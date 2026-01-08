¿Puede la IA igualar el ingenio de Molière? Investigadores de la Sorbona creen que sí

La obra "El astrólogo, o falsos augurios" será presentada en el Centquatre de París y en la Ópera Real de Versalles durante el festival Némo

Un padre tiránico, engañado por un astrólogo charlatán, promete casar a su hija —hasta que ella y una criada ingeniosa desenmascaran el fraude con algunas artimañas disparatadas.

Parece el argumento de una comedia de Molière, el dramaturgo del siglo XVII que emocionó a París satirizando la autoridad paterna y la pseudociencia. Sin embargo, el querido autor francés no escribió esta obra: es el escenario de El Astrólogo, o Falsos augurios, una pieza creada por un programa de inteligencia artificial entrenado para imitar los temas, estructuras y el sentido del humor de Molière.

Durante los últimos dos años, el colectivo francés de I.A. Obvious ha estado desarrollando el guion junto con el Théâtre Molière Sorbonne, una compañía teatral especializada en reconstrucciones históricas del repertorio del siglo XVII. Como parte del festival de artes digitales Némo, este sábado se representará un extracto en el Centquatre, un centro artístico parisino, antes de una puesta en escena completa en la Ópera Real de Versalles en mayo.

El proceso fue impulsado por “curiosidad científica”, según Mickaël Bouffard, director del Théâtre Molière Sorbonne. “Estamos intentando simular el proceso creativo de Molière, paso a paso. Nuestro objetivo es ser lo más precisos posible desde el punto de vista histórico”. La colaboración fue dirigida por el sociólogo Pierre-Marie Chauvin, vicepresidente de la Universidad de la Sorbona, quien afirmó haber visto en Obvious “una visión a largo plazo sobre la I.A. y un auténtico interés por el patrimonio cultural”.

Una inteligencia artificial crea una comedia inspirada en Molière, desarrollada por el colectivo tecnológico francés Obvious y el Théâtre Molière Sorbonne

El colectivo es más conocido por crear obras visuales con algoritmos; en 2018, una de sus pinturas se convirtió en la primera obra de I.A. vendida a través de la casa de subastas Christie’s, por 432.500 dólares. Obvious abrió su propio laboratorio de investigación en la Universidad de la Sorbona hace tres años, y Chauvin llevó a sus tres integrantes a conocer el Théâtre Molière Sorbonne.

Nadie en Obvious suele ir al teatro: según contaron en una entrevista grupal, su experiencia con Molière proviene principalmente de sus años escolares. Sin embargo, de inmediato conectaron con Georges Forestier, director fundador del Théâtre Molière Sorbonne, a quien Chauvin describió como “extraordinariamente curioso y tecnófilo”.

Forestier ideó el tema principal de la obra: la credulidad humana, un tema adecuado para una imitación escrita por I.A. y uno que Molière abordó con frecuencia. Coraline Renaux, estudiante de doctorado e integrante de la compañía de teatro, sugirió entonces un astrólogo como posible antihéroe. Los astrólogos aparecen mencionados en algunas obras de Molière, y tras la muerte de este, su colaborador Jean Donneau de Visé escribió una obra sobre la astrología, El Cometa.

Tras la muerte de Forestier por cáncer en 2024, Bouffard continuó impulsando el proyecto. Resultó ser un proceso arduo. El equipo creativo experimentó con diferentes instrucciones y programas entrenados por Obvious sobre la obra de Molière, y luchó contra la tendencia de la I.A. a olvidar el inicio de la obra a medida que avanzaba la historia. Después de varios meses, Bouffard estuvo a punto de rendirse, según confesó, “porque era tan laborioso”.

“Molière tardó dos semanas en escribir una obra, mientras nosotros llevamos dos años en esto”, afirmó Gauthier Vernier, miembro de Obvious.

El colectivo Obvious, conocido por sus obras de arte generadas con IA, lidera el proyecto junto a instituciones académicas como la Universidad de la Sorbona

El rápido avance de los modelos de I.A. proporcionó la consistencia necesaria para sostener una escritura de largo formato. Durante el proceso, un grupo de especialistas en Molière aportó comentarios humanos sobre el argumento, que ha sido revisado 15 veces, y sobre el propio guion. Entre ellos se encontraba Lise Michel, profesora asociada de literatura francesa en la Universidad de Lausana. Dijo que abordó la revisión del argumento creado por I.A. como “un juego”, usando su profundo conocimiento de las obras de Molière para identificar lo que no sonaba “del todo correcto”.

El humor satírico del dramaturgo francés, que combina ingenio literario y farsa física, resultó especialmente difícil de imitar. La Inteligencia Artificial tendía a alargar en exceso las metáforas humorísticas o a hacer chistes demasiado ingenuos. Según Bouffard, la retroalimentación de los actores fue útil, y agregó que la I.A. también tuvo “chispa de genio”: “A veces nos reímos a carcajadas —aseguró— porque nunca imaginamos que podría lograr algunos de esos diálogos”. Aunque el equipo fue cuidadoso de no promocionar El Astrólogo como “una nueva obra de Molière”, no todos se entusiasman con la perspectiva de esta producción. Bouffard contó que algunos colegas le advirtieron que estaba “enfrentándose a un monstruo sagrado”.

En una reciente publicación de Facebook, Aurore Evain, directora e investigadora que ha rescatado obras olvidadas de mujeres, calificó el proyecto como una “Tartufería” y criticó el presupuesto de 1,75 millones de dólares, que provino principalmente de patrocinadores privados franceses y norteamericanos, según la Universidad de la Sorbona.

La financiación no se destinó únicamente a la redacción impulsada por I.A.: se entrenaron otros tres modelos para crear decorados, vestuario y música históricamente precisos basados en las colaboraciones de Molière con diseñadores y compositores. La partitura y los diseños resultantes se presentarán por completo en Versalles en mayo antes de una gira por Francia.

El espectáculo fue concebido como único, pero el siguiente paso en la investigación de artes escénicas potenciadas por I.A. podría ser “completar obras o partituras inacabadas”, señaló Bouffard, quien comparó la idea con la restauración de una pintura. “La I.A. no tiene ego, ni gusto —bueno o malo—”, afirmó, enfatizando que esto la hace más adecuada que los humanos para el pastiche. “Esa sensación de neutralidad es realmente interesante”, añadió. “Todo depende de cómo la activemos”.

Fuente: The New York Times

[Fotos: Universidad de la Sorbona, Teatro Molière Sorbonne]