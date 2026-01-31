Cultura

Aterciopelados llega a Buenos Aires para celebrar los 30 años de “La Pipa de la Paz”

La legendaria banda colombiana de Andrea Echeverri y Héctor Buitrago prepara un show histórico en el Teatro Vorterix que forma parte de un tour que recorrerá Sudamérica, Norteamérica y Europa

Guardar
Aterciopelados prepara una gira mundial
Aterciopelados prepara una gira mundial por los 30 años de "La Pipa de la Paz"

Aterciopelados, emblema indiscutido del rock colombiano contemporáneo, anunció su regreso a la Argentina para celebrar los 30 años de La Pipa de la Paz. La banda presentará el domingo 26 de abril, en el Teatro Vorterix de Buenos Aires, un espectáculo donde repasará las canciones más icónicas de ese álbum histórico, testimonio de su vigencia y su profundo llamado social, y que marcó un antes y un después en el panorama musical latinoamericano.

La gira conmemorativa, titulada Tour La Pipa de la Paz – 30 Años, comenzará a finales de marzo de 2026. Este ciclo propone una experiencia cargada de historia y energía para reunir distintos públicos, con interpretaciones renovadas de temas como “Baracunatana”, “Cosita Seria”, “La Culpable”, “Te Juro que No”, “No necesito”, “Quemarropa” y “La Pipa de la Paz”, junto a un recorrido por los mayores éxitos de Aterciopelados.

El proyecto liderado por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago se encuentra en un momento de consolidación internacional, con fuerte presencia en festivales y escenarios de Sudamérica, Norteamérica y Europa. La gira no solo funciona como tributo a una obra clave, sino que consagra su legado como una de las propuestas más influyentes y coherentes de la música iberoamericana.

Portada del disco "La Pipa
Portada del disco "La Pipa de la Paz", de Aterciopelados , publicado en 1996

Desde 1998, año en que la banda se convirtió en la primera agrupación colombiana nominada a un Grammy anglo en la categoría Mejor Álbum Latino Alternativo, “La Pipa de la Paz” definió una estética caracterizada por la fusión de rock, ritmos folclóricos y una visión comprometida con la realidad social. Según la información oficial de la banda, Aterciopelados alcanzó diez álbumes de estudio, cuatro premios Latin Grammy—el último en 2024—y dos nominaciones a los Grammy principales (1998 y 2026).

El repertorio 2026 revive clásicos con arreglos y puestas pensadas para grandes festivales y nuevos públicos. Canciones como “No necesito”, “Te juro que no”, “Quemarropa”, “La Culpable” y la explosiva “Cosita seria” exhiben un despliegue de bajos incisivos y guitarras que, como sostiene la agrupación en su anuncio, abrazan la realidad con magia aterciopelada. El espectáculo suma boleros, teclados y detalles especialmente adaptados a escenarios internacionales.

Aterciopelados (Crédito: Daniela Castañeda /
Aterciopelados (Crédito: Daniela Castañeda / @individuaph)

En 2024, el grupo profundizó su proyección global con “El Dorado Tour”, un recorrido de 63 conciertos en América, Europa y Oceanía, reafirmando su papel como referencia del rock latino de los años 90. Ese año lanzaron también “Agradecida”, una colaboración con Gustavo Santaolalla que destacó por su fusión de vals y rock alternativo y el uso del ronroco andino. Este sencillo anticipó el lanzamiento en abril de 2025 de Genes rebeldes, su décimo trabajo de estudio.

La producción original de La Pipa de la Paz estuvo a cargo de Phil Manzanera y se consagró como un manifiesto de renovación para el género. El esperado reencuentro del público argentino con Aterciopelados promete una puesta en escena desafiante y renovada, bajo la premisa que, en palabras de la banda, ofrece “una experiencia potente y altamente vendible”. Las entradas se encuentran disponibles a través del sistema AllAccess.

Temas Relacionados

CulturaMúsicaAterciopeladosLa Pipa de la PazRockArgentina

Últimas Noticias

Borges obsesionado con el tiempo: Carlos Gamerro y un curso sobre “el problema más vital de la metafísica”

Tres módulos abordan enigmas como la eternidad, el infinito y la percepción subjetiva, usando clásicos como “La biblioteca de Babel” y “Tlön, Uqbar, Orbis tertius” para inspirar a nuevos exploradores de su obra. Se dictará en el Malba, con opción de cursada virtual

Borges obsesionado con el tiempo:

“Grandes ficciones argentinas”, un ciclo para que febrero sea el mes del cine

Desde “El Jockey” de Luis Ortega a “El mensaje” de Iván Fund, los sábados y domingos la Casa Nacional del Bicentenario ofrece ocho fechas imperdibles para todos los fanáticos de las historias profundas

“Grandes ficciones argentinas”, un ciclo

70 años sin A. A. Milne: la historia del escritor que creó a “Winnie Pooh”

Un peluche, las historias a su hijo, el teatro, la Primera Guerra Mundial y la pulsión por escribir marcaron la vida de este autor británico oculto tras un personaje que trascendió todas las fronteras de la popularidad

70 años sin A. A.

Se renueva la quincena y con eso las ganas de leer: 5 novelas para desconectar la mente en vacaciones

Historias epistolares, sátiras feministas y romances contemporáneos componen una selección pensada para acompañar tardes de playa. Una invitación a explorar vidas y emociones a través de la ficción

Se renueva la quincena y

‘Los amigos de mis papás’ o cómo ser swinger después de los 65 años

Una conversación íntima tras una enfermedad materna da paso a un torbellino creativo. Relaciones, secretos y tabúes salen a la luz en una obra que cuestiona lo aprendido

‘Los amigos de mis papás’
DEPORTES
De la profunda rivalidad al

De la profunda rivalidad al respeto mutuo: el día que Pep Guardiola tuvo un gran gesto con José Mourinho

Tras ser buscado por River y Boca, Maher Carrizo dejará Vélez: está a un paso de firmar con un grande de Europa

Joe Cole y el recuerdo del día que una celebración casi termina en tragedia: “Me quedé colgado como Indiana Jones”

Novak Djokovic buscará estirar su reinado en la final del Australian Open 2026 ante Carlos Alcaraz: hora, cómo verlo en vivo y todo lo que hay que saber

Otro escándalo con la barra de la U de Chile: provocaron incendios en el Estadio Nacional durante el duelo ante Audax Italiano

TELESHOW
Campi hizo emocionar a todos:

Campi hizo emocionar a todos: el día que fabricó una prótesis de nariz para un hombre que la había perdido por un cáncer

El inesperado elogio de Wanda Nara a Eugenia Tobal que revive su enfrentamiento con la China Suárez

Susana Giménez sigue festejando su cumpleaños en Madrid: el divertido encuentro con Ricardo Darín y Florencia Bas

La historia del cocinero Edgardo Ríos: de no poder pagar el alquiler a tener más de diez millones de seguidores

Coki Ramírez habla de “Mujer Salvaje”, la canción que grabó con la voz de Locomotora Oliveras tras su muerte: “Quiero viva su memoria”

INFOBAE AMÉRICA

Cortes de luz, hambre y

Cortes de luz, hambre y represión: el drama humanitario del pueblo cubano que pone a la dictadura al borde del colapso

Por qué Cândido Godói es conocida como la capital mundial de los gemelos y qué la hace única

Kiev anunció que una falla técnica provocó cortes de luz en Ucrania y Moldavia

Continúa la purga en el régimen chino: ahora está bajo investigación el ministro de Gestión de Emergencias

Salvadoreños en Italia podrán tramitar su DUI en jornada extraordinaria este día