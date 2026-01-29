La verdadera historia de Tucker Carlson, el hombre más coherente que Donald Trump

La biografía de Tucker Carlson, escrita por Jason Zengerle, explora la transformación del comentarista hacia el conservadurismo populista en Estados Unidos

Si buscas una respuesta a la pregunta “¿Cómo llegamos hasta aquí?” —desde el multiculturalismo de los 90 y el globalismo de libre mercado hasta las redadas de ICE y Venezuela—, no hay nada mejor que usar la trayectoria de Tucker Carlson como lente. Y si buscas comprender las transformaciones del comentarista de derecha, sin duda querrás leer la desenfadada, entretenida y, en última instancia, inquietante Odiado por toda la gente adecuada, de Jason Zengerle, una biografía de Carlson que recorre su transformación, desde el ideal de galán del establishment de Washington hasta el principal teórico de la conspiración MAGA.

Zengerle, un periodista veterano, completa algunos aspectos de la accidentada infancia del personaje (privilegios materiales compensados ​​por el sorprendente abandono de su madre cuando tenía 8 años), pero la mayor parte del libro se concentra en su vida profesional, haciendo incursiones detalladas en la historia de los medios y los diversos callejones sin salida ideológicos de la era anterior a Trump.

Como becario de la revista progresista The New Republic a finales de los 90, Zengerle conoció a Carlson, un veinteañero, cuando almorzaba con el periodista liberal Stephen Glass, ahora caído en desgracia. En aquel entonces, Carlson despertaba la admiración de los progresistas, incluido Zengerle, por sus ingeniosos artículos sobre temas como los turbios tratos del empresario Ross Perot con la Casa Blanca de Richard Nixon.

Parte de esa reacción de asombro ante Tucker Carlson persiste en Odiado por toda la gente de bien, especialmente cuando Zengerle sigue a su protagonista a lo largo de su juventud. El exitoso romance con la hija del director de su internado episcopal en Rhode Island en la década de 1980, se describe como casi heroico. Zengerle también minimiza un momento en el que Carlson levantó la mano cuando un compañero, que estaba dando una presentación sobre una anciana negra asesinada por agentes de la policía de Nueva York, preguntó: “¿Alguien cree que esa mujer merecía morir?”. En aquel momento, escribe Zengerle, “se consideró menos racista que travieso”.

El análisis de la vida profesional de Tucker Carlson revela cómo sus posturas mediáticas impactaron en la historia política reciente de Estados Unidos

Un estudiante mediocre —Zengerle descubre su promedio de 1,9 en Trinity College, lo que le impidió graduarse— Carlson logró convencerse a sí mismo para conseguir un puesto temprano en The Weekly Standard, y se convirtió en el protegido de su fundador, Bill Kristol. Fue el apogeo y, al parecer, la última época dorada de la pequeña revista.

En estos primeros años, no se distinguía mucho del conservadurismo convencional. Junto con sus colegas de The Weekly Standard —donde era conocido más por su narrativa que por sus opiniones—, defendió la inmigración legal contra influyentes supremacistas que querían cerrar la frontera. También criticó al político racista Pat Buchanan por su populismo desmesurado.

Hubo deserciones ocasionales de la línea del Partido Republicano. Tras alentar incansablemente la guerra de Irak, Tucker Carlson viajó personalmente a Bagdad para evaluar la situación, y concluyó después que lo habían engañado. Declaró públicamente en 2004 que la guerra había sido un error, una postura casi única entre los comentaristas conservadores. Aun así, a primera vista, parecía ser la personificación del establishment.

Lo que finalmente cambió su trayectoria fue el paso a la televisión. Según Zengerle, cuando Carlson se unió al programa de debates Crossfire como su conservador titular en 2001, le resultó imposible mantener la sutileza y sus instintos contradictorios. En cambio, se convirtió en el burlón periodista partidario que exigía el formato del programa.

Tucker Carlson saluda a Vladimir Putin antes de la famosa entrevista realizada en Moscú, en febrero de 2024

Luego, en 2004, el comediante Jon Stewart apareció como invitado en el programa y lo acusó de “perjudicar a Estados Unidos”. Fragmentos del comentario circularon ampliamente. Poco después, Carlson perdió su puesto en CNN, donde la crítica de Stewart evidentemente tuvo repercusión, y el programa fue cancelado.

¿Fue esto una victoria para la política estadounidense? En retrospectiva, escribe Zengerle, casi se puede sentir nostalgia por un programa que presentaba puntos de vista opuestos en lugar de una cámara de resonancia. Incluso en aquel entonces, Carlson era apreciado por su actitud de guerrero alegre. “Tucker no está contaminado por la furia republicana", escribió el periodista Michael Wolff en 2001, al comienzo de su carrera en noticias por cable, mientras que el reverendo Al Sharpton, precisamente, le agradeció públicamente unos años después por mantener vivo el diálogo.

