Cultura

De Mary Shelley a Thomas Pynchon, el diálogo entre literatura y cine emerge en las películas candidatas al Oscar

‘Frankenstein’, ‘Una batalla tras otra’, ‘Hamnet’ y ‘Sueño de trenes’ muestran cómo los libros siguen marcando el ritmo de las mejores historias que conquistan la pantalla

Guardar
Guillermo del Toro transforma "Frankenstein"
Guillermo del Toro transforma "Frankenstein" en una historia de redención y vínculos familiares, distanciándose del trasfondo filosófico de la novela original

Las películas más premiadas de este año son una gran oportunidad para adentrarse en el mundo literario que las inspiró. Ya sea porque reflejan en sus adaptaciones grandes logros creativos que engrosan los textos o porque sus cambios, omisiones y desviaciones vuelven la lectura de los libros un ejercicio de reflexión acerca de conceptos como adaptación o la traslación de un género a otro. En todo caso, vuelve la lectura y la ida al cine algo más interesante aún.

Una de las adaptaciones más conflictivas y por ende que invita a la lectura del clásico que la inspiró es Frankenstein o el moderno Prometeo (1818), de Mary Shelley. Escrita tras la ciencia de la Ilustración y la metafísica romántica, la novela fue recibida inicialmente con recelo, acusada de impiedad y exceso. Su estructura es estratificada –cartas que encierran confesiones que encierran la narrativa de la criatura– y su motor moral se malinterpreta cada vez que el monstruo se reduce a su cuerpo. La afirmación central de Shelley es que la creación sin responsabilidad es violencia. La criatura no se vuelve asesina porque sea antinatural, sino porque se le niega el reconocimiento después de adquirir el lenguaje, la ética y el deseo.

"Frankenstein" inspira una de las
"Frankenstein" inspira una de las adaptaciones más debatidas de la temporada y destaca sobre la creación y la responsabilidad

Frankenstein, de Guillermo del Toro, nominada a mejor película, mejor director, mejor guion adaptado, mejor actor, diseño de producción y banda sonora, traslada el argumento esencial de la novela a una edulcorada historia de castigo y redención del padre. La abstracción moral de Shelley se pierde en un sinfín de escenas de intentos de reconciliación padre-hijo y la aceptación y el amor convierte al clásico implacable en una comedia romántica. La adaptación no moderniza el tema de la novela, sino que convierte su lógica en una condición necesaria para el tratamiento psicológico. La responsabilidad ya no es un término filosófico, sino una cuestión de vínculos, culpa y perdón. Leer la novela se vuelve indispensable para poder entender el grado de distancia que tomó Del Toro del original.

Hamnet, de Maggie O’Farrell, centra
Hamnet, de Maggie O’Farrell, centra el drama en la perspectiva de Agnes, la madre de Shakespeare, y reimagina el dolor como motor creativo

Totalmente diferente es el caso de Hamnet (2020), de Maggie O’Farrell, que opera en el registro opuesto. Es una novela de interioridad doméstica, galardonada con el Premio de Ficción Femenina y ampliamente recibida como una corrección a la creación de mitos biográficos. El dato histórico –la muerte del hijo de Shakespeare, de once años, en 1596– no se trata como una curiosidad literaria, sino como el núcleo de la reorganización de un hogar. O’Farrell desplaza a la figura canónica y centra la atención en Agnes, la madre, cuyo conocimiento es sensorial más que discursivo. La novela se estructura en torno a la percepción: las plantas, la respiración, la piel, el clima. Dos líneas temporales se entrelazan –el cortejo y el matrimonio, la enfermedad y la muerte– hasta que la composición de Hamlet se reimagina como un acto de conversión más que de inspiración: el dolor adquiere forma.

