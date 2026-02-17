Cultura

El arte surrealista de Leonora Carrington brilla en París con la mayor exposición dedicada a su obra

El Museo de Luxemburgo inaugura una retrospectiva con más de un centenar de obras de la artista británica nacionalizada mexicana. “Su mundo tiene ecos en el presente”, afirma el curador de la muestra

El Museo de Luxemburgo de París inaugura una exposición dedicada a la artista surrealista Leonora Carrington

El Museo de Luxemburgo de París abre una gran muestra sobre la pintora surrealista mexicana Leonora Carrington, una artista adelantada a su tiempo que abordó en su época temas como la sororidad, la salud mental o la migración. Carrington, que nació en Inglaterra en 1917, vivió gran parte de su vida en México, donde se instaló en los años 1940 huyendo de la guerra en Europa y donde falleció en 2011. Es considerada una de las tres artistas más importantes del panorama mexicano junto a Frida Kahlo y la española allí exiliada Remedios Varo.

Pareja durante un tiempo de Max Ernst, figura fundamental del dadaísmo y surrealismo, Carrington es autora de una prolífica obra, repleta de criaturas asociadas a animales, metamorfosis y referencias esotéricas y mitológicas. “Es una de esas artistas que nacieron antes de su tiempo”, explica Carlos Martín, uno de los curadores de la muestra. “Los temas que aborda, como la sororidad, la salud mental, las formas de espiritualidad fuera de las normas, la migración, la maternidad [...] ahora están muy candentes en el discurso público. Por eso su mundo tiene ecos en el presente”, afirma.

Leonora Carrington, nacida en Inglaterra y radicada en México desde los años 40 (Foto: Archiv Landshoff/Museo Luxemburgo París)

En la obra The Elements, de claras influencias renacentistas procedentes de su estancia en Florencia, se ve a una sacerdotisa entregando una llama a alguien que está en una casa. En el fondo, se distingue a un grupo de personas huyendo. “Es una referencia a la migración. Vemos a una población que va de un espacio que es como un campo de batalla en un bosque hacia un lugar lleno de nieve”, dice Martín. “Para ella, la nieve siempre es positiva, es como un recuerdo de Inglaterra”.

La muestra, la primera de importancia en Francia dedicada exclusivamente a su obra, según los organizadores, cuenta con 126 piezas, de las cuales varias no habían sido prácticamente expuestas al público, como Retrato del Dr Urbano Barnés, la escultura Bird Woman y Magic Mirror, un espejo oscuro de obsidiana característico del México antiguo. En la exposición, que se podrá visitar hasta el 19 de julio, también se hace hincapié en un episodio especialmente sombrío en la vida de Carrington.

Huyendo de los avances nazis en Francia, donde estaba instalada con Ernst, la artista se dirigió a España para exiliarse en México. En Madrid, fue violada y luego internada en una clínica psiquiátrica de Santander, en el norte del país.

La muestra del Museo de Luxemburgo reúne 126 obras de Carrington, incluyendo piezas inéditas

Salud mental

En el libro Memorias de abajo relata el período que pasó recluida en ese centro y el tratamiento cruel del que fue víctima. El cuadro Spanish Physician, de Ernst, muestra a una Leonora Carrington huyendo con un vestido rasgado que se desprende de un pañuelo en forma de pájaro, que representa al propio autor. “Para ella, estos momentos no son sólo una crisis personal o mental, sino que también son una especie de emancipación, de su familia, de Max Ernst e incluso de Europa”, analiza Martín.

Considerada una inmensa artista en México, Leonora Carrington es menos conocida en Europa, y su prolífica producción no dispone de un catálogo razonado. “Seguimos descubriendo piezas que están escondidas en colecciones privadas, que a veces ni siquiera son coleccionistas sino amigos que recibieron un regalo”, relata el experto, quien confía en que esta exposición contribuirá a establecer un canon de la artista.

