Entre modernización y preservación histórica: por qué la remodelación del acceso al Museo Británico desata controversias

El Museo Británico, destacado por su pratimonio artístico y arquelógico, anunció un proyecto de remodelación de su acceso principal en Bloomsbury, Londres, diseñado por Studio Weave junto a los arquitectos Wright & Wright.

La propuesta prevé la instalación de nuevos pabellones de acceso y la creación de un jardín temático mediterráneo, con el objetivo de modernizar la recepción de visitantes y reforzar las medidas de seguridad.

El proyecto busca sustituir las estructuras provisionales instaladas en años recientes y causó una intensa controversia sobre el equilibrio entre la innovación arquitectónica y la protección del patrimonio histórico.

La iniciativa contempla reemplazar las carpas temporales, erigidas por motivos de seguridad, por pabellones definitivos que integrarán sistemas de control avanzados. Estos dispositivos permitirán escanear a los visitantes sin que deban vaciar sus pertenencias.

El diseño, basado en la combinación de piedra y acero, se enmarca en un plan maestro de modernización del museo, desarrollado tras un concurso resuelto a finales de 2024, según explica Le journal des Arts. El museo argumenta que la modernización responde a la necesidad de adaptarse a un flujo anual que supera los 6,2 millones de visitantes.

La nueva infraestructura está pensada para agilizar la entrada, incrementar la seguridad y facilitar la adaptación de cara a una futura remodelación integral del recinto. Esta renovación mayor, prevista para la próxima década, se estima en casi GBP 1.000 millones. El carácter transitorio del proyecto queda evidenciado en la solicitud de autorización para una permanencia de hasta 10 años, en espera del veredicto del comité de urbanismo de Camden, previsto para febrero de 2026.

El proyecto de jardín supone transformar la zona exterior, actualmente de carácter mineral, en un espacio verde que prolongue el diálogo cultural de las colecciones históricas hacia el entorno paisajístico de Bloomsbury.

El museo resalta su intención de crear una “colección viva”, conectando el interior del edificio con el contexto neoclásico y protegido del barrio, de acuerdo a la visión recogida por el diario frances especializado en arte.

La propuesta fue rechazada entre entidades defensoras del patrimonio. Georgian Group, enfocada en la arquitectura georgiana, considera que los nuevos pabellones alterarían la simetría de la fachada sur e impedirían la vista desde Great Russell Street. A su vez, la organización observa que el jardín propuesto resulta inadecuado para el carácter formal y solemne de la zona.

Victorian Society comparte esta postura crítica. Su portavoz, Morgan Ellis Leah, sostiene que el pabellón sur se asemeja “a una boutique o a un bar de vinos moderno”, tildando el diseño de excesivamente simple para un enclave histórico de tanta importancia. Además, propone reubicar la nueva construcción junto a las verjas periféricas para minimizar su impacto visual.

No obstante, no todas las voces patrimoniales son contrarias. Historic England respalda la transformación, considerando que los beneficios en seguridad y funcionalidad superan las objeciones.

La dirección del museo, encabezada por Nicholas Cullinan, defiende ante Le journal des Arts que el impacto será “inferior al sustancial”, justificado por razones de seguridad y por la retirada de instalaciones temporales poco estéticas.

Fundado en 1759 y reconstruido en el siglo XIX, el Museo Británico es uno de los grandes símbolos del neoclasicismo británico. Su fachada sur, con pórtico monumental y una colonnada jónica, es un emblema de simetría y monumentalidad en la arquitectura londinense.

El entorno, protegido dentro de Bloomsbury, constituye un valor patrimonial que intensifica el debate entre modernización funcional y respeto a los valores arquitectónicos históricos.

Cullinan sostiene que la estrategia de la institución parte del reto de inspirar a millones de visitantes cada año, sin perder de vista la importancia del edificio que representa la identidad y la historia de la ciudad.