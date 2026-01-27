La actriz Marilú Marini, en una clase magistral en el Cultural San Martín

Marilú Marini ofrecerá una clase magistral sobre actuación en el Centro Cultural San Martín, enfocada en los límites y posibilidades del cuerpo en escena

La actriz, bailarina y directora Marilú Marini presentará una clase magistral sobre el arte de actuar el 25 de febrero a las 15, en la plataforma virtual del Centro Cultural San Martín. La actividad, titulada El destino de la carne, forma parte de los Cursos del Cultural, en el marco de la programación de Cultura de Verano del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la jornada, Marini intercambiará ideas con el director y dramaturgo Alejandro Tantanian. El encuentro propone reflexionar acerca del cuerpo y su relación con la escena y explorar interrogantes sobre los límites y posibilidades de la actuación. La propuesta incluye preguntas como ¿qué puede un cuerpo?, ¿cómo apropiarse de palabras ajenas?, ¿en qué se transforma la materia de quien actúa?

Alejandro Tantanian, que la acompañará ese día, señaló que Marilú Marini no es una actriz, sino “una fuerza de la naturaleza. Cualquier espectador que haya visto su trabajo no podrá olvidar esa experiencia en su vida”. Por esto, entre otros tantos motivos, destaca que esta es una oportunidad de oro, poder asomarse “al misterio y a la fuerza de Marilu Marini”.

El Centro Cultural San Martín desarrolla su nueva temporada de cursos en formato virtual, mientras avanza en la modernización de su sede.

Además de la clase de Marini, la agenda de febrero contempla otras dos actividades. El 12 de febrero, la humorista gráfica Maitena Burundarena dictará El sentido del humor, y el 21 de febrero, la artista textil Mónica Millán presentará El vértigo de lo lento. Todas las propuestas se transmitirán en vivo y quedarán disponibles durante siete días en la plataforma digital del Cultural San Martín. La inscripción puede realizarse a través de www.elculturalsanmartin.ar, con un valor general de $15.000 y de $12.000 para miembros de Pase Cultural.

Según la directora del espacio, Fernanda Rotondaro, la programación busca “trascender el formato tradicional de curso para crear una comunidad sensible y activa”, con el respaldo curatorial de Liliana Viola, Mene Savasta y Alejandro Tantanian. Este año, la oferta incluye nuevas clínicas y clases magistrales, con el objetivo de fomentar el aprendizaje colectivo y el diálogo entre artistas y público.

Sobre la artista

La trayectoria de Marilú Marini abarca escenarios de Argentina y Francia desde los años del Instituto Di Tella hasta la actualidad. Entre los directores con quienes trabajó se encuentran Claire Denis, Arthur Nauzyciel, Pascal Rambert, Jean Michel Ribes, Peter Brook, Alfredo Arias y Alejandro Tantanian. En 2021 recibió el Premio Konex de Brillante, y recientemente dirigió la adaptación teatral de la novela Matate, amor, de Ariana Harwicz.

Fuente y fotos: gentileza prensa Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires (© Vanessa Rabade).