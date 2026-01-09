El caso de Gisèle Pelicot tendrá un documental realizado por dos ganadoras del Oscar

HBO Documentary Films anuncia un documental sobre Gisèle Pelicot, sobreviviente de abusos y referente en la lucha contra la violencia de género (Foto: REUTERS/Manon Cruz)

La plataforma HBO Documentary Films confirmó la producción de un nuevo proyecto centrado en Gisèle Pelicot, bajo la dirección de la cineasta ganadora del Oscar Joanna Natasegara. El documental, aún sin título, documentará la vida de Pelicot tras el proceso judicial en el que 51 hombres fueron condenados en 2024 por crímenes sexuales en uno de los mayores juicios de violencia sexual celebrados en Francia. El filme contará además con la producción de Abigail Anketell-Jones y Brenda Coughlin, y la producción ejecutiva de Laura Poitras.

El proyecto accedió de manera exclusiva a la reconstrucción personal de Pelicot tras sobrevivir durante una década a una serie de abusos organizados por su propio esposo. Al renunciar a su anonimato y exponer públicamente su historia, Pelicot activó una extendida cobertura mediática internacional. El equipo de producción destacó que su aparición pública “inspiró conversaciones significativas sobre el consentimiento y la responsabilidad, y generó una amplia solidaridad con las víctimas de abuso sexual”.

Respecto al enfoque narrativo, Natasegara indicó que “la decisión de Gisèle de alzar la voz en nombre de las sobrevivientes de violencia sexual en todas partes es, simplemente, un inspirador acto de valentía”. La cineasta subrayó que el documental buscará ser “un testimonio de su insistencia en la dignidad, de su determinación inquebrantable de no dejarse definir por los delitos que sufrió, y de cómo Francia y el resto del mundo eligen responder a su coraje”. Natasegara especificó además que “desde el día que conocí su historia, sentí la responsabilidad de ayudar a contarla”.

La valentía de Gisèle Pelicot la convirtió en símbolo de la lucha contra la violencia machista (Foto: REUTERS/Alexandre Dimou)

Cómo fue el caso de Giselle Pelicot

Giselle Pelicot fue víctima de violaciones sistemáticas entre 2011 y 2020 en Francia. Su esposo, Dominique Pelicot, la drogó y permitió que decenas de hombres abusaran sexualmente de ella. El caso salió a la luz en 2020 tras la detención de Dominique, cuando la policía encontró grabaciones que documentaban los hechos. El proceso judicial se realizó de manera pública por decisión de Giselle, quien optó por renunciar al anonimato para visibilizar la violencia de género y la sumisión química.

En diciembre de 2024, Dominique Pelicot recibió una condena de 20 años de prisión y otros 50 implicados fueron sentenciados a penas de entre 3 y 15 años. La sentencia generó críticas por considerarse insuficiente en algunos casos. Giselle fue reconocida internacionalmente por su valentía y se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia machista en Francia. Su hija publicó un libro sobre la experiencia familiar y el caso inspiró este documental.

La directora británica Joanna Natasegara, la segunda desde la izquierda, junto a los realizadores del documental "The Edge of Democracy", nominado al Oscar en 2020 (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Quién es Joanna Natasegara

Joanna Natasegara es una directora y productora británica especializada en documentales de impacto social. Nació en Londres y estudió en la London School of Economics, donde se formó en derechos humanos. A lo largo de su carrera, se ha enfocado en proyectos que abordan temas de justicia, derechos civiles y conflictos internacionales. Su trabajo destaca por una narrativa visual que busca generar conciencia y movilizar audiencias. Es fundadora de la productora Violet Films, reconocida por su enfoque ético y colaborativo.

Natasegara ganó dos premios Oscar: uno en 2017 por el documental corto The White Helmets, que muestra la labor de rescatistas sirios en zonas de guerra, y otro en 2020 por The Elephant Queen, que retrata la vida de una manada de elefantes en Kenia y su entorno natural. Estos reconocimientos consolidaron su posición entre las figuras más influyentes del cine documental contemporáneo.