Hamnet, de Chloé Zhao, nominada a mejor película, mejor actriz (Jessie Buckley), mejor guion adaptado y mejor fotografía, convierte ese registro interior en una un espacio abierto e insondable. Lo que la novela articula, el presagio, la resistencia, la capacidad de resiliencia, la película lo escenifica a través de habitaciones, silencios y rutinas corporales. La casa se expande. El matrimonio pierde simetría. La adaptación no interpreta las emociones del libro, sino que les asigna una arquitectura. La introspección de la literatura se convierte en cine.

La adaptación de "Hamnet", dirigida
La adaptación de "Hamnet", dirigida por Chloé Zhao, traduce la introspección literaria en escenas visuales y arquitectura emocional dentro del cine

Sueño de trenes (2011), de Denis Johnson, pertenece a una tradición diferente: el minimalismo estadounidense como elegía. Ampliada a partir de un cuento y considerada una de las obras más importantes de Johnson, la novela sigue a Robert Grainier, un obrero nacido a finales del siglo XIX que ayuda a construir ferrocarriles y a talar bosques, se casa y pierde a su familia en un incendio que puede ser accidental o no. Johnson omite la psicología. El tiempo avanza sin comentarios. La industrialización aparece como un clima más que como un concepto.

La película Sueño de trenes, dirigida por Clint Bentley y Greg Kwedar y nominada a mejor película, mejor guion adaptado y mejor diseño de sonido, traduce esa forma de ver el mundo en silencios extendidos y en imágenes que detiene el tiempo y remiten a un modo de ver la vida simple. De la misma manera que la novela, la película obliga al espectador a habitar esa vida. El trabajo se hace visible, palpable. La espera se hace legible. La adaptación no añade incidentes, añade tiempo. El rechazo de Johnson al espectáculo se convierte en la película en una justificación logradísima de ese rechazo.

"Sueño de trenes", de Denis
"Sueño de trenes", de Denis Johnson, destaca por su minimalismo estadounidense y una narrativa donde la espera y el trabajo cobran protagonismo existencial

Vineland (1990), de Thomas Pynchon, se resiste a ese nivel de contención e inacción. Publicada tras un largo silencio, la novela fusiona el slapstick con la teoría política, la cultura pop con la vigilancia. La búsqueda de Prairie Wheeler de su madre, una antigua radical convertida en informante, se desarrolla entre ninjas, agentes federales y detritus televisivos. El verdadero tema del libro es la acomodación: cómo el entretenimiento absorbe la disidencia, cómo el miedo se convierte en rutina.

Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, nominada a mejor película, mejor director, mejor guion adaptado y mejor edición, trata la novela de Pynchon no como un mapa narrativo, sino como un modelo para hacer diagnóstico. Los personajes y los acontecimientos se reconfiguran. La política se convierte en espectáculo y la historia no es tanto la trama sino la maquinaria que permite contar el poder operativo del arte, trasladando una narración en tiempo y espacio solo para comprobar que los temas resisten.

"Vineland", de Thomas Pynchon, fusiona
"Vineland", de Thomas Pynchon, fusiona cultura pop, teoría política y sátira para mostrar cómo el entretenimiento absorbe la disidencia social

Metafísica de los tubos (2000), de Amélie Nothomb es una memoria de la infancia en forma de experimento metafísico. Uno de sus libros mas interesantes, Nothomb imagina la infancia como una neutralidad divina: un ser sin sensaciones que despierta a la humanidad a través del gusto, el dolor y el lenguaje. El estilo es cristalino e irónico, la trama es episódica. La película animada Little Amélie or the Character of Rain, dirigida por Maïlys Vallade y Liane-Cho Han y nominada a mejor película animada, asigna una gramática visual a la conciencia preverbal. La metáfora se convierte en entorno. La memoria se convierte en movimiento. Una fiesta sobre el nacimiento a la vida y al ser.

En todos estos casos, la adaptación no funciona ni como homenaje ni como dependencia. Los libros no son materia prima. Son sistemas de pensamiento acabados: Shelley, sobre la creación y el abandono; O’Farrell, sobre el dolor y la forma; Johnson, sobre la desaparición y la resistencia; Pynchon, sobre la absorción política; Nothomb, sobre el origen de la conciencia. Lo que el cine toma de ellos no es la trama, sino la estructura: formas de organizar el miedo, el tiempo y la responsabilidad, la idea de la existencia.

