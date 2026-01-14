Mick Herron, creador de la serie “Slow Horses“, ganó el Premio Pepe Carvalho en Barcelona (Crédito: Facebook Mick Herron)

El escritor británico Mick Herron, autor de misterio y creador de la saga literaria protagonizada por el espía Jackson Lamb, que inspiró la serie Slow Horses, ganó en España el último premio Pepe Carvalho, dedicado al género negro, que se entregará en el festival de literatura BCN Negra en Barcelona.

El jurado destacó que Herron es un autor con “una obra lúcida, sólida y coherente, marcada por la precisión narrativa, la arquitectura literaria compleja y un humor irónico corrosivo, que disecciona las estructuras de poder actuales y las miserias del mundo del espionaje”.

Subrayó asimismo su “mirada alejada del glamour clásico del género” para ofrecer “una aproximación más desencantada, crítica y profundamente humana”, una visión que está “plenamente alineada con el espíritu del Premio Pepe Carvalho 2026“.

De hecho, el personaje protagonista de la saga literaria The Slough House es un descarriado espía del MI5 sucio, cínico, sarcástico y brillante, un antihéroe relegado a dirigir la oficina donde se destierra a los agentes considerados no aptos por el servicio secreto británico.

Herron, nacido en Newcastle upon Tyne, Reino Unido, en 1963, está considerado por la crítica como uno de los principales nombres de la novela de misterio y ha recibido distintos reconocimientos, entre otros, el Gold Dagger de la Crime Writers’ Association (2013) por la novela Dead Lions o el Diamond Dagger (2025), en distinción al conjunto.

Escena de la serie "Slow Horses" (Crédito: Apple TV+)

En paralelo a su serie literaria llevada a la pantalla, el autor también ha desarrollado otros reconocidos universos narrativos, como la serie de cuatro libros Zoë Boehm, así como novelas independientes como Down Cemetery Road, también convertida en serie con Emma Thompson en el papel protagonista.

El premio Pepe Carvalho, otorgado por el ayuntamiento de Barcelona en el festival literario BCN Negra, recayó en otras ocasiones en escritores como Joyce Carol Oates (2021), James Ellroy (2018), Donna León (2016), Michael Connelly (2009) o Henning Mankell (2007), entre otros.

Fuente: EFE