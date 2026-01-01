El Gran Museo Egipcio aumenta la presión para recuperar el busto de Nefertiti

El busto de Nefertiti, pieza central del Neues Museum de Berlín desde 2009, enfrenta nuevas peticiones de repatriación a Egipto

Cuando Monica Hanna visitó Berlín por primera vez en 2007, incluso antes de registrarse en su hotel, se apresuró a ir al Altes Museum para visitar a Nefertiti.

La estudiante de posgrado en arqueología egipcia estaba ansiosa por ver el legendario busto de casi 3.400 años de la reina faraónica del siglo XIV a. C.: sus tonos pintados de rojo, azul, amarillo y negro estaban notablemente conservados, sus labios curvados en una leve sonrisa y su mirada serena fija hacia adelante.

“Me emocioné mucho”, recordó Hanna. “Pensé: ¿Cómo es que está aquí? Está en el lugar equivocado”.

Casi dos décadas después, Hanna es uno de los dos destacados arqueólogos egipcios que lideran campañas para que el busto regrese a Egipto, 112 años después de que fuera llevado por primera vez a Berlín.

Se trata del mayor esfuerzo hasta la fecha para traer a Nefertiti de vuelta a su tierra natal. Sin embargo, las autoridades museísticas alemanas no están muy dispuestas a entregar una de las piezas más famosas del país, que atrae a cientos de miles de visitantes cada año al Museo Nuevo de Berlín, donde se exhibe desde 2009.

Durante el último siglo, ha habido varios intentos para devolver el busto a Egipto. Casi dieron sus frutos bajo el régimen nazi, cuando Hermann Göring, mano derecha de Adolf Hitler, argumentó, según se informa, que repatriarlo podría conseguir el apoyo egipcio para Alemania. Sin embargo, Hitler se negó a entregar lo que llamó “un verdadero tesoro”. Los intentos posteriores de restitución no han tenido mucho éxito.

Ahora hay una diferencia importante: la inauguración el mes pasado del Gran Museo Egipcio de Giza, de 5,4 millones de pies cuadrados, una instalación de clase mundial en construcción durante décadas.

Los defensores de la repatriación afirman que el museo debería abarcar todo el patrimonio arqueológico egipcio y que estaría incompleto sin algunos de los artefactos más preciados del país. También lo ven como una refutación contundente al viejo argumento de que los tesoros egipcios se protegen, conservan y exhiben mejor fuera del país.

“Los países que se negaron a enviarnos nuestras piezas dijeron: ‘¿Por qué deberíamos enviárselas? Tienen museos malos’”, declaró el arqueólogo Zahi Hawass, exministro de Antigüedades de Egipto, quien lidera su propia campaña de petición para repatriar el busto. Ahora no está claro que los museos europeos sean más seguros, afirmó, señalando los recientes robos de piezas del Museo Británico de Londres y el robo de joyas en octubre en el Louvre de París.

“No se puede decir que Egipto no pueda proteger sus artefactos”, dijo Hawass. “Ningún museo tiene la calidad de exhibición del Gran Museo”.

El museo egipcio original, ubicado en el corazón del centro de El Cairo, tenía más de un siglo de antigüedad y era conocido por su mala iluminación, su falta de explicaciones y su nivel generalmente dudoso de conservación.

La calidad del nuevo museo, ubicado a las afueras de El Cairo, es irrelevante, afirmó Friederike Seyfried, directora del Museo Egipcio de Berlín, que supervisa la colección que incluye el busto de Nefertiti bajo el patrocinio de la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano. Su institución, como muchas otras, no está dispuesta a correr el riesgo de transportar un objeto tan valioso y delicado.

“El problema es el transporte”, dijo. “No son las condiciones del museo asociado… Incluso si los museos de cualquier parte del mundo ofrecen las mejores condiciones, cuando lo solicitan, solo puedo decir: ‘Sabes que no puedo prestártelo. Es imposible. Es demasiado frágil’”.

El busto fue traído a Alemania de acuerdo con la legislación vigente, afirmó Seyfried, y cualquier discusión sobre su restitución se llevaría a cabo a nivel político. Añadió que no tiene conocimiento de ninguna conversación en curso en el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la devolución del busto.

Los ministerios de Asuntos Exteriores de Alemania y Egipto no respondieron a las solicitudes de comentarios. Un funcionario egipcio afirmó que el Ministerio de Turismo y Antigüedades creó en 2011 un departamento dedicado a la recuperación de objetos sacados ilegalmente del país, y que este año ha logrado recuperar decenas de objetos de contrabando procedentes de países como Alemania, Suiza y Bélgica.

“Egipto está comprometido a recuperar sus tesoros nacionales de todo el mundo y traerlos a casa”, dijo el funcionario, hablando bajo condición de anonimato para discutir un asunto delicado.

Las circunstancias exactas que rodearon la extracción del busto de Nefertiti a Alemania siguen siendo controvertidas. Lo que está claro es que en 1912, un equipo dirigido por el egiptólogo alemán Ludwig Borchardt encontró el busto en el yacimiento arqueológico de Tell el-Amarna, a unos 320 kilómetros al sur de El Cairo. Un marco legal bajo las autoridades coloniales británicas de Egipto establecía una regla de 50-50, según la cual los arqueólogos debían dividir sus hallazgos con Egipto.

Borchardt conservó el busto mientras se repartía el botín, y quienes abogan por su repatriación afirman que ocultó su verdadera naturaleza y valor al administrador de antigüedades francés encargado de hacer cumplir el acuerdo. (Existen pruebas de que el grupo de Borchardt celebró una solemne ceremonia de despedida del busto, asumiendo que tendrían que entregarlo, y se mantuvo oculto al público durante una década tras su traslado a Alemania.)

