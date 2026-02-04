¿Qué pasa si el piloto del avión se desmaya? ¿Es cierto que comen comida diferente? El libro con cien preguntas para quienes tienen miedo de volar

Un libro que partió de una experiencia personal que, se descubrió, compartían muchos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ella había tenido un tremendo miedo de volar. Así empezó todo: quince años sin subirse a un avión por playa caribeña que le ofrecieran, por ganas de ver a aquella persona del otro lado del océano, por nada. Quince años.

Después había hecho un curso y las cosas habían mejorado. Pero ¿por qué le pasaba lo que le pasaba? Entonces, esas cosas, Carola Sixto, que es periodista, se quedó sin trabajo. Y decidió transformar su experiencia en el blog Miedo a los Aviones. “Descubrí —para mi sorpresa— que había muchísima gente con miedo a volar. Yo pensaba que era la única y eso me hacía sentir horrible”.

Del blog a las redes hubo un paso. Y entonces apareció otra gente a la que le pasaba más o menos lo mismo. Testimonios, preguntas, miedos, pero ¿cómo no volar? “Por ejemplo, hubo abuelas que hicieron el curso para superar el miedo y poder ir a conocer a sus nietos que viven lejos. Madres que viven en Venezuela o en Colombia y hace mucho no ven a sus hijos. Enfrentar el miedo a volar no es solo para ir a Disney, como cree mucha gente”, cuenta Carola, hoy coautora, con el piloto Nicolás Labat, del libro 100 preguntas a un piloto de línea aérea, que se puede leer en forma gratuita hasta el viernes o encargar en papel a través de Mercado Libre o en la página web que lleva el nombre del libro.

Nicolás Labat da las respuestas que se hacen los pasajeros en el libro "100 Preguntas a un Piloto de Línea Aérea".

Se puso a trabajar en el tema. Organizó cursos, trabajando con psicólogos. Desarrolló una app, armó un libro de juegos para el avión. Pero el tema no se terminaba. “A pesar de volar mejor, las personas que hacían el curso o que me seguían por IG a veces bajaban del avión y me escribían: ‘No entendí por qué el avión estaba por aterrizar y después volvió a subir’. ‘No me gusta nada cuando el avión da un giro después de despegar, habrá sido que el piloto era muy joven?’ Y así…"

No se quedó con la duda: cuando se cruzaba con un piloto en el aeropuerto, paraba a plantearle sus dudas: ¿no está muy feo hoy el clima para volar? ¿Se va a mover mucho hoy el avión?

Entonces conoció a Nicolás Labat, un piloto. Y Nicolás quería ayudar a quienes tenían miedo de volar. Feliz coincidencia: Carola tenía una idea, bien de periodista: preguntar, preguntar, preguntar. “Así, las personas que tienen miedo, pueden apagar un poco la alarma que se enciende cuando se les cruzan estas ideas (que después en la mayoría de los casos disparan pensamientos catastróficos).”

Carola Sixto sonríe con tranquilidad a bordo de un avión, celebrando haber superado su miedo a volar.

Así, con lo que ella sabía y lo que le preguntaban a Nicolás en Instagram, armaron las cien preguntas que ahora son un libro. “Ahora mi sueño es que la gente viaje con el libro y si en algún momento del vuelo les aparece la ansiedad, por alguna cuestión relacionada con el vuelo, puedan encontrar respuestas”, dice Carola.

A Nicolás también le cambió la vida: “Desde que empezó a enterarse de lo que sufre una persona con miedo a volar en sus vuelos hace anuncios más largos si hay turbulencias o explica qué está pasando, recibe a los pasajeros que suben con miedo (antes del despegue, por supuesto) y entiende mucho más lo que sienten”, cuenta Carola.

Aquí, algunas de esas preguntas y sus respuestas:

De “100 preguntas a un piloto de línea aérea”

Si me quiero bajar antes del despegue, ¿puedo hacerlo?

Una vez que todos los pasajeros embarcaron, las puertas fueron cerradas y desde afuera se retiraron las escaleras o manga por donde se sube al avión, no está permitido. Es comprensible que el momento en que se cierran las puertas les genere mucha ansiedad a quienes tienen miedo a volar o incluso a quienes sufren de claustrofobia. Quizás sea conveniente que embarquen en último lugar y que, al subir, les expliquen a los tripulantes de cabina que tienen ansiedad o miedo al vuelo para que ellos puedan ayudarlos durante el vuelo si fuera necesario. Como dato general, hay que tener en cuenta que el embarque de los pasajeros en un avión grande de cabotaje toma un tiempo aproximado de 30 minutos, antes de que se cierren las puertas.

