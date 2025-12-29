Arteba anunció un cambio de fecha y su regreso a La Rural

La Fundación arteba confirmó que la próxima edición de arteba, la feria internacional de arte contemporáneo tendrá lugar entre el 6 y el 8 de noviembre en La Rural, con pre inauguraciones los días 4 y 5 del mismo mes.

El evento adquirirá especial relevancia, ya que coincidirá con el 35° aniversario de la creación de la Fundación arteba, que desde 1991 impulsa un mercado de arte con proyección internacional y sostiene un trabajo continuado de apoyo al sector.

Tras cinco ediciones (el Arenas Studios, La Boca, en 2021 y cuatro seguidos en Costa Salguero), el evento regresa al emblemático predio ferial de Palermo, pero ya no a finales de agosto, sino a inicios de noviembre.

arteba regresa a La Rural tras 2019

El anuncio se realiza luego de que se conociera que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires otorgara la concesión del predio de Costa Salguero a una Unión Transitoria de Empresas integrada por Publirevistas y AGEA, socias en Exponenciar S.A., que será responsable de la administración, modernización y puesta en valor del emblemático espacio durante la próxima década.

Durante más de tres décadas y media, Fundación arteba ha organizado una de las principales ferias de la región, promoviendo la adquisición de obras tanto por instituciones privadas como públicas y fomentando la consolidación de un ecosistema inclusivo y sostenible para el arte contemporáneo.

“La misión en estos 35 años fue mantener la fidelidad en nuestros objetivos sin perder de vista los constantes desafíos y necesidades del entorno. Entendemos que una institución cultural debe tener la capacidad de adaptarse, abrirse al diálogo. arteba es un territorio de encuentro para todos los actores de la escena. Tomamos decisiones pensando en el presente, pero con la mirada puesta en el futuro de una institución que, al igual que el arte, nunca deja de transformarse", destacó Larisa Andreani, presidenta de la Fundación, en un comunicado de prensa.

También informaron que el llamado para galerías y proyectos artísticos que deseen participar abrirá próximamente, junto con la convocatoria a sponsors interesados en la edición 2026.