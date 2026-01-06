Cultura

Béla Tarr: claves de una filmografía que exaltó la belleza de lo insignificante

La obra del director húngaro, marcada por su colaboración con el Nobel de Literatura László Krasznahorkai, desafió las convenciones narrativas y visuales del cine europeo del último medio siglo

Guardar
La filmografía de Béla Tarr
La filmografía de Béla Tarr se caracteriza por una melancolía visual con profunda exploración de la condición humana

El cineasta húngaro Béla Tarr, muerto a sus 70 años, se convirtió en uno de los nombres esenciales del cine contemporáneo debido a una filmografía que conjuga melancolía visual, narrativas hipnóticas y una radical exploración de la condición humana. Tras haber desarrollado un estilo inconfundible en sus obras más reconocidas, Tarr se despidió del cine con The Turin Horse, una película austera y minimalista que muchos críticos ven como la culminación de su trayectoria y el cierre de una de las carreras más influyentes de Europa Oriental.

A lo largo de su obra, Béla Tarr ha sido objeto de debates encendidos en la crítica internacional. El crítico estadounidense Jonathan Rosenbaum describió su estilo como el de un “Tarkovsky desespiritualizado”, una comparación que revela tanto la ambición estética de Tarr como su negativa a entregar al público formas convencionales de consuelo. Mientras otros cineastas europeos como Bresson, Godard o Rainer Werner Fassbinder incorporan cierto amparo estético para sus personajes o sus espectadores, las películas de Tarr, en cambio, rechazan cualquier idea redentora propia del cine romántico de Hollywood y prescinden de ornamentos, ritmo acelerado o referencias de vida moderna. Sus historias no consuelan, pero tampoco caen en el distanciamiento artificial: se sienten tan inhóspitas como genuinas.

La atmósfera en el cine
La atmósfera en el cine de Tarr se distingue por una calculada repetición de escenas que inducen una sensación de suspensión

El universo cinematográfico de Tarr se define por su uso magistral de la blancura y oscuridad del blanco y negro, movimientos de cámara prolongados y elaboradas coreografías que registran hasta el último detalle del espacio y del tiempo que habitan sus personajes. Obras como Damnation (1987) consolidaron por primera vez ese lenguaje visual radical, al que dio un impulso monumental su opus Sátántangó (1994), una película de siete horas y media basada en la novela del premio Nobel László Krasznahorkai que expandió los límites del cine húngaro y mundial.

En la etapa madura de su cine, Béla Tarr mantuvo la fidelidad a ciertas raíces documentales propias de la llamada Escuela de Budapest, aunque su obra adquirió dimensiones fantásticas e incluso ecos de ciencia ficción. Esa combinación de artificio y registro minucioso confiere a sus películas una tensión constante entre lo real y lo imaginario. Un elemento clave es la movilidad de su cámara, que sigue sin flaquear el recorrido de personajes, desde los borrachos girando en un bar sórdido en Werkmeister Harmonies hasta la rutina diaria de campesinos en The Turin Horse.

Los filmes de Béla Tarr
Los filmes de Béla Tarr exploran la resistencia humana ante la adversidad

El impacto de Tarr reside tanto en la forma como en la atmósfera que envuelve a sus relatos. La repetición calculada de escenas y gestos, animada por las bandas sonoras del compositor Mihály Vig, induce un estado de suspensión y expectativa, situado siempre al borde del estallido. Esa ambigüedad interpretativa ha llevado a observar en sus películas alegorías sobre el desplome de la civilización occidental y la reacción furiosa de una naturaleza devastada. Al mismo tiempo, las figuras humanas —hombres y mujeres empeñados en resistir tempestades eternas— transmiten una suerte de heroísmo mínimo, marcado por la obstinación y los deseos que persisten aun frente a la adversidad.

Lejos de ajustarse a esquemas tradicionales, la filmografía de Béla Tarr sobresale por lo que algunos califican como virtuosismo y otros tildan de tedio. Sus imágenes, en apariencia opacas o abrumadas por la rutina, se elevan gracias a una sensibilidad asombrosa a la hora de registrar lo banal. El director se niega a situar la vida, la política y la naturaleza como ámbitos separados, proponiendo una mirada desproporcionada: en las minucias palpitan los resortes del poder, la supervivencia o la caída en la desesperación más absoluta. El resultado puede entenderse como una disolución de las oposiciones habituales del arte cinematográfico, al igual que un desafío a los cánones de gusto o clasificación.

