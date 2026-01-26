Cultura

Natalie Portman y Seth Rogen estrenan nuevas películas en el Festival de Cine de Sundance

Las nuevas producciones de ambos actores, “The Gallerist” y “The Invite”, debutaron ante el público con un elenco destacado y participación de reconocidos directores, en medio de una edición marcada por la búsqueda de distribución

Natalie Portman y Seth Rogen
Natalie Portman y Seth Rogen en Sundance (Foto: Chris Pizzello / AP)

La racha de comedia en el Festival de Cine de Sundance continuó el sábado con los estrenos mundiales de la sátira del mundo del arte The Gallerist, con Natalie Portman, y The Invite de Olivia Wilde, una mirada aguda a un matrimonio en ruinas.

The Invite, que se estrenó en el Teatro Eccles, marca la tercera vez que Wilde está detrás de la cámara y la primera desde Don’t Worry Darling. Recibió una entusiasta ovación de pie.

Will McCormack y Rashida Jones escribieron el guion de The Invite, en el que una pareja al límite (Wilde y Seth Rogen) invita a cenar a sus vecinos del piso de arriba (Penélope Cruz y Edward Norton). La velada comienza con una charla incómoda y se convierte en un encuentro crudo y revelador, divertido y devastador por momentos.

Olivia Wilde (Foto: Chris
Olivia Wilde (Foto: Chris Pizzello / AP)

“Varios de los mejores momentos de esta película fueron escritos por el elenco”, dijo Wilde después del estreno. “Rodamos en orden, lo cual fue increíble… Fue todo un lujo”.

También hubo bastante improvisación, dijeron Wilde y Rogen.

“Creo que hay una película de siete horas que te hubiera gustado”, dijo Wilde.

Wilde ha tenido un Sundance muy ajetreado hasta ahora. El viernes por la noche, participó en el estreno de la nueva película de Gregg Araki, I Want Your Sex, en la que interpreta a una artista excéntrica y provocadora sexual.

Después de The Invite vino The Gallerist, de Cathy Yan, protagonizada por Portman como la galerista Polina Polinski que intenta hacerse un nombre en Art Basel Miami, con la ayuda de su asistente (Jenna Ortega), quien se ve involucrada en un complot para vender un cadáver.

Jenna Ortega, Natalie Portman y
Jenna Ortega, Natalie Portman y Charli xcx en la premiere de "The Gallerist" (Foto: Chris Pizzello / AP)

“Fue un concepto original tan bueno que se sintió realmente jugoso y perfecto”, dijo Yan después de la película, con Portman, Ortega y Charli XCX a su lado.

Cuando un miembro de la audiencia le preguntó si Portman aceptó el papel por razones personales, ella bromeó: “Nunca antes había intentado vender un cadáver”.

Zach Galifianakis interpreta a un influencer y Da’Vine Joy Randolph es una artista emergente en el elenco estelar, que también incluye a Catherine Zeta-Jones, Sterling K. Brown y Daniel Brühl.

Edward Norton, Olivia Wilde y
Edward Norton, Olivia Wilde y Seth Rogen en la premiere de "The Invite" (Foto: Chris Pizzello / AP)

El Eccles también albergó el estreno de Wicker, protagonizada por Olivia Colman como una pescadora sardónica que le encarga a un tejedor de cestas que le convierta en marido, interpretado por Alexander Skarsgård, quien coprotagoniza la película de Charli XCX The Moment.

Todas las películas buscan distribución en el Festival de Cine de Sundance, que se desarrollará hasta el 1 de febrero.

Fuente: AP

