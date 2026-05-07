El arte saquedo por lo nazis ya tiene su propia sala en el Museo de Orsay

La nueva galería del Museo de Orsay exhibe piezas saqueadas por los nazis como parte del proceso de rendición de cuentas de Francia

La propia obra de arte se enfrentó a un futuro incierto en 1942, cuando fue adquirida en París para Adolf Hitler , una de las innumerables obras que fueron objeto del saqueo nazi de los judíos europeos.

El martes, la obra se exhibió de forma permanente en una nueva sala del Museo de Orsay de la ciudad, como parte del tan esperado proceso de rendición de cuentas de Francia ante el saqueo de la era nazi. Esta galería es la primera en la historia del museo dedicada a las obras maestras olvidadas de la época nazi.

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Se trata, además, de la primera exposición de este tipo en Francia, donde los cuadros se exhiben de forma que los visitantes puedan leer la información del reverso. Los sellos, etiquetas y marcas de inventario documentan cómo cada obra de arte pasó de hogares privados a manos nazis.

El cuadro del artista belga Alfred Stevens estaba originalmente destinado al museo que el Führer planeaba construir en Linz, Austria. Sin embargo, en 1943, fue reasignado a la residencia de montaña de Hitler en la región de Baviera, Alemania. El museo nunca se construyó tras la derrota de Alemania.

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Los equipos de recuperación aliados —los “Monuments Men” , que se hicieron famosos gracias a la película de George Clooney de 2014— finalmente encontraron el cuadro después de la guerra.

No apareció ningún heredero y nadie sabe quién era el propietario antes de 1942.

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Una colección de arte no reclamado

El cuadro de Stevens de 1891 no es único. Es uno de los 2200 ejemplares de obras de arte olvidadas en Francia, conocidas como MNR, siglas de Musées Nationaux Récupération (Recuperación de Museos Nacionales). Estas obras fueron recuperadas de Alemania y Austria después de 1945 y confiadas a los museos nacionales franceses a principios de la década de 1950.

Nunca fueron reclamadas. El Estado no las posee, sino que las conserva en fideicomiso para los herederos que puedan aparecer en el futuro. El Museo de Orsay posee 225 de estas piezas.

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El arte robado a los judíos europeos por los nazis se mantiene en fideicomiso para posibles herederos en museos franceses desde la posguerra

Marie Duboisse, una maestra jubilada de Lyon, se detuvo el martes frente al cuadro de Stevens.

“He visto esas tres letras —M, N, R— en el Louvre. Nunca supe qué significaban. Pensé que se trataba de un donante”, dijo.

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El mes pasado, el museo puso en marcha su primera unidad de investigación dedicada a localizar a los herederos legítimos de los huérfanos, expediente por expediente. En este proyecto participan seis investigadores franco-alemanes liderados por Ines Rotermund-Reynard, jefa de investigación de procedencia del Museo de Orsay.

La nueva galería exhibe 13 obras de este tipo.

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El ajuste de cuentas largamente postergado de Francia

Francia se enfrenta, a la vista de todos, a uno de los silencios más prolongados de su memoria de posguerra: el arte saqueado, vendido y perdido de la era nazi, y las manos francesas que contribuyeron a su traslado.

A partir de finales de la década de 1960, documentalistas e historiadores comenzaron a denunciar las acciones que Francia había llevado a cabo bajo el gobierno de Vichy en colaboración con los nazis, incluyendo la ayuda para enviar a 80.000 judíos desde Francia a una muerte segura y la gestión de un mercado de arte parisino que se enriqueció a costa de los bienes de los muertos.

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En julio de 1995, el presidente Jacques Chirac visitó el lugar de la redada del Velódromo de Invierno —la detención masiva de judíos en París en 1942, quienes fueron deportados a campos nazis— y declaró, por primera vez, que el propio Estado francés era responsable. En 1997, Francia inició una investigación nacional sobre el saqueo de obras de arte pertenecientes a judíos.

Durante la guerra, se declaró que unos 100.000 objetos culturales habían sido saqueados de Francia. Se recuperaron unos 60.000 y aproximadamente 45.000 regresaron a su país de origen.