“El busto llegó a Alemania legalmente, es decir, de acuerdo con las leyes de la época”, afirmó Sebastian Conrad, historiador alemán y autor de un libro sobre el busto de Nefertiti. “La cuestión moral y normativa radica en si se consideran éticas las leyes de aquella época, si se consideran las leyes de aquella época, surgidas bajo condiciones imperiales, leyes que aún serían moralmente aplicables hoy en día”.

Para Hawass, la respuesta a esa pregunta es fácil: las potencias coloniales europeas saquearon los artefactos de Egipto sin el consentimiento de los propios egipcios.

“Estos países saquearon el Nilo”, dijo Hawass, quien también está difundiendo peticiones para la devolución de la Piedra de Rosetta del Museo Británico y el Zodíaco de Dendera del Louvre. “Es hora de que nos devuelvan algo”.

Hawass afirmó que su petición para el busto de Nefertiti cuenta con más de 200.000 firmas hasta la fecha, y espera alcanzar el millón. Hanna, quien también presiona para la devolución de la Piedra Rosetta, no reveló el número de firmas obtenidas.

Pero lograr que los alemanes renuncien a lo que Conrad llama “el corazón del paisaje museístico de Berlín” será una batalla cuesta arriba.

No ayuda que las dos campañas de petición compitan entre sí. Hawass es una figura controvertida por su trabajo con el expresidente autocrático Hosni Mubarak. Hanna lo calificó de “corrupto” y afirmó que inició su campaña de restitución “solo para aparecer en los medios”. Hawass, en cambio, afirma que su campaña cuenta con respaldo oficial, ya que el primer ministro egipcio le autorizó a solicitar formalmente la devolución del busto a la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano en 2011.

Pero el clima político en torno a la repatriación podría estar favoreciendo a los egipcios. En todo el mundo, instituciones culturales han comenzado a devolver artefactos y restos robados. En 2022, la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano comenzó a devolver sus Bronces de Benín a Nigeria, 125 años después de que las fuerzas británicas los saquearan. El mes pasado, se devolvieron 12 artefactos etíopes que estuvieron en posesión de una familia alemana durante más de un siglo.

Aun así, Nefertiti es diferente. Para empezar, algunos de los demás objetos fueron claramente robados ilegalmente o con violencia. El busto también es mucho más famoso que estos objetos devueltos. Nefertiti es la Mona Lisa alemana, iluminada por una claraboya en su propia habitación abovedada, decorada con frescos descoloridos. El sitio web de los Museos Estatales de Berlín la describe como “la estrella indiscutible” del Neues Museum. Entre los fans del busto se encuentra la cantante Beyoncé, quien en 2018 encabezó Coachella con un traje inspirado en Nefertiti y visitó el objeto.

Una tarde de diciembre, visitantes reverentes de todo el mundo rindieron homenaje silencioso a la reina.

“No esperaba sentirme tan conmovido al verlo”, dijo Philipp Seipelt, un berlinés de 43 años que acudió al museo para ver el busto. Entiende los argumentos a favor de la repatriación, pero añadió: “Sería una pena que Berlín no pudiera verlo”.

“Preferiría tenerlo aquí”, dijo Arvin Aguda, de 34 años, de visita desde Miami. “El clima político en Egipto es excesivo ahora mismo”.

“Está muy bien protegido”, coincidió su esposa, Nina, de 33 años.

Elvis Gugg, de 68 años, quien viajó desde Austria, dijo que entiende que “esto forma parte del patrimonio cultural de Egipto”. Pero añadió que devolverlo a Egipto “abriría la caja de Pandora” de las campañas de restitución de artefactos famosos en toda Europa. Su esposa, Karin, de 63 años, se esforzó por describir el profundo impacto que el busto le causó mientras se le llenaban los ojos de lágrimas.

La fama del busto hace que sea “una lucha más difícil”, admite Hanna. No cree que la repatriación ocurra el próximo año, pero sí tal vez en la próxima década.

“Espero seguir viva para verlo”, dijo Hanna, cuyos padres son de Minya, la actual ubicación de Tell el-Amarna, donde reinó Nefertiti. Añadió: “Siempre sentí que era una bisabuela mía, a quien habían separado de mí y que fue secuestrada a la fuerza”.

Nefertiti también está siempre presente en la mente de Hawass; guarda una reproducción del busto en su oficina. Pero a diferencia de Hanna, nunca ha visitado el original en Berlín.

“Me niego a ir a ver el busto de Nefertiti”, dijo. “Este busto debería estar en Egipto, y lo traeré a Egipto”.

Nefertiti fue la esposa principal del faraón Akenatón, conocido por su experimento monoteísta y su adoración al disco solar Atón, excluyendo a los demás dioses egipcios. Se conocen pocos detalles de su vida, pero gracias al busto, se ha convertido en un símbolo tanto de belleza como de empoderamiento femenino. Su nombre se traduce aproximadamente como “la bella ha llegado”. Para los arqueólogos egipcios, esta sigue siendo una aspiración.

- - -

Heba Farouk Mahfouz en El Cairo contribuyó a este informe.

* Aaron Wiener es el jefe de la oficina de The Post en Berlín y cubre Alemania, Austria, Polonia y Hungría, así como noticias más amplias de Europa. Anteriormente, fue reportero de vivienda y editor de Retropolis, la sección de historia de The Post.

Fuente: The Washington Post.

Fotos: Reuters/ Fabrizio Bensch; EFE/ Holger Hollemann; Universal History Archive/UIG/Shutterstock; Mohamed Abd El Ghany/ Reuters y Khaled Desouki/ AFP.