Fue esta reputación la que intentó aprovechar al fundar su siguiente proyecto, el sitio web The Daily Caller, cofundado en 2010 con el objetivo, como dice Zengerle, de centrarse en la “precisión en lugar de la grandilocuencia”. En los días más álgidos de la indignación generada por la Web 2.0, esa actitud no duró.

The Daily Caller causó sensación, pero no tanto como sitios web provocadores de derecha como The Drudge Report o Breitbart News. Al observar su éxito y monitorear obsesivamente sus propias cifras de tráfico en línea, Carlson observó que los lectores buscaban ataques contra los liberales, no opiniones informadas. Los jóvenes escritores del sitio tendían a las ideas de la extrema derecha sobre raza e inmigración, que Carlson absorbió poco a poco en su búsqueda de clics, con la esperanza de superar a Breitbart y Drudge virando aún más a la derecha.

La fundación de The Daily Caller marcó un cambio radical hacia la derecha en la estrategia mediática de Tucker Carlson y su alineación con ideologías extremas

Esta búsqueda de audiencia en línea hizo que se mostrara receptivo, en cierta medida, a la improbable candidatura de Donald Trump en 2016. También lo convirtió en un puente ideal entre el conservadurismo tradicional y el moderno. Desesperada por atraer a la base de fans de Trump, Fox News lo convirtió en cabeza de cartel con un programa llamado Tucker Carlson Tonight, que anunció cinco días antes de que el candidato republicano ganara las elecciones de 2016.

A pesar de toda su ambivalencia hacia Trump —a principios de 2016, según se informa, le había dicho a un conocido que el favorito republicano “no era malvado”, sino “un enfermo mental”—, Carlson se dio cuenta de que la obsesión del presidente con el programa le otorgaba un enorme poder. Las diatribas hundieron los nombramientos de aspirantes al Departamento de Estado y a la ONU; una entrevista con el activista conservador Christopher Rufo desencadenó la cruzada de la Casa Blanca contra la teoría crítica de la raza.

Para las primarias de 2022, Carlson se había convertido en un auténtico líder del movimiento que organizó sus propias “primarias Tucker” ofreciendo espacio en antena a los candidatos políticos. También se había convertido, a juicio de Zengerle, en la fuente de “una ideología populista-nacionalista mucho más coherente que cualquier propuesta del propio Trump”.

Al final, ni siquiera Fox pudo acabar con el monstruo que había creado. Tras ser despedido por la cadena en 2023, ante la creciente controversia dentro y fuera del estudio, Carlson volvió a dejarse llevar por la corriente. Creó su propia empresa de medios digitales, dejó de lado sus reparos y abrazó por completo a Trump. Con la llegada de las próximas elecciones, ambos se apoyarían mutuamente en su búsqueda de restauración y retribución.

Durante el auge de Donald Trump, Fox News apostó por el liderazgo de Tucker Carlson, quien se consolidó como referente del nacionalismo-populismo mediático

Al inicio del segundo mandato, la influencia de Carlson no hizo más que aumentar: fue un apoyo clave para la candidatura de J. D. Vance a vicepresidente y pieza clave en los nombramientos de Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud y de Tulsi Gabbard como directora de Inteligencia Nacional. Aunque el libro se escribió antes de que la entrevista con el supremacista blanco Nick Fuentes desatara una polémica en la derecha, Zengerle capta la inconfundible inclinación de Carlson hacia el antisemitismo, la madre de todas las teorías conspirativas.

¿Qué le pasó entonces a este tipo, el pendenciero que antes no se dejaba llevar por la furia republicana? Toda la historia se asemeja a una tragedia griega, con él luchando contra un defecto de carácter profundamente arraigado —el afán de atención y fama— y finalmente sacrificándolo todo por ello. En el camino, sus impulsos más oscuros se ven alimentados y avivados por un panorama mediático en rápida evolución. Se podría resumir: la fusión del carácter con la tecnología.

Sin embargo, no se trata tanto de una tragedia griega como de una particularmente estadounidense. Al fin y al cabo, somos nosotros quienes miramos, hacemos clic y nos emborrachamos con la indignación. Había algo inquietante en los debates de pantomima de Crossfire. El público quedaba al margen de la broma: al terminar el combate, él y sus adversarios liberales, en realidad los mejores amigos, solían salir a comer algo después. Pero la alternativa, resulta ser mucho peor. Puede que Carlson no estuviera perjudicando a Estados Unidos entonces, pero sin duda lo está haciendo ahora.

Fuente: The New York Times

[Fotos: The New York Times; Reuters/Cheney Orr; Reuters/ Carlos Barria; Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin vía REUTERS]