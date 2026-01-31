Aterciopelados llega a Buenos Aires para celebrar los 30 años de “La Pipa de la Paz”

Aterciopelados prepara una gira mundial por los 30 años de "La Pipa de la Paz"

Aterciopelados, emblema indiscutido del rock colombiano contemporáneo, anunció su regreso a la Argentina para celebrar los 30 años de La Pipa de la Paz. La banda presentará el domingo 26 de abril, en el Teatro Vorterix de Buenos Aires, un espectáculo donde repasará las canciones más icónicas de ese álbum histórico, testimonio de su vigencia y su profundo llamado social, y que marcó un antes y un después en el panorama musical latinoamericano.

La gira conmemorativa, titulada Tour La Pipa de la Paz – 30 Años, comenzará a finales de marzo de 2026. Este ciclo propone una experiencia cargada de historia y energía para reunir distintos públicos, con interpretaciones renovadas de temas como “Baracunatana”, “Cosita Seria”, “La Culpable”, “Te Juro que No”, “No necesito”, “Quemarropa” y “La Pipa de la Paz”, junto a un recorrido por los mayores éxitos de Aterciopelados.

El proyecto liderado por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago se encuentra en un momento de consolidación internacional, con fuerte presencia en festivales y escenarios de Sudamérica, Norteamérica y Europa. La gira no solo funciona como tributo a una obra clave, sino que consagra su legado como una de las propuestas más influyentes y coherentes de la música iberoamericana.

Portada del disco "La Pipa de la Paz", de Aterciopelados , publicado en 1996

Desde 1998, año en que la banda se convirtió en la primera agrupación colombiana nominada a un Grammy anglo en la categoría Mejor Álbum Latino Alternativo, “La Pipa de la Paz” definió una estética caracterizada por la fusión de rock, ritmos folclóricos y una visión comprometida con la realidad social. Según la información oficial de la banda, Aterciopelados alcanzó diez álbumes de estudio, cuatro premios Latin Grammy—el último en 2024—y dos nominaciones a los Grammy principales (1998 y 2026).

El repertorio 2026 revive clásicos con arreglos y puestas pensadas para grandes festivales y nuevos públicos. Canciones como “No necesito”, “Te juro que no”, “Quemarropa”, “La Culpable” y la explosiva “Cosita seria” exhiben un despliegue de bajos incisivos y guitarras que, como sostiene la agrupación en su anuncio, abrazan la realidad con magia aterciopelada. El espectáculo suma boleros, teclados y detalles especialmente adaptados a escenarios internacionales.

Aterciopelados (Crédito: Daniela Castañeda / @individuaph)

En 2024, el grupo profundizó su proyección global con “El Dorado Tour”, un recorrido de 63 conciertos en América, Europa y Oceanía, reafirmando su papel como referencia del rock latino de los años 90. Ese año lanzaron también “Agradecida”, una colaboración con Gustavo Santaolalla que destacó por su fusión de vals y rock alternativo y el uso del ronroco andino. Este sencillo anticipó el lanzamiento en abril de 2025 de Genes rebeldes, su décimo trabajo de estudio.

La producción original de La Pipa de la Paz estuvo a cargo de Phil Manzanera y se consagró como un manifiesto de renovación para el género. El esperado reencuentro del público argentino con Aterciopelados promete una puesta en escena desafiante y renovada, bajo la premisa que, en palabras de la banda, ofrece “una experiencia potente y altamente vendible”. Las entradas se encuentran disponibles a través del sistema AllAccess.