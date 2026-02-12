Amistad, crítica y rivalidad: así fue el verdadero vínculo entre las grandes escritoras de Inglaterra

Nuevas investigaciones revelan la colaboración e influencia mutua entre Jane Austen, Charlotte Brontë y destacadas escritoras inglesas del siglo XIX - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la imagen tradicional presenta a Jane Austen, Charlotte Brontë, George Eliot y Virginia Woolf como figuras literarias solitarias. Lejos del mito de la escritora aislada, estas autoras mantuvieron vínculos de apoyo, crítica y colaboración que fueron decisivos en su desarrollo personal y profesional. El artículo destaca historias desconocidas de mujeres que influyeron y acompañaron a otras escritoras de su tiempo.

En el caso de Jane Austen, la relación con Anne Sharp desafía los relatos convencionales, según detalla History Extra. Sharp, de origen humilde, era la gobernanta de la sobrina de Austen, Fanny, y también dramaturga aficionada. El lazo entre ambas se fortaleció por su afinidad intelectual y su pasión por la literatura, a pesar de la diferencia de clase.

La sólida amistad entre Jane Austen y Anne Sharp desmiente la idea de una autora aislada y resalta la importancia de la colaboración literaria femenina - (Pictorial Press Ltd)

La familia Austen intentó apartar cualquier asociación con Sharp, pero documentos y diarios familiares confirman la estrechez de la amistad. Austen confiaba en Sharp para recibir opiniones sinceras sobre sus manuscritos, y la gobernanta llegó a criticar la representación de una institutriz en “Emma”. Este nivel de franqueza muestra una confianza poco reconocida en la biografía de Austen.

Cassandra Austen, hermana de la autora, expresó en sus cartas celos y posesividad respecto a la memoria de Jane. Esta actitud contribuyó a ocultar la relevancia de Anne Sharp en la vida de la escritora. La decisión de Austen de mantener relaciones cercanas con personas fuera de la élite desafía la imagen de la novelista limitada solo a la alta sociedad.

Mary Taylor, con su pensamiento progresista, fue clave en la independencia intelectual y económica de Charlotte Brontë y en la inspiración de sus personajes - (The Grosby Group)

La influencia de Mary Taylor en Charlotte Brontë fue fundamental. Ambas se conocieron en la adolescencia, durante su etapa como internas en el colegio Roe Head. Aunque el primer encuentro estuvo marcado por un comentario hiriente de Taylor, la relación se transformó en una complicidad intelectual. Taylor, procedente de un entorno progresista, desafió el conservadurismo inicial de Brontë y la animó a buscar independencia económica.

Brontë se trasladó a Bruselas para ampliar su formación, alentada por Taylor, y allí vivió experiencias que marcaron su obra. Taylor inspiró en parte el personaje de Rose Yorke en la novela “Shirley”. La correspondencia y los recuerdos demuestran que Brontë tuvo en Taylor una voz crítica y un estímulo clave para su independencia como escritora.

También es destacable la amistad entre George Eliot y Harriet Beecher Stowe, dos autoras reconocidas en Europa y América. Aunque la historiografía suele minimizar este lazo, las cartas que intercambiaron desde 1869 muestran una relación de admiración mutua y apoyo. Beecher Stowe, autora de “La cabaña del tío Tom”, fue considerada por Eliot como una escritora de “genio poco común”.

La correspondencia entre George Eliot y Harriet Beecher Stowe confirma una red de apoyo, admiración y consejo crítico entre escritoras reconocidas internacionalmente - (1849)

Eliot compartió con Stowe sus episodios de depresión y recibió críticas y consejos literarios sinceros. A pesar de diferencias ideológicas y del interés de Stowe por el espiritismo —llegó a contarle su supuesto contacto con el espíritu de Charlotte Brontë, ante el escepticismo de Eliot—, ambas cultivaron una amistad duradera. Este ejemplo revela la existencia de redes de apoyo entre autoras consagradas, donde las diferencias no eclipsaron el afecto ni la colaboración.

La relación entre Virginia Woolf y Katherine Mansfield, a menudo descrita como rivalidad, tiene matices más complejos según History Extra. Woolf tuvo inicialmente una impresión negativa de Mansfield, pero con el tiempo, la distancia dio paso a una amistad basada en el intercambio crítico y el diálogo.

Ambas compartieron cartas, regalos y debates sobre literatura. Mansfield llegó a criticar una de las novelas de Woolf, señalando su escasa atención al impacto de la Primera Guerra Mundial; ese comentario impulsó a Woolf a abordar temas que dieron lugar a algunas de sus mejores obras.

Virginia Woolf y Katherine Mansfield transformaron su supuesta rivalidad en una amistad creativa, basada en el intercambio literario y la inspiración mutua - (Grosby)

El intercambio constante de opiniones mostró que su relación estaba marcada por la admiración y, en ocasiones, una competencia creativa. Tras la muerte temprana de Mansfield, Woolf la evocó como inspiración para su trabajo, preguntándose cómo habría recibido sus manuscritos. Este caso demuestra cómo la rivalidad femenina podía transformarse en fuente de innovación y apoyo literario.

La escasa visibilidad pública de estas alianzas entre autoras, en contraste con la célebre camaradería masculina, se debe a una larga tradición historiográfica que minimizó la existencia de comunidades creativas femeninas.

Mientras los escritores varones en grupo ganaron notoriedad, las asociaciones entre mujeres fueron relegadas al olvido o distorsionadas por prejuicios sociales y familiares. Sin embargo, hay evidencia de que la solidaridad, la crítica honesta y el estímulo intelectual entre mujeres fueron persistentes y de gran impacto en la literatura inglesa.

A pesar de los obstáculos de su época, las historias de estas compañeras siguen resonando. Muchas escritoras lograron hacer oír su voz gracias a esos vínculos discretos que las impulsaron tanto dentro como fuera del escenario literario.