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Solo quince piezas de la colección MNR del Museo de Orsay han sido restituidas a sus legítimos herederos desde 1994 tras décadas de inacción oficial

Aproximadamente 15.000 no tenían propietario identificado. Las 2.200 obras de arte del MNR fueron seleccionadas de entre las restantes.

Durante cuatro décadas, fueron prácticamente un archivo inactivo. Entre 1954 y 1993, Francia solo devolvió cuatro.

La disculpa de Chirac, y la lenta reflexión del país sobre su propio papel, cambiaron eso.

El Orsay ha devuelto 15 desde 1994.

El mercado que alimentó el saqueo

Las obras de arte más recientes que se devolvieron —de Alfred Sisley y Auguste Renoir, donadas a los herederos de Grégoire Schusterman— regresaron a sus hogares en 2024.

En el interior de la nueva galería, las historias cuelgan de las paredes.

Existe una obra de Edgar Degas, una copia que realizó de una escena de un salón de baile berlinés alrededor de 1879. El coleccionista judío Fernand Ochsé la compró en 1919. Ochsé fue deportado a Auschwitz y asesinado.

Existe otro Renoir, un retrato de la esposa del escritor Alphonse Daudet, vendido a un museo de Colonia en noviembre de 1941. No hay constancia del nombre del vendedor.

La exposición en París permite a los visitantes conocer la historia de las obras saqueadas gracias a marcas y sellos documentados en el reverso de los cuadros

También existe un cuadro de Paul Cézanne que un conservador del Louvre descartó como falso en la década de 1950. Un estudio reciente sugiere que podría ser auténtico.

Daniel Lévy, un ingeniero informático de Estrasburgo que estaba de visita, se encontraba junto al Cézanne, mirando su parte trasera.

“Pasas toda la vida junto a estas etiquetas sin leerlas. Ahora las leeré”, dijo. “Mi abuela perdió a algunos miembros de su familia en los campos de concentración. Probablemente algunas de estas pinturas colgaban en casas como la suya”.

A principios del siglo XX, París era el centro artístico más rico de Europa Occidental.

El Hôtel Drouot, la principal casa de subastas de la ciudad, reabrió sus puertas en otoño de 1940 y funcionó con gran dinamismo durante la ocupación nazi.

Entre los intermediarios figuraban los comerciantes franceses. Los museos alemanes enviaban compradores, y los agentes de Hitler se quedaban con los mejores.

“El mercado de arte más importante de Europa se concentraba en París”, afirmó Rotermund-Reynard. “En cuanto los nazis llegaron a los territorios ocupados, contaban con un enorme poder adquisitivo. Se lanzaron de lleno al mercado”.

Los alemanes eran compradores ávidos

Según Rotermund-Reynard, casi todos los museos de la Alemania nazi enviaban compradores a París para ampliar sus colecciones. Estos compradores recurrían a un mercado saturado de bienes saqueados y vendidos forzosamente.

“El propio Hitler quería construir el museo más grande del mundo en Linz, la ciudad austriaca donde creció”, dijo.

Hermann Göring, lugarteniente de Hitler, viajó 21 veces a París durante la ocupación para apropiarse de obras robadas a coleccionistas judíos.

“Había una sed enorme”, dijo Rotermund-Reynard, “tanto por las posesiones de los coleccionistas judíos como por adquisiciones para ampliar los museos alemanes”.

Para Rotermund-Reynard, las obras no pueden separarse del genocidio.

“Todo esto forma parte de la historia de la Shoá”, dijo, usando la palabra hebrea para el Holocausto. “Cuando uno intenta comprender este afán de arrebatar a las familias judías, se da cuenta de que forma parte de la aterradora ideología nazi de borrar la vida judía”.

Según el Ministerio del Interior francés, en Francia, país que alberga la mayor comunidad judía de Europa, se registraron 1.320 actos antisemitas en 2025. Estas cifras, cercanas a niveles récord, se produjeron tras un fuerte repunte después del ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

La galería no se construyó para combatir el antisemitismo, afirmó François Blanchetière, conservador jefe de escultura del Museo de Orsay y cocurador de la galería. Pero es necesario reparar las consecuencias del Holocausto, añadió.

“Estos delitos no prescriben”, afirmó.

Fuente: Associated Press

Fotos: AP Photo/ Thibault Camus.