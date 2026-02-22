La inteligencia artificial revela cómo el arte ha contado la historia de nuestras emociones colectivas

"Guernica" de Picasso (MUST CREDIT: Museo Reina Sofia)

El análisis de más de 600.000 pinturas europeas realizadas entre los años 1400 y 2000 ha permitido a un grupo de economistas identificar cómo los cambios en el ánimo colectivo reflejados en el arte se alinean con momentos históricos de prosperidad, crisis o transformación social.

Utilizando inteligencia artificial para detectar señales emocionales en obras de arte, los investigadores han demostrado que las fluctuaciones en las emociones representadas en la pintura pueden ofrecer una perspectiva complementaria a los datos económicos tradicionales, especialmente en periodos donde la información cuantitativa es escasa.

El estudio, titulado “State of the Art: Economic Development through the Lens of Paintings” y publicado por el National Bureau of Economic Research, sostiene que las pinturas históricas constituyen una fuente valiosa para comprender los estados de ánimo sociales y los cambios estructurales de las sociedades europeas. Según los autores, al “invertir el proceso creativo”, las obras dejan de ser solo expresiones individuales para convertirse en espejos colectivos de las condiciones y entornos que las originaron. Esta aproximación permite analizar el arte como un registro de experiencias históricas que rara vez aparecen en las fuentes de datos convencionales.

La investigación se apoya en ejemplos paradigmáticos como La libertad guiando al pueblo de Delacroix y Guernica de Picasso, dos pinturas que, a través de estilos y composiciones opuestas, amplifican emociones específicas y reflejan aspiraciones o normas sociales de su tiempo. Tradicionalmente, los historiadores del arte han interpretado estas obras para contextualizarlas, pero en este caso, el análisis ha sido abordado desde la economía, con herramientas cuantitativas y computacionales propias de la historia del arte digital.

"La Libertad guiando al pueblo", del francés Eugène Delacroix (EFE/ Museo del Louvre)

Para cuantificar el significado emocional del arte, los economistas entrenaron una inteligencia artificial capaz de predecir nueve emociones —entre ellas tristeza, miedo, ira, asombro, satisfacción y diversión— en un conjunto de más de 630.000 pinturas.

El corpus, extraído de plataformas como Google Arts and Culture, Wiki-Data y Wiki-Art, se compone principalmente de pintura figurativa europea de todos los géneros. Los autores reconocen que esta muestra está sesgada hacia artistas occidentales que han sido coleccionados y canonizados, dejando fuera una gran parte de la producción artística marginada. Yanos Zylberberg, profesor de economía en la Universidad de Bristol y coautor del estudio, expresó su intención de ampliar el alcance del análisis en el futuro.

El proceso de entrenamiento de la inteligencia artificial se basó en etiquetas emocionales proporcionadas por entre 15 y 25 anotadores humanos de distintas regiones y orígenes, con el objetivo de minimizar los sesgos individuales y favorecer un “efecto sabiduría de las multitudes”.

Esta figura muestra las pinturas con los puntajes de emoción más altos entre 79,860 obras de arte anotadas, por emoción (diversión, ira, asombro, satisfacción, disgusto, emoción, miedo, tristeza y otras, no se muestran)

A pesar de ello, los investigadores admiten que el modelo puede haber heredado ciertos sesgos, como la tendencia de los anotadores no europeos a identificar satisfacción en las pinturas más que emoción o diversión, en comparación con los europeos, o la asociación de la desnudez con “asco” en algunos casos.

El análisis no se centró en la emoción primaria de cada obra, que podría reflejar tanto la mentalidad del artista como el clima de la época, sino en la distribución agregada de emociones a lo largo del tiempo y en diferentes países.

Así, los investigadores identificaron un “efecto de contexto”, una señal emocional compartida por las obras producidas en el mismo lugar y año. Por ejemplo, la representación del miedo aumentó durante periodos de turbulencia social y económica, mientras que la satisfacción predominó en épocas de mayor estabilidad.

Esta figura muestra mapas de calor generados mediante el mapeo de activación de clases, que aísla las partes de la imagen más utilizadas por la red para predecir una probabilidad emocional latente

Los tiempos difíciles también se asociaron con una mayor incidencia de tristeza, pero la diversión y la emoción resurgieron cuando mejoraron las condiciones de vida. Estas diferencias se acentuaron en las pinturas que retratan a personas de clases sociales más vulnerables, quienes resultan más expuestas a los cambios estructurales.

La riqueza del conjunto de datos permitió a los economistas analizar respuestas localizadas a eventos históricos concretos, como cambios políticos, desastres naturales, inseguridad alimentaria, el desarrollo de nuevas redes comerciales, transformaciones en los sistemas de creencias y avances tecnológicos.

En un estudio de caso, compararon la difusión de dos grandes inventos del siglo XIX y principios del XX —el barco de vapor y la radio— y las reacciones sociales que suscitaron. El aumento del transporte de carga por barco de vapor en Estados Unidos durante la década de 1830 coincidió con un incremento de la expresión de asombro en el arte.

En contraste, la adopción de la radio, medida entre 1900 y 1950, se asoció con un aumento de emociones extremas como ira, asco y emoción, en detrimento de la satisfacción.

Varios visitantes contemplan la obra de Rafael 'Vírgen de la Rosa', procedente del Museo del Prado. EFE/Robin Townsend.

Los autores aclaran que, aunque este periodo incluye las dos guerras mundiales, su análisis controló estos grandes shocks agregados, identificando el efecto a partir de las diferencias en la velocidad de adopción de la radio entre países. “Dicho esto, el efecto de la radio podría estar parcialmente impulsado por su uso en algunos países, como Francia y Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial”, señaló Zylberberg, quien observó un aumento del discurso extremista en los años 30.

El estudio reconoce que, al centrarse en la pintura figurativa europea, quedan fuera movimientos contraculturales o de vanguardia como el Expresionismo Abstracto. Los economistas consideran que, a medida que más museos digitalicen sus colecciones, será posible ampliar este tipo de investigaciones a otros movimientos, regiones fuera de Europa y artistas menos conocidos.

Futuras investigaciones podrían profundizar en las variaciones de la expresión artística, considerando factores como clase social, género, religión o etnia, dimensiones clave para comprender la geografía y dinámica de la desigualdad económica.