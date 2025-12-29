El Museo del Prado batió su propio récord histórico de visitas (Adobe Stock).

Por tercer año consecutivo, el Museo del Prado ha superado su récord histórico de visitantes: desde comienzos de año y hasta este domingo, 28 de diciembre, un total de 3.479.838 personas acudieron al museo frente a las 3.457.057 que lo hicieron a cierre de 2024.

La cifra supone superar en 22.781 visitas el máximo histórico anual cuando aún quedan tres días para cerrar 2025, según ha indicado el museo en un comunicado difundido este lunes.

Un 45,35 % de estas personas accedieron al museo de manera gratuita -un porcentaje similar al del año pasado- y el 67,30 % fueron visitantes extranjeros frente a un 32,70 % de nacionales.

El mes que registró un mayor número de visitas fue mayo, con más de 339.062, y el día 3 de ese mes fue la fecha de mayor afluencia de público con 17.484 visitantes, datos provisionales hasta que finalice 2025.

El Prado ha acompañado estos datos con la difusión de un vídeo en homenaje al pintor Ramón Gaya (Murcia, 1910–2005), para el que ha contado con la colaboración de José Sacristán y con el que celebra la donación que ha hecho al museo su viuda, Isabel Verdejo, del manuscrito de su ensayo ‘Roca española’ (1953).

En el vídeo, sobre imágenes de las pinturas del museo, el intérprete madrileño, rostro fundamental del cine español de las últimas seis décadas, pone voz a la lectura de ese ensayo que condensa la profunda relación del pintor y escritor murciano con el Prado.

“Desde fuera y lejos de España, cuando uno piensa en el Prado, este no se presenta nunca como un museo, sino como una especie de patria (...), como una roca”, escribió Gaya, que permaneció más de 20 años en el exilio tras la Guerra Civil y que visitó por primera vez el Prado con 17 años, un descubrimiento que marcó su sensibilidad y su vocación de artista.

El Prado considera que Gaya fue probablemente el artista del siglo XX “más concernido” por la importancia del museo, y subraya que su vínculo se profundizó durante las Misiones Pedagógicas de 1932, donde copió algunas de las obras que albergaba para llevar el arte al ámbito rural como parte de un “museo del pueblo”, reflejo de su compromiso social y educativo.

El Museo del Prado completa su balance del año recordando otras iniciativas que ha llevado a cabo, como cuando en mayo, en el marco del Día Internacional de los Museos, llevó reproducciones de algunas de sus obras maestras a espacios abiertos de Paiporta (Valencia) y otras localidades afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024.

También el 15 de septiembre, cuando contó con la intervención de Felipe VI para celebrar las mil emisiones de sus directos en Instagram comentando ‘Las Meninas’. En esta plataforma el museo acumula más de 100 millones de visualizaciones.

Fuente: EFE