Apenas el avión empieza a elevarse y abandona el suelo, se escucha como que pierde fuerza. ¿Eso es normal?

Es normal. Pero no es cierto que el avión pierde fuerza en el ascenso. Eso puede percibirse debido al cambio en el nivel de ruido. Este disminuye por varias razones: las ruedas del tren de aterrizaje ya no están tocando el suelo a gran velocidad, entonces no hay rozamiento contra la pista; instantes después de haber despegado las ruedas del suelo, los pilotos retraen el tren de aterrizaje, no solo porque ya no lo necesitan sino también porque dejarlo extendido evitaría que el avión pudiera acelerarse normalmente; además se reduce un poco la potencia de los motores para disminuir el ruido cuando se sobrevuelan zonas pobladas (esto es mandatorio y así está establecido, pero no afecta en la capacidad calculada para el ascenso). Con el avión aumentando su velocidad y ganando altitud los pilotos inician la retracción de los flaps, para poder seguir acelerando y ascendiendo aún más. Esto ocurre en cada despegue y casi siempre es igual.

Carola Sixto y Nicolás Labat, con su libro.

¿Qué sucede si uno de los pilotos se desmaya?

Periódicamente, se practica en simulador y en vuelo un procedimiento específico para el caso de “piloto incapacitado”. En tal caso, el otro piloto está en condiciones de continuar con el vuelo de manera segura, mientras que un integrante de la tripulación de cabina asiste al piloto afectado. Llegado el caso, se notificará la situación al control de tránsito aéreo para darle prioridad a ese avión por sobre otros y el vuelo se verá interrumpido, mediante el aterrizaje en el lugar adecuado más cercano.

¿Es cierto que los pilotos comen comida diferente a la de los pasajeros?

En los vuelos en los que la línea aérea brinda almuerzo o cena a los pilotos, ellos suelen elegir opciones diferentes entre sí, para eliminar la posibilidad de que algún alimento les haga mal a ambos.

¿Es cierto que el despegue es la fase más peligrosa de todas?

¿Es cierto que el despegue es la fase más peligrosa de todas? En realidad, el término más adecuado sería fase “crítica”, en lugar de “peligrosa” y tanto el despegue como el aterrizaje son etapas críticas del vuelo. Pero si nos basamos en la estadística podemos establecer que la fase más crítica es la de aproximación, que se inicia alrededor de 15 minutos antes de llegar a la pista y culmina en la maniobra final de aterrizaje, próxima al suelo.

Decimos que es crítica porque hay una serie de factores que no influyen tanto durante el vuelo en crucero, a más altura. Algunos de estos factores son la mayor cantidad de aviones volando en la cercanía, la menor altitud y mayor proximidad al suelo y sus obstáculos, y condiciones meteorológicas tales como menor visibilidad o vientos arrachados. Para mitigar el riesgo, tanto en el despegue como en el aterrizaje, se adoptan procedimientos y prácticas específicas muy estrictas, a los fines de reducir al mínimo la probabilidad de llegar a una situación no deseada. Por ejemplo: la tripulación de cabina no llama a los pilotos por telefonía interna a menos que sea estrictamente necesario, para evitar distracciones; con tiempo suficiente se cumple con una serie de chequeos de cabina, para asegurar que el avión esté listo para despegar; no se habla de nada que no esté relacionado directamente con lo que están haciendo los pilotos y se presta especial atención al tráfico aéreo cercano.

Además, los aviones cuentan con equipos especiales que alertan en caso de que algunos de los ítems se hubiera pasado de largo o si hubiera aviones aproximándose a la trayectoria del avión, si el terreno estuviera muy cerca o si existiera meteorología considerable en el camino.

¿En qué momento se les comunica a los pasajeros cuando se detecta un problema?

Depende del momento o fase del vuelo, ya sea que el avión esté en tierra o en el aire, y del tipo de problema. El procedimiento, por lo general, abarca: identificar el problema, cumplir los procedimientos establecidos en el manual del avión y por la empresa, y luego comunicarlo a los pasajeros. Pero esa comunicación suele hacerse únicamente cuando la situación puede afectarlos. Ejemplo: cambio de ruta o destino, demora en el itinerario previsto o necesidad de que los pasajeros hagan algo específico, entre otras.