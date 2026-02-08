Cultura

Eduardo Berti, Premio Roger Caillois en Francia por su novela "Faster"

El argentino recibió galardón que reconoce la trayectoria de un autor latinoamericano publicado en el país galo. "Esta noticia sí que me llena de alegría", dijo emocionado

Eduardo Berti, Premio Roger Caillois
Eduardo Berti, Premio Roger Caillois en Francia por su novela “Faster”

“Esta noticia sí que me llena de alegría”, escribió Eduardo Berti en Facebook. Su novela Faster obtuvo el Premio Roger Caillois, que se entrega anualmente a un escritor latinoamericano publicado en Francia. “Impresionado de estar en la lista de ganadores junto a Bioy Casares, José Donoso, Carlos Fuentes, Vargas Llosa, Ricardo Piglia, César Aira, Alberto Manguel, Roberto Bolaño, Rodrigo Fresán, Chico Buarque, Alan Pauls, Milton Hatoum, Samanta Schweblin, Eduardo Halfon y tantos más”, agregó el argentino.

Faster, que desde su lanzamiento en 2019 marcó un giro en el trabajo del autor, narra una adolescencia atravesada por la música, el automovilismo y la memoria. El premio reafirma la proyección internacional de Berti y su penetración en el ámbito cultural francés. La obra recibió su edición francesa el año pasado, gracias a la editorial La Contre Allée. El propio Berti asumió la traducción del texto, permitiéndose “algunas variantes”, como señaló en su mensaje de agradecimiento, en el que también destacó el soporte de las editoriales Impedimenta e Híbrida para la publicación original en España y Argentina, respectivamente.

Publicada en 2019, Faster es una novela de autoficción que explora la transición de la adolescencia a la adultez en el marco de la Buenos Aires de finales de los 70. La narración se sostiene en un recuerdo concreto: el día en que, con catorce años, el propio Berti y un amigo —compañeros en la redacción de un fanzine escolar— viajaron hasta un concesionario de Mercedes-Benz para entrevistar a Juan Manuel Fangio, entonces quíntuple campeón mundial de Fórmula 1. Este episodio funciona como el corazón del libro, cuyos latidos se articulan en torno a dos imágenes: Fangio y George Harrison, en particular la canción “Faster” dedicada al mundo de las carreras, motores de una memoria que, según la crítica, Berti examina con delicadeza y distancia.

"Faster" de Eduardo Berti
"Faster" de Eduardo Berti

A través de episodios breves y una estructura fragmentaria de aproximadamente 208 páginas, la novela oscila entre la amistad, la idolatría juvenil y el paso del tiempo. La pregunta por la vocación atraviesa el relato: cómo esa “inconsciencia adolescente” del encuentro con un mito estadounidense terminó orientando la vocación de Berti hacia el periodismo y la literatura. En la reconstrucción de esos hechos, el autor adopta una técnica próxima a la de Georges Perec y los ejercicios de inventario de recuerdos, arraigando la historia en la atmósfera íntima de la dictadura argentina, pero evitando la nostalgia convencional.

Berti define su procedimiento de escritura con la frase: “La escritura es como frenar, está fuera del tiempo”, expresión subrayada por la recepción crítica, que ha destacado la capacidad de la novela para examinar el pasado sin someterse a la melancolía. Faster no pretende transmitir la idea de que “todo tiempo pasado fue mejor”; más bien, investiga cómo los recuerdos se transforman cada vez que los relatamos.

Como miembro del grupo Oulipo, Eduardo Berti ha reforzado su posición en la literatura contemporánea con esta obra, que cruza la exploración formal y la búsqueda autobiográfica, acercando la memoria íntima a las inquietudes de todo un continente. “Gracias, por supuesto, a todos los lectores. Y a todos los editores que no publicaron Faster, pero me acompañaron y siguen acompañando en otras aventuras”, concluyó el autor en las redes sociales, emocionado por el premio recibido.

