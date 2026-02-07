Una obra de Canaletto se vendió por 30,5 millones de dólares en Nueva York y se convierte en un récord de subasta

La pintura 'Venecia, el Bucintoro al Molo en el día de la Ascensión' de Canaletto se vendió por 30,5 millones de dólares, marcando un récord para el artista en EE.UU. - (Christie’s)

La subasta de arte antiguo organizada por Christie’s en Nueva York durante la Classic Week alcanzó ventas por 54,1 millones de dólares (USD 54,1 millones), la cifra más alta registrada en la categoría desde 2012. En el centro del evento estuvo la obra Venecia, el Bucintoro al Molo en el día de la Ascensión, del pintor veneciano Canaletto, que se vendió por 30,5 millones de dólares (USD 30,5 millones), estableciendo un récord para el artista en Estados Unidos.

La velada congregó a coleccionistas internacionales y situó a Canaletto como figura central. Nacido como Giovanni Antonio Canal en 1697 en Venecia, Canaletto se consolidó como uno de los grandes exponentes de la veduta, un género pictórico centrado en la representación precisa de paisajes urbanos y escenas panorámicas. Su técnica se caracteriza por el riguroso detallismo arquitectónico y la capacidad de capturar la luz y la atmósfera veneciana, elevando la representación de la ciudad a un nivel casi documental.

Venecia, el Bucintoro al Molo en el día de la Ascensión retrata la solemne procesión del Bucintoro, la embarcación ceremonial de los Dux, durante una de las festividades más importantes de la República de Venecia. La pintura destaca por la fusión del rigor topográfico y la espectacularidad escenográfica, elementos que han convertido a Canaletto en una referencia obligada para coleccionistas y especialistas de arte antiguo.

El autorretrato de Artemisia Gentileschi como Santa Catalina de Alejandría fue adquirido por 5,6 millones de dólares, imponiendo un nuevo récord mundial para la artista - (Christie’s)

El resultado de la subasta posicionó la obra entre los precios más altos obtenidos por el pintor, solo superado por el récord absoluto de 43,8 millones de dólares (USD 43,8 millones), alcanzado en Londres en julio de 2025 con otra versión del mismo tema. Este interés internacional reafirma la vigencia de Canaletto, cuyo legado ha influido no solo en la pintura veneciana, sino también en la visión del urbanismo europeo y en la apreciación del arte como documento histórico.

Entre los lotes principales también sobresalió un autorretrato de Artemisia Gentileschi como Santa Catalina de Alejandría, vendido por 5,6 millones de dólares (USD 5,6 millones), cifra que estableció un nuevo récord mundial para la artista. Gentileschi, nacida en Roma en 1593, es considerada una de las pintoras más relevantes del barroco italiano y una de las pocas mujeres que logró reconocimiento en un ámbito dominado por hombres.

Su carrera se vio marcada por episodios de violencia y superación: tras un célebre proceso judicial por abuso en su juventud, Gentileschi se trasladó a Florencia en 1613, donde consolidó su independencia artística y profesional. En la corte de los Médicis, la pintora desarrolló un estilo propio, caracterizado por la intensidad de las expresiones y el protagonismo femenino.

El autorretrato subastado es una de las cinco piezas identificadas en las que Gentileschi se representa como Santa Catalina, mártir cristiana asociada a la sabiduría y la fortaleza. La obra destaca por los atributos de la santa —la palma, la corona real y la rueda de clavos— y por la expresión decidida de la artista, que proyecta tanto devoción como una poderosa afirmación de identidad. Para los especialistas, este trabajo refleja el momento en que Gentileschi consolidó su autonomía y su lenguaje pictórico.

La Classic Week continúa con nuevas ventas dedicadas a dibujos antiguos y británicos, reafirmando el interés global por el coleccionismo de arte clásico - REUTERS/Carlo Allegri/Archivo

El catálogo de la subasta incluyó además obras de otros grandes maestros europeos. Una pintura de Sandro Botticelli, La Virgen con el Niño y el joven San Juan Bautista, alcanzó 5,1 millones de dólares (USD 5,1 millones). Botticelli, nacido en Florencia en 1445, es uno de los máximos representantes del Renacimiento italiano, célebre por la delicadeza y el simbolismo de sus composiciones religiosas y mitológicas. En esta obra, la serenidad de la Virgen y la interacción entre los personajes revelan el dominio técnico y la sensibilidad emocional del artista.

Por su parte, Escena de pueblo con la huida a Egipto de Pieter Brueghel el Joven y La madre laboriosa (La Mère laborieuse) de Jean Siméon Chardin se adjudicaron por 2 millones de dólares (USD 2 millones) cada una. Brueghel el Joven, heredero de la tradición flamenca, es conocido por sus escenas costumbristas y su atención al detalle en la vida cotidiana del siglo XVII. Chardin, por su parte, fue un referente del realismo francés del siglo XVIII, célebre por sus naturalezas muertas y escenas domésticas que exploran la dignidad y la serenidad en lo cotidiano.

Estas cifras confirman la vigencia de los grandes nombres del arte europeo antiguo en subastas de alto nivel. La Classic Week continuará en los próximos días con ventas dedicadas a dibujos antiguos y británicos, donde destaca un estudio para el pie de la Sibila Líbica, estimado entre 1,5 y 2 millones de dólares (USD 1,5-2 millones). El interés global por obras como la de Canaletto ilustra cómo estas piezas transforman celebraciones históricas en imágenes de gran impacto, renovando el vínculo entre historia, arte y coleccionismo de primer nivel.