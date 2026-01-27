Cultura

La actriz Marilú Marini, en una clase magistral en el Cultural San Martín

Un encuentro virtual reunirá a la artista con Alejandro Tantanian, quien conversará sobre los desafíos y fronteras del trabajo escénico como parte de la programación de Cultura de Verano del Ministerio de Cultura porteño

Guardar
Marilú Marini ofrecerá una clase
Marilú Marini ofrecerá una clase magistral sobre actuación en el Centro Cultural San Martín, enfocada en los límites y posibilidades del cuerpo en escena

La actriz, bailarina y directora Marilú Marini presentará una clase magistral sobre el arte de actuar el 25 de febrero a las 15, en la plataforma virtual del Centro Cultural San Martín. La actividad, titulada El destino de la carne, forma parte de los Cursos del Cultural, en el marco de la programación de Cultura de Verano del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la jornada, Marini intercambiará ideas con el director y dramaturgo Alejandro Tantanian. El encuentro propone reflexionar acerca del cuerpo y su relación con la escena y explorar interrogantes sobre los límites y posibilidades de la actuación. La propuesta incluye preguntas como ¿qué puede un cuerpo?, ¿cómo apropiarse de palabras ajenas?, ¿en qué se transforma la materia de quien actúa?

Alejandro Tantanian, que la acompañará ese día, señaló que Marilú Marini no es una actriz, sino “una fuerza de la naturaleza. Cualquier espectador que haya visto su trabajo no podrá olvidar esa experiencia en su vida”. Por esto, entre otros tantos motivos, destaca que esta es una oportunidad de oro, poder asomarse “al misterio y a la fuerza de Marilu Marini”.

El Centro Cultural San Martín desarrolla su nueva temporada de cursos en formato virtual, mientras avanza en la modernización de su sede.

El evento, titulado 'El destino
El evento, titulado 'El destino de la carne', se realizará el 25 de febrero a las 15 horas en formato virtual dentro de la programación de Cultura de Verano de la Ciudad de Buenos Aires

Además de la clase de Marini, la agenda de febrero contempla otras dos actividades. El 12 de febrero, la humorista gráfica Maitena Burundarena dictará El sentido del humor, y el 21 de febrero, la artista textil Mónica Millán presentará El vértigo de lo lento. Todas las propuestas se transmitirán en vivo y quedarán disponibles durante siete días en la plataforma digital del Cultural San Martín. La inscripción puede realizarse a través de www.elculturalsanmartin.ar, con un valor general de $15.000 y de $12.000 para miembros de Pase Cultural.

Según la directora del espacio, Fernanda Rotondaro, la programación busca “trascender el formato tradicional de curso para crear una comunidad sensible y activa”, con el respaldo curatorial de Liliana Viola, Mene Savasta y Alejandro Tantanian. Este año, la oferta incluye nuevas clínicas y clases magistrales, con el objetivo de fomentar el aprendizaje colectivo y el diálogo entre artistas y público.

Sobre la artista

La trayectoria de Marilú Marini abarca escenarios de Argentina y Francia desde los años del Instituto Di Tella hasta la actualidad. Entre los directores con quienes trabajó se encuentran Claire Denis, Arthur Nauzyciel, Pascal Rambert, Jean Michel Ribes, Peter Brook, Alfredo Arias y Alejandro Tantanian. En 2021 recibió el Premio Konex de Brillante, y recientemente dirigió la adaptación teatral de la novela Matate, amor, de Ariana Harwicz.

Fuente y fotos: gentileza prensa Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires (© Vanessa Rabade).

Temas Relacionados

Marilú MariniClase magistralCentro Cultural San MartínBuenos AiresArgentinaActuaciónArtes escénicas

Últimas Noticias

El “Hospital de las estatuas”, un paseo abierto para toda la familia

La reciente renovación del centro de intervención, donde más de veinte profesionales que trabajan en la recuperación de obras urbanas, presenta actividades educativas y visitas guiadas

El “Hospital de las estatuas”,

Con la partida del icónico baterista Sly Dunbar concluye una era del reggae

Tenía 73 años. Conformó junto al bajista Robbie Shakespeare una histórica dupla rítmica del género y además colaboró con Bob Marley, Grace Jones y Bob Dylan entre otros

Con la partida del icónico

El escritor mexicano David Toscana gana el Premio Alfaguara de Novela por ‘El ejército ciego’

El novelista y escritor de cuentos ha recibido el galardón dotado con 175.000 dólares en una convocatoria “especialmente exitosa” en la que se recibieron 1.140 manuscritos

El escritor mexicano David Toscana

La Fundación El Libro lanzó su concurso de cuentos con premios millonarios

El certamen literario invita a personas adultas a presentar relatos no publicados, escritos en español, con plazo de inscripción hasta el 13 de febrero de 2026 y un jurado integrado por reconocidos autores argentinos

La Fundación El Libro lanzó

En espejo con los Oscar, ‘Una batalla tras otra’ y ‘Sinners’ lideran las nominaciones a los Premios BAFTA

La película de Paul Thomas Anderson encabeza la lista con 14 candidaturas y le sigue la historia de vampiros y blues con 13, en los galardones del cine británico que se entregan el 22 de febrero

En espejo con los Oscar,
DEPORTES
El accidente que sufrió Red

El accidente que sufrió Red Bull durante el segundo día de pruebas de la Fórmula 1: sacaron el coche en grúa

Vélez recibirá a Talleres en la continuidad de la segunda fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

“Esto es absolutamente ridículo”: el inesperado cortocircuito entre Valentín Barco y el Racing Estrasburgo

Horacio Zeballos va por las semifinales del Australian Open: hora y cómo ver el partido en vivo

No sabía que la estaban filmando y tuvo una furiosa reacción tras su derrota en el Australian Open: “Intenté ir a un lugar sin cámaras”

TELESHOW
Fátima Flores contó cómo fue

Fátima Flores contó cómo fue el ensayo con Milei y confirmó qué tema cantará el presidente esta noche

Los días de relax de Georgina Barbarossa en España: reencuentro familiar y turismo histórico

Las soñadas vacaciones de Celeste Cid y Santiago Korovsky en el Caribe: “Sos mi aventura favorita”

“Saber elegir es parte de crecer”: la frase de Mica Viciconte que reavivó la polémica con las hijas de Fabián Cubero

Pidieron la detención inmediata de la ex pareja de Romina Gaetani, acusado por violencia de género

INFOBAE AMÉRICA

Detienen al exvicepresidente José Gabriel

Detienen al exvicepresidente José Gabriel Carrizo al llegar a Panamá

El vapeo, una puerta de entrada a otras sustancias en adolescentes

Ecuador regresó a los mercados internacionales con una emisión de bonos por USD 4.000 millones

Casas suspendidas sobre el vacío: el impactante deslizamiento que devora un pueblo en Sicilia

El líder de NVIDIA en América Latina: “Los gobiernos deben despertar y ser más ágiles”