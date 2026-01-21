El futuro de las universidades estadounidenses bajo la presión de la administración Trump

El libro de Lee C. Bollinger responde a los ataques a la educación superior y aboga por la libertad académica

La ofensiva de la administración Trump contra la educación superior ha sido implacable. Desde que el presidente asumió nuevamente el cargo, los funcionarios han cancelado contratos de investigación por valor de cientos de millones de dólares; han exigido que las universidades suspendan todos los programas relacionados con diversidad, equidad e inclusión; y han pedido supervisión gubernamental en las contrataciones para garantizar la pluralidad política en algunos departamentos.

El nuevo libro de Lee C. Bollinger, Universidad: una estimación, es una respuesta a este ataque. Mientras el presidente Donald Trump quiere que las universidades se alineen con sus prioridades, Bollinger destaca el potencial de la educación superior para desafiar las prioridades de quien sea que esté en el poder. Ofrece un retrato idealizado de instituciones que brindan oportunidades transformadoras a los estudiantes mientras avanzan en el conocimiento de formas que otras organizaciones no pueden.

Bollinger, profesor de derecho, decano y ex presidente universitario, ha sostenido durante décadas que la democracia estadounidense depende de una visión amplia de la Primera Enmienda y que la práctica de defender la libertad de expresión fortalece los cimientos culturales de nuestra república. Al permitir que las personas expresen en público cosas que consideramos ofensivas, incluso repugnantes, hacemos dos cosas: ampliamos nuestra tolerancia hacia la diferencia y nos recordamos a nosotros mismos lo importante que es tener una corriente política principal que contrarreste a los elementos odiosos y marginales. En su opinión, la libertad de expresión permite excesos pero termina promoviendo estabilidad, porque la gente reconoce que necesitamos compromisos fundamentales, pero no censura. “Después de que hayas establecido un marco general de libertad de expresión robusta”, escribe, “debes averiguar cómo lograrás que el centro continúe manteniéndose”.

Bollinger ha manifestado desde hace tiempo un notable compromiso con la protección de la libertad de expresión y con enseñar a otros cómo hacerlo. También ha estado comprometido con el uso de preferencias de identidad para compensar las múltiples formas en que a diversos grupos se les ha impedido participar en las rutas nacionales hacia el aprendizaje y la prosperidad. Como presidente de la Universidad de Michigan (1996-2002) y de la Universidad de Columbia (2002-2023), promovió la libertad de expresión como el ingrediente crucial para aprender de los demás, al tiempo que defendía la acción afirmativa como vehículo para conceder a una amplia variedad de personas el acceso al ámbito educativo.

En su nuevo libro, el autor reúne sus conocimientos sobre la Primera Enmienda y su experiencia como líder en la educación superior. El volumen, breve y enérgico, está dividido en tres secciones: la universidad, la Primera Enmienda y la “quinta rama”. Las dos primeras son directas y ofrecen manuales introductorios sobre los componentes clave de las complejas instituciones de educación superior y los casos fundamentales que han conducido al enfoque legal actual sobre la libertad de expresión. La tercera sección sostiene que la educación superior funciona como una rama no oficial del gobierno para proteger la democracia.

Esta estructura funciona bien porque todos los actores de una universidad –profesores y sus estudiantes, el presidente y la junta de fideicomisarios– comparten la misión de aumentar la autocomprensión y el conocimiento sobre el mundo. Incluso si algunos exploran la computación cuántica y otros releen a Platón, todos practican formas de libertad al servicio del aprendizaje.

Los miembros de una comunidad universitaria son como ciudadanos en una democracia. Como afirma Bollinger, estos “tienen la libertad de hacer cosas con otros, con conciudadanos pero también con ciudadanos de otras naciones”. Él ve esta libertad y apertura a la exploración en la simple pregunta planteada por innumerables docentes: “¿Pero has considerado…?”

La exploración depende de la libertad de expresión. Bollinger, quien ha enseñado a estudiantes universitarios sobre la Primera Enmienda durante décadas, ofrece un resumen muy útil de los casos judiciales del siglo XX que definieron el enfoque estadounidense para lidiar con el discurso que nos resulta aborrecible. A medida que el campo del discurso protegido se expandió a finales del siglo XX, tuvimos que perfeccionar nuestra capacidad de resistir la intolerancia. Los tribunales, y una buena parte del público, reconocieron que la fricción que surgía al ampliar el campo de experimentación era el precio que pagábamos por nuevos descubrimientos, en las artes, las ciencias y más allá. “La libertad de expresión”, escribe Bollinger, “consiste en superar nuestros impulsos de intolerancia excesiva para perfeccionar nuestras capacidades de búsqueda del conocimiento”.

Tradicionalmente, muchos comentaristas han hablado de la prensa como la cuarta rama del gobierno, destinada a responsabilizar a las demás. Los periódicos en los Estados Unidos del siglo XX llegaron a representar al menos el intento de establecer verdades y no solo impulsar opiniones e ideologías. Bollinger explora cuánto ha cambiado esto, especialmente con el auge de las redes sociales y el declive del periodismo local. Sostiene que hoy las universidades pueden ser una quinta rama, proporcionando un “terreno intermedio” en nuestra sociedad polarizada. Estudiantes y profesores pueden apoyar la democracia respetando la libre investigación y expresión al servicio de la búsqueda de la verdad.

“Las universidades”, señala acertadamente, “naturalmente estarán entre las primeras en denunciar el peligro autoritario”. Pero va un paso demasiado lejos cuando sostiene que, en parte por esto, las universidades “también serán los primeros objetivos”. Algunos líderes universitarios han alertado sobre el autoritarismo creciente, pero la mayoría ha mantenido un perfil bajo o ha cooperado activamente con un gobierno excesivamente intervencionista cuyo apoyo financiero desean. Además, muchos estudiantes y profesores acogen con satisfacción las restricciones al discurso que no les agrada, ya sea “desplataformando” a un orador cuyas opiniones les resultan desagradables o etiquetando palabras ofensivas como “discurso de odio” para reprender a quienes las usan. Y encuentran muchos administradores dispuestos a respaldar sus tendencias censuradoras.

Bollinger no aborda estos asuntos ni menciona las encuestas que indican una preocupante homogeneidad ideológica entre el profesorado y la autocensura en el campus. Un estudio realizado entre estudiantes de Northwestern y Michigan halló que un porcentaje extraordinario –casi 9 de cada 10– oculta sus opiniones o finge ser más progresista de lo que realmente es para complacer a sus profesores y compañeros. Muchos estadounidenses han llegado a creer que las universidades, especialmente las de élite que han atraído la atención de Trump, prácticamente obligan a los estudiantes a estar de acuerdo con sus profesores partidistas.

Estas quejas son familiares, pero ¿“hemos considerado” que estas críticas duelen porque tantas personas sí creen en el ideal aspiracional de la universidad que Bollinger describe con tanta elocuencia? Y creemos en este ideal porque, en nuestra democracia, necesitamos espacios suficientemente seguros donde se proteja la libertad de expresión y el aprendizaje transformador se logre de manera regular. Las universidades, en su mejor versión, han sido tales espacios; hoy pueden ser incubadoras vitales para la renovación democrática. Dada la deriva autoritaria de la administración actual, necesitamos que universidades y centros universitarios aborden sus defectos y se renueven en su misión educativa que sirva a sus estudiantes y a nuestro país.

Fuente: The Washington Post