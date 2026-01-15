Cultura

Gael García Bernal: “Ahora, más que nunca, necesitamos una sociedad crítica”

El actor y cineasta mexicano, que acaba de recibir la medalla de la Orden de las Artes y las Letras en Francia, dijo que América Latina y Europa deben unirse contra la “hegemonía del cine de Estados Unidos“ ya que comparten “ciertos principios éticos básicos”

Gael García Bernal: “Ahora, más que nunca, necesitamos una sociedad crítica” (Foto: EFE / Francisco Guasco)

El cine latinoamericano y el europeo comparten un pensamiento crítico “más necesario que nunca” ante la polarización social y la “hegemonía” del cine estadounidense, dijo el actor y cineasta mexicano Gael García Bernal.

Frente a “una hegemonía del cine en inglés, del cine de Estados Unidos“, las cinematografías de América Latina y Europa deben unirse en un “diálogo entre esos dos continentes” ya que comparten “ciertos principios éticos básicos” como la defensa “del migrante, del extranjero”, afirmó, al margen de un acto de reconocimiento a su carrera celebrado en la Ciudad de México.

García Bernal, de 47 años, recibió el martes la medalla de la Orden de las Artes y las Letras otorgada por el ministerio de Cultura de Francia.

Desde el salto internacional que representó el estreno en 2000 de la película Amores Perros, de su compatriota Alejandro González Iñárritu, en el Festival de Cine de Cannes, hasta películas como La ciencia de los sueños (2006) del francés Michel Gondry, Francia ha jugado un papel esencial en la carrera de García Bernal.

El actor y cineasta mexicano, que acaba de recibir la medalla de la Orden de las Artes y las Letras en Francia, dijo que América Latina y Europa deben unirse contra la “hegemonía del cine de Estados Unidos“ ya que comparten “ciertos principios éticos básicos” (Foto: EFE / Francisco Guasco)

La condecoración también le trajo un recuerdo especial a sus lejanas raíces francesas, llevadas hasta México en el siglo XIX por su tatarabuelo Jose Lamarque, de cuya existencia nunca había hablado, ni siquiera a sus hijos Lázaro y Libertad que, presentes en la ceremonia, recién descubrieron allí ese vínculo familiar con Francia.

Pero para García Bernal, esta medalla “también es un reconocimiento a sentir que uno no está solo en la lucha”, porque “más que nunca necesitamos ahora una sociedad crítica” a la que puede contribuir el cine de ambos lados del Atlántico, señaló.

“Cuando hemos tenido momentos espectaculares de películas europeas que han funcionado bien acá o mexicanas y latinoamericanas que han funcionado en Europa surgen nuevos parámetros, se abre un mundo inmenso", insistió.

Eliminar “el discurso único”

García Bernal da vida actualmente al explorador portugués Fernando de Magallanes en la película Magellan del cineasta filipino Lav Diaz, estrenada en el último Festival de Cannes.

“Cuando hemos tenido momentos espectaculares de películas europeas que han funcionado bien acá o mexicanas y latinoamericanas que han funcionado en Europa surgen nuevos parámetros” (Foto: EFE / Francisco Guasco)

También protagoniza el drama de ciencia ficción Un final diferente, del director italiano Piero Messina.

Aún así, no ha dejado de trabajar en Canada Films y Ambulante, los proyectos que inició hace dos décadas con su amigo y compatriota Diego Luna para impulsar la producción y difusión de documentales como instrumento de transformación social.

“El documental elimina el discurso único”, subrayó.

Por eso, apuntó, esta iniciativa “puedo decir que ha ayudado a sofisticar el pensamiento crítico” y a “entender y digerir mejor la realidad tan compleja en la que vivimos”.

Fuente: AFP

