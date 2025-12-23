Cultura

Gilda Manso presentó Plebeya, la novela juvenil que desafía la realeza, los clichés y acerca la monarquía a los lectores

Normas, secretos y rivalidades se cruzan al introducir a una adolescente en un mundo sujeto a costumbres extrañas y poderes familiares

Guardar
Gilda Manso presentó Plebeya, la
Gilda Manso presentó Plebeya, la novela juvenil que explora los conflictos de una adolescente al ingresar a la realeza

Gilda Manso, escritora y periodista argentina, acaba de presentar Plebeya, su nueva obra de narrativa juvenil publicada por VRYA. La novela relata la historia de Amanda, una adolescente de origen humilde cuya vida cambia radicalmente al ingresar a la realeza del ficticio Principado de San Lucas, tras descubrir que es la hija extramatrimonial del Príncipe Regente Bernal V.

Desde sus primeras páginas, la autora destaca su interés en ofrecer una mirada distinta sobre los tópicos clásicos de la realeza: “Es esa cosa que tenemos, me parece, los argentinos o los latinos con la relación con las realezas del mundo. Tenemos una mirada totalmente ajena”, comentó Manso en charla con Infobae.

La autora describe el nacimiento de Plebeya como una suma de espontaneidad e inquietudes que giran en torno a la relación de los argentinos con la monarquía: “Consumimos mucha ficción de realeza, especialmente en los últimos años. Y sentimos cierta fascinación por la vida de la realeza, justamente porque es algo que nos resulta ajeno”, observó.

La historia de Amanda en
La historia de Amanda en Plebeya refleja la tensión entre el linaje real y el mérito personal en el Principado de San Lucas - (Gentileza de V&R Editoras)

Además, la autora remarcó el contraste entre la formalidad que caracteriza a las familias reales y la espontaneidad de las figuras políticas latinoamericanas, y confiesa su curiosidad por adentrarse en ese universo desde lo cotidiano: “Me daba muchísima curiosidad contar una historia de una realeza, pero desde lo doméstico: cuando llegan a la casa y se sacan las zapatillas y se ponen el pijama, ¿cómo son?”.

La historia de Amanda muestra el conflicto entre linaje y mérito personal, revelando la tensión que enfrenta una joven al ingresar al palacio y adaptarse a los estrictos protocolos reales. Manso narra cómo Amanda se encuentra con una serie de prohibiciones y costumbres que debe