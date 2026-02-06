Benny Green trae su piano jazz a Bebop Club

Benny Green está en la Argentina. Tocó el jueves en Bebop Club (Uriarte 1658, Palermo, CABA) y el domingo vuelve con dos funciones: una a las 20 horas, la otra a las 22:30. Nadie que lo haya escuchado en vivo lo ha olvidado. Su manera de tocar es, sin dudas, única.

Green es hijo de un saxofonista, creció y estudió piano clásico en Berkeley. Respetado desde los años 80, inició su carrera internacional tras reemplazar a Gene Harris en el trío de Ray Brown y colaborar con figuras como Freddie Hubbard. Apadrinado por Oscar Peterson, obtuvo en 1993 el Glen Gould International Protégé Prize.

Durante su formación, se destacó por memorizar solos de Charlie Parker y Thelonious Monk, y antes de los 16 años ya acompañaba a artistas como Fay Carroll. Además, integró los Jazz Messengers entre 1987 y 1989, y trabajó con músicos como Eddie Henderson, Chuck Israels, Bobby Watson y Betty Carter.

Desde 1997, su discografía solista incluye grabaciones con Ray Brown, un dúo con Oscar Peterson y varios discos editados por Criss Cross. Su estilo refleja influencias de Erroll Garner, Bud Powell y Phineas Newborn.

Las entradas para el domingo 8 de febrero parten de $24.000 y pueden adquirirse en www.bebopclub.com.ar o en la boletería del club, abierta de lunes a domingo de 17 a 20.