Este año, los premios presentan una oportunidad únicas para leer grandes obras que confirman que la relación entre el cine y la literatura es profunda, compleja y maravillosamente orquestada.

[Fotos: archivo; Reuters/ Maja Smiejkowska]

Temas Relacionados

Adaptaciones cinematográficasCineMary ShelleyGuillermo del ToroMaggie O'FarrellDenis JohnsonEstados UnidosLiteraturaPremios cinematográficos

Últimas Noticias

Salman Rushdie: “Cada vez es más difícil hablar e incluso compartiendo idioma, no nos entendemos”

El escritor de origen indio regresa con ‘La penúltima hora’, un libro de cuentos con un tono crepuscular. “La literatura no puede derrocar regímenes, pero puede aumentar nuestra comprensión del mundo”, asegura

Salman Rushdie: “Cada vez es

Cómo Silicon Valley construyó la IA con millones de libros

Documentos revelados en una demanda por derechos de autor, demuestran una inversión millonaria para digitalizar obras literarias y alimentar los modelos de inteligencia artificial

Cómo Silicon Valley construyó la

Medio siglo antes que ‘Más que rivales’, Don DeLillo inventó la telenovela del hockey

En 1980, un joven talento literario escondido bajo el seudónimo de Cleo Birdwell, publicó una historia con algunas obscenidades en un medioambiente deportivo

Medio siglo antes que ‘Más

“No Discriminarás”, una exposición que desafía los prejuicios en clave de humor

La muestra de “Pati” Adrián Franco en el Espacio de Arte AMIA transforma el humor gráfico en una poderosa herramienta para combatir discursos de odio y defender la diversidad

“No Discriminarás”, una exposición que

Ian McEwan: “Empiezo a desear que internet no existiera”

El escritor británico opinó sobre la influencia de las redes sociales en niños y adolescentes, tema de su próxima novela. “Trato de escribir sobre la sensación de que la infancia está bajo custodia”, reveló

Ian McEwan: “Empiezo a desear
DEPORTES
El Inter Miami de Lionel

El Inter Miami de Lionel Messi compró a un goleador argentino como “Jugador Franquicia”

La curiosa presentación del Pipa Benedetto en su nuevo club

River Plate hizo oficial el fichaje de Kendry Páez, la promesa ecuatoriana que llegó desde el Chelsea

Terminó la primera prueba de la nueva era de la F1: el equipo que más vueltas dio, el tiempo destacado y la última salida a pista de Alpine

Polémica en la UFC: sospecharon que hacía trampa en el pesaje, lo hicieron subir otra vez a la balanza y cancelaron su pelea

TELESHOW
La respuesta de Roberto García

La respuesta de Roberto García Moritán tras el video de su hija Ana sin chaleco salvavidas a bordo de una lancha

La sinceridad de Oriana Sabatini en la recta final de su embarazo: “Mentiría si dijera que estoy bien”

Sabrina Rojas predijo cuál será el futuro de la relación de Luciano Castro y Griselda Siciliani

La respuesta de Wanda Nara tras la viralización de un supuesto video de sus hijos a bordo de una moto de agua

El apoyo de Bizarrap a Daddy Yankee al ser homenajeado en Puerto Rico: el video

INFOBAE AMÉRICA

Salman Rushdie: “Cada vez es

Salman Rushdie: “Cada vez es más difícil hablar e incluso compartiendo idioma, no nos entendemos”

Santa Ana impulsa la mayor renovación deportiva del occidente salvadoreño con el proyecto Pro Deportes 2

Cómo una vacuna podría cambiar el destino de los elefantes salvajes y las aldeas rurales en Tailandia

Protestas en Irán: el régimen admitió que arrestó a niños durante la brutal represión

Temor, asombro y debates médicos: el viaje del chocolate desde remedio desconocido hasta símbolo de placer y moda en Europa