Por qué la elección de Jane Austen de permanecer soltera redefinió el rol de la mujer escritora en la literatura inglesa del siglo XIX

La independencia como fundamento literario impulsó la trayectoria de Jane Austen en la literatura inglesa del siglo XIX - (Pictorial Press Ltd)

Jane Austen, reconocida por sus novelas románticas, nunca contrajo matrimonio, a pesar de que sus obras giran en torno al ideal del amor verdadero. A lo largo de los años, surgieron diversas teorías sobre este aspecto de su vida. Sin embargo, investigaciones y análisis biográficos señalan que la razón de su soltería es más profunda y está relacionada con su vocación literaria y el contexto social de Inglaterra en las épocas georgiana y victoriana.

Mientras las heroínas creadas por Austen buscaban elegir pareja por amor y no por conveniencia económica, la autora permaneció soltera, una paradoja que ha suscitado el interés constante de lectores y especialistas. La reconstrucción de su biografía depende de cartas personales, testimonios y de la manera en que su familia moldeó su imagen tras su muerte en 1817.

Jane Austen permaneció soltera en una época donde el matrimonio aseguraba estabilidad económica para las mujeres de clase media y alta - (REUTERS/Toby Melville)

La imagen pública de Jane Austen como “solterona virtuosa” se consolidó pronto, impulsada por su hermano Henry Austen, quien redactó la nota autobiográfica que acompañó la publicación póstuma de La abadía de Northanger y Persuasión. Durante décadas, esta narrativa satisfizo la curiosidad victoriana, evitando el debate sobre los motivos reales que llevaron a la autora a evitar el matrimonio. Hacia mediados del siglo XX, críticos como Q. D. Leavis comenzaron a cuestionar la visión tradicional, presentando a Austen como una figura “recatada y mojigata” según los estándares de la época, lo que abrió la puerta a nuevas hipótesis sobre su vida privada.

Entre las teorías difundidas, una de las más discutidas sostiene que Jane Austen se mantuvo soltera por una posible orientación sexual hacia mujeres. Sin embargo, no existe ninguna prueba documental que respalde esta afirmación. Los relatos biográficos, en cambio, documentan vínculos afectivos con hombres, como Tom Lefroy, cuyo romance juvenil con la autora se vio interrumpido por la familia de él por razones económicas, y la atracción hacia un joven clérigo posteriormente identificado como Samuel Blackall, quien terminó casándose con otra persona. Estos episodios, sumados a la efímera propuesta de matrimonio de Harris Bigg-Wither en 1802, que Austen aceptó y rechazó al día siguiente, ilustran las presiones sociales y económicas que enfrentaba una mujer soltera en su entorno.

La familia de Jane Austen, especialmente su hermano Henry, promovió la imagen pública de la autora como 'solterona virtuosa' tras su muerte - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aceptar casarse con Harris Bigg-Wither le habría ofrecido seguridad material, pero, Jane Austen reconsideró su decisión y eligió preservar su independencia y su vocación creativa. En la Inglaterra de la época, para mujeres de clase media y alta, el matrimonio era el principal camino para asegurar estabilidad económica ante la falta de autonomía financiera.

Otra teoría popular giró en torno a la relación con su hermana Cassandra Austen. En 1995, un ensayo de Terry Castle especuló sobre la cercanía entre ambas, llegando a sugerir un vínculo incestuoso. Esta hipótesis fue descartada tras hallarse documentos que prueban que las hermanas dormían en camas separadas y al recordar que Cassandra estuvo comprometida hasta la muerte de su prometido en 1797. La decisión de Cassandra de destruir numerosas cartas de su hermana alimentó las conjeturas sobre el misterio de la vida privada de Austen y favoreció la permanencia de interpretaciones abiertas entre biógrafos y críticos, según relata HistoryExtra.

El argumento mejor respaldado por los estudiosos, entre ellos David Lassman, es que la soltería de Jane Austen fue consecuencia de su compromiso total con la escritura y la necesidad de salvaguardar su independencia creativa. Desde los doce años, Austen demostró una vocación firme por la literatura. Incluso en períodos poco productivos, como su estancia en Bath y Southampton, continuó escribiendo cartas y perfeccionando su estilo. Su etapa más productiva comenzó tras instalarse en Chawton, donde dispuso del tiempo y la autonomía indispensables para dedicarse a sus novelas.

Las heroínas de las novelas de Jane Austen reflejan la autonomía y la búsqueda del amor verdadero frente a los matrimonios por interés de su época - (National Portrait Gallery London)

En ese contexto, el matrimonio representaba un obstáculo que podía traer obligaciones domésticas y sociales incompatibles con la carrera literaria. Austen temía que un marido le exigiera abandonar su arte, truncando su desarrollo profesional. Así, eligió la soltería como vía para proteger un espacio de libertad invaluable, lo que le permitió experimentar un derroche de creatividad literaria durante los años más fructíferos de su vida.

Diversas cartas, su participación activa en el control editorial de sus obras y la gestión de sus contratos sustentan esta versión, que especialistas consideran la más plausible. Jane Austen publicó con recursos propios, supervisó la gestión de derechos y mantuvo la autonomía sobre su producción, un gesto pionero y disruptivo entre las mujeres escritoras de su tiempo.

El legado de Austen se encuentra no solo en dar voz a heroínas que priorizaban el amor auténtico, sino en haber defendido la independencia creativa necesaria para desarrollar su talento. Su decisión de renunciar a la seguridad económica y a los mandatos sociales para dedicarse a la literatura tuvo un impacto central en la valoración de su obra y la consolidó como una figura fundamental en la historia literaria.