"Sátántangó", obra maestra de Tarr,
"Sátántangó", obra maestra de Tarr, utiliza un lenguaje visual único y prolongados planos secuencia

De esta manera, sus películas funcionan como laboratorios formales cuyos contrastes agudos y escalas móviles pueden llevar, indistintamente, a la locura o a la revelación. El mismo Béla Tarr lo resumió desde una postura provocadora hacia el séptimo arte convencional, que, según él, es “una mierda”. Aun así, rehuía la pose nihilista y defendía una autenticidad radical: su cine plasma una honestidad visual descarnada, pero también una ambición artística que convierte cada historia en una auténtica ópera existencial.

En las películas de Tarr lo pequeño cobra una dimensión inesperada: escenas filmadas con insólita belleza muestran que lo cotidiano se abre a múltiples significados, incluida la aceptación feroz de la crueldad o el aburrimiento de la existencia. En este sentido, Tarr rehuyó tanto el sentimentalismo como el mero registro objetivo, construyendo sobre la paradoja y la ambigüedad. Su obra, dedicada a explorar los efectos de enormes fuerzas históricas o incluso meteorológicas sobre comunidades reducidas, desplegó con igual potencia la desesperanza y el deseo de resistir al olvido.

[Fotos: Harvard Film Institute]

Temas Relacionados

Béla TarrHungríaCineLászló KrasznahorkaiLiteratura

Últimas Noticias

Cine, teatro y arte, durante enero y febrero eb Arthaus

El espacio del microcentro porteño reúne ciclos de cine, muestras visuales, propuestas teatrales y concursos

Cine, teatro y arte, durante

El mecenazgo marcó la carrera artística de Leonardo da Vinci durante el Renacimiento

La búsqueda de independencia creativa, los contratos minuciosos y las rivalidades institucionales rodearon el recorrido de Leonardo entre Florencia, Milán y la corte francesa

El mecenazgo marcó la carrera

Los Globos de Oro regresan con ‘Una batalla tras otra’ y ‘Valor sentimental’ como grandes candidatas

La entrega de premios que anticipa a los Oscar se realiza el domingo 11 con nominaciones para Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio y Emma Stone entre otras estrellas de Hollywood

Los Globos de Oro regresan

La Fundación Ama Amoedo reveló los artistas de la residencia FAARA 2026

El anuncio de los participantes para la próxima edición del programa incluye a seis creadores del circuito artístico latinoamericano

La Fundación Ama Amoedo reveló

El Louvre anunció un aumento de visitantes en medio de una crisis por el robo y el paro de sus trabajadores

La afluencia al museo más visitado del mundo aumentó en comparación con el año anterior, mientras persisten las protestas sindicales por las condiciones laborales y se mantienen las investigaciones sobre el robo del pasado octubre

El Louvre anunció un aumento
DEPORTES
El Chelsea de Enzo Fernández

El Chelsea de Enzo Fernández confirmó a su nuevo entrenador tras la salida de Maresca

Argentina clasificó por primera vez a los cuartos de final de la United Cup y enfrentará a Suiza

La brutal caída de un medallista olímpico que le provocó una fractura de cráneo

Neymar mostró sus tres vehículos inspirados en su pasión por Batman valuados en más de 60 millones de dólares

La llamativa frase de Endrick al ser presentado en su nuevo club tras jugar apenas tres partidos en Real Madrid: “Pasé los mejores seis meses de mi vida”

TELESHOW
El insólito regalo que recibió

El insólito regalo que recibió Gimena Accardi al aire de su programa en su primer verano soltera

Entre bromas y desafíos, Benjamín Vicuña debutó como conductor en The Balls: cuál fue el pico de rating

Quién es la reina del polo que aconsejó a Laurita Fernández antes de iniciar su romance con Matías Busquet

El fuerte posteo de Wanda Nara que enseguida borró: “Tengo 24 centímetros de razones para estar más relajada”

La noche que Romina Gaetani eligió alzar la voz sin hablar: su poderosa versión de “Malo” y una causa pendiente

INFOBAE AMÉRICA

Depeche Mode estrena en Netflix

Depeche Mode estrena en Netflix su film “M”: el tour que marcó una nueva era para la banda

Por qué “Ob-La-Di, Ob-La-Da” tardó 42 horas en grabarse: la historia detrás del bloqueo creativo de McCartney y el giro inesperado que dio Lennon

Los Globos de Oro regresan con ‘Una batalla tras otra’ y ‘Valor sentimental’ como grandes candidatas

Mirra: qué es, de dónde viene y por qué fue uno de los regalos de los Reyes Magos

Bertrab, el glaciar que revela la fragilidad del Atlántico Sur ante el cambio climático