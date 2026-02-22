Cultura

La argentina Valentina Carrasco regresa a la ópera de París

La directora lidera la recuperación de “Nixon in China”, una obra sobre la histórica visita de Richard Nixon al país asiático, actualizada con nuevos elementos escénicos y temáticos

Juanjo Bruzza / Teatro Colón
Juanjo Bruzza / Teatro Colón

La argentina Valentina Carrasco regresa este martes a la ópera de París, encargada de la dirección escénica de Nixon in China, una producción sobre la primera visita de ese presidente estadounidense al país asiático que ya se pudo ver en la capital francesa por primera vez en esta versión en 2023.

Algunos detalles sí han cambiado desde aquella presentación, avanzó Carrasco, a pesar del poco tiempo transcurrido entre aquel estreno y su recuperación este 2026, algo que se explica por la decisión de la Ópera de París de integrar en su repertorio permanente esta obra de 1987, ideada por el director teatral estadounidense Peter Sellars y con música de John Adams.

“Los nuevos clásicos tienen que empezar a existir de alguna manera”, comentó Carrasco respecto a esta “gran idea” de la institución parisina, que implica tener el “coraje” de poner una creación contemporánea, de un autor aún vivo, al mismo nivel que títulos históricos como ‘Carmen’ o ‘Tosca’.

La otra clave que esta directora argentina, nacida en 1972 en Buenos Aires, apunta para su regreso es que esta ópera es “muy actual a nivel temático”, ya que habla de “un momento culmen de la Guerra Fría”, con dos grandes potencias, China y Estados Unidos, que se encuentran.

Valentina Carrasco
Valentina Carrasco

“Hay sabor de Guerra Fría, o guerra caliente, casi de vuelta. Tenemos esta división del mundo un poco extraña que está volviendo a cambiar”, razonó Carrasco, que ha trabajado con frecuencia en París y otras grandes capitales del arte, como Roma, pero también en España, donde colabora con la compañía teatral La Fura dels Baus.

También habla del papel de los líderes, en un periodo muy oscuro, ya que los personajes son, además de Richard Nixon, su secretario de Estado Henry Kissinger, el político y filósofo Mao Zedong o Zhou Enlai, quien fue primer ministro del Consejo de Estado de la República Popular China.

Atesorar lo que hemos logrado para el país asiático era un momento muy oscuro, en la parte final de la Revolución cultural, que se calcula que pudo causar hasta 20 millones de muertos.

De hecho, por los temas que aborda esta pieza, durante los preparativos para el estreno de 2023, Carrasco recuerda inquietud y presiones contra los miembros del equipo de origen chino, para que no participaran en el espectáculo.

“Eso hoy nos preocupa menos y el ‘focus’ lo tenemos como en la otra parte de la cancha”, reflexionó sobre la situación global y su impacto en la lectura de la obra.

El ex presidente estadounidense Richard
El ex presidente estadounidense Richard Nixon, el primer ministro chino Zhou En-Lai, el secretario de Estado William Rogers y el asesor de seguridad nacional Henry Kissinger en Pekín, China, el 22 de febrero de 1972 (Biblioteca Presidencial de Richard Nixon/Folleto vía REUTERS)

‘Nixon in China’, con libreto de Alice Goodman, fue la primera ópera de Adams y se estrenó en Houston (Texas, EE.UU.) quince años después del acontecimiento real en el que está inspirada, la visita de Nixon a China de 1972.

Y hasta que Carrasco la tomó entre sus manos en París, ella cuenta que las adaptaciones sucesivas se habían ceñido bastante a la idea original, apegada a los acontecimientos de la realidad, que planteó Peter Sellars.

Ella, para actualizarla, introdujo elementos más metafóricos, como el ping pong y la curiosa dimensión diplomática real que ese deporte tuvo en aquellos años, o la representación de ambos países con animales: el dragón para China y el águila para Estados Unidos.

También hay referencias a la propaganda, elementos de humor, y la producción incluye vídeos de lo que los personajes pensaban que sería el futuro, algo que Carrasco ha modificado desde la presentación de 2023 para incluir elementos más actuales.

Más allá de estos elementos de realismo, la argentina considera que el verdadero mensaje que se llevará la audiencia es el de recordar que, en realidad “siempre nos hemos estado peleando” y que hay que “estar atentos para que no se llegue a ese extremo de vuelta”.

“Lo importante es atesorar lo que hemos logrado, el mensaje es más bien ese”, reflexionó.

Fuente: EFE

