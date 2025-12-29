Las 10 canciones que han definido la música española en 2025: tradición, mucho pop y experimentación en plena forma

Los 10 mejores canciones nacionales de 2025. (Infobae España)

Hacer una lista siempre implica varias cosas y, casi con total seguridad, enfadar a más de uno. Elegir es muy difícil (y más si eres cáncer), pero también tiene su parte buena. Entre ellas, la confirmación de que España vive un momento muy rico para la música en el plano nacional, especialmente con la mirada puesta en renovar la música regional y con artistas que tienen ganas de experimentar.

Estas son las diez canciones que mejor resumen los últimos 365 días para Infobae España.

10. Virgen de Magallón

Juanjo Bona (Magallón, Aragón, 2003) se ha consagrado como uno de los otitos -también llamados triunfitos, depende de a quién le preguntes- con mejor álbum debut desde el nacimiento del programa, allá por 2001. El cuarto single de Recardelino (Universal, 2025) es el que mejor define el alma del elepé de media hora de duración: una fusión de pop con jota aragonesa mientras narra la épica leyenda de la virgen de su pueblo. La tradición renovada en su máximo esplendor.

9. Busco un centro de gravedad permanente

Tras tomarse un descanso en 2022 para centrarse de nuevo en componer, este año Rigoberta Bandini (Paula Ribó; Barcelona, 1990) ha vuelto con Jesucrista Superstar (Sony, 2025). En esta ocasión, Ribó homenaje al éxito de los 80 compuesto por Franco Battiato y habla del deseo por encontrar “un lugar del que no me quiera bajar” mientras salta de afición en afición.

8. Laberinto

El día que Belén Aguilera (Barcelona, 1995) cumplió 30 años publicó Anela (Sony, 2025), un trabajo marcado por coros rodeados de una gran esfera teatral, cuerdas, pianos y una estética propia de Sofia Coppola. Laberinto es una de las canciones que mejor condensan el espíritu del álbum: pop barroco en el que nos sumerge en cuestiones tan esenciales como la vida, la muerte y el paso del tiempo.

7. Full Time Papi

Álvaro Lafuente, conocido como Guitarricadelafuente (Benicàssim, 1997), volvió a jugar con la ambigüedad y el deseo en Full Time Papi, una canción que mezcla referencias tradicionales, pero que, sin medias tintas, habla de entregarse por completo a una pasión para comprenderse a sí mismo. Incluida en su segundo disco, Spanish Leather (Sony, 2025), a ritmo de folk y pop, el artista valenciano también tiene uno de los álbumes más relevantes del año.

6. Tiene que ser más fácil

Si le preguntas a Valeria Castro (La Palma, 1999) seguramente dirá que este no ha sido su mejor año. Pese a ello, en marzo firmó una de las canciones más honestas del 2025 con este tema incluido en El cuerpo después de todo (Warner, 2025), un álbum donde la artista confiesa todos sus miedos. En tiene que ser más fácil, canta, precisamente, el cansancio de vivir en permanente lucha consigo misma: “No puede ser el cuerpo tan cruel al verse”.

5. Infancia Mal Calibrada

A principios de año, Gabriel Barriuso (Aranda de Duero, Burgos, 1994) por fin pudo dejar su trabajo como técnico de domótica para dedicarse de lleno a la música y ser, casi a tiempo completo, Barry B. A medio camino entre lo urbano y el rock, el arandino ha dejado uno de los mejores EPs del año, Infancia Mal Calibrada (Universal, 2025), siendo la canción que le da título uno de los top tracks del 2025. Pero que nadie se enfade: cualquiera de los siete temas que lo forman podrían estar dentro de esta lista.

4. 6 de febrero

Pese a que para el padre de Aitana (Sant Climent de Llobregat, 1999) no era un hit, los fans -y no fans- de la cantante no podían sacarse 6 de febrero de la cabeza cuando apenas era una breve demo en Metamorfosis, el documental lanzado por Netflix a principios de año. Un pop completamente hipnótico que empata con Superestrella, otro hit de Cuarto Azul (Universal, 2025).

3. M.A.P.S

Tengo un pensamiento es una de las mejores canciones de Amaia (Pamplona, 1999) pero aunque está incluida en Si abro los ojos no es real (Universal, 2025), el tema -y su impresionante actuación en La revuelta- ocurrió cuando quedaban días para terminar 2024. La segunda mejor canción de su tercer álbum es M.A.P.S, donde habla de la relación que tiene con su madre. "Esos años no volverán nunca más / Date cuenta mamá, que no vas a cambiarme“, dice el estribillo. Más de una madre y su hija seguro que se sienten identificadas.

2. malibU

Rusowsky (Ruslán Mediavilla; Valladolid, 1999) publicó a mediados de año uno de los álbumes más interesantes del 2025. Daisy (Warner, 2025), su debut, es un brillante ejercicio de la fusión e inetiquetable música que escribe y produce. Pese a no ser single, malibU fue uno de los temas del verano por excelencia y su salto gracias a las redes le permitió llenar un Movistar Arena. También a destacar, BBY ROMEO, colaboración con el ciudadrealeño Ralphie Choo e incluida en el disco.

1. Berghain

Todos recordamos dónde estábamos cuando escuchamos los violines y la voz de Rosalía (Sant Esteve Sesrovires, 1992) cantando ópera por primera vez. Primer adelanto de su cuarto álbum en colaboración con Björk e Yves Tumor, la cantante catalana inauguró así una nueva etapa artística que concluiría con los 15 temas de LUX -18 en formato físico-. El tema sorprendió por su sonido y su imaginario, confirmando una vez más su capacidad para reinventarse una vez más.

