , Lars Hanson . Dos amigos de la infancia, Leo y Ulrich, crecen para ser soldados en Alemania. La amistad entre ambos será puesta a prueba cuando Leo se enamora locamente de Felicitas von Rhaden, la esposa de un poderoso conde. Adaptación de la novela El pasado indestructible de Hermann Sudermann .

A las 18 horas, Tres hombres malos (Three Bad Men; EEUU, 1926, 92′; DM), de John Ford. Con George O’Brien, Olive Borden, Lou Tellegen. En una América que no cesa de recibir emigrantes, el territorio indio de Dakota es el destino para muchos colonos que quieren labrarse un futuro. En una de las muchas caravanas que van rumbo a Dakota, viaja la hermosa Lee (Olive Borden) acompañada de su padre. Próximo a ella se encuentra el joven irlandés Dan O’Malley (George O’Brien). Paralelamente, tres forajidos de aspecto siniestro observan la caravana con el claro propósito de robar los caballos. Cuando están dispuestos a hacerlo, se verán sorprendidos por el inesperado ataque a los colonos por parte de otro grupo de bandidos.

Sábado 28 de febrero

"Tres hombres malos", de John Ford narra la travesía de colonos y forajidos rumbo al territorio indio de Dakota, reflejando la migración americana

Domingo 1.° de marzo

A las 15 y 21 horas. La fragata invicta (Old Ironsides; EEUU, 1926, 114′; DM), de James Cruze. Con Charles Farrell, Esther Ralston, Wallace Beery. En 1798, piratas norteafricanos saquean barcos en el Mediterráneo y venden a sus cautivos como esclavos. Mientras tanto, un joven decidido a hacerse a la mar (Charles Farrell) se hace amigo del contramaestre del barco mercante Esther y se une a su tripulación. Cuando el Esther llega al Mediterráneo, ambos se involucrarán en la lucha contra los piratas.

"El pirata negro" es una de las primeras películas filmadas en Technicolor, mostrando la venganza de Douglas Fairbanks en una isla plagada de piratas

A las 18 horas, El pirata negro (The Black Pirate; EEUU, 1926, 88’; DM), de Albert Parker. Con Douglas Fairbanks, Billie Dove, Donald Crisp. El pirata negro comienza con el saqueo de un barco por los piratas y su posterior hundimiento. Del naufragio solo logran sobrevivir Martin (Douglas Fairbanks) y su padre. Ambos llegan a una isla, donde el anciano muere; Martin lo entierra y jura vengar su trágica ausencia. Paralelamente, el grupo de piratas se internará en la isla para esconder el tesoro.

Martes 3 de marzo

"La fragata invicta", rodada en 1926, revive las luchas navales contra piratas en el Mediterráneo y está basada en hechos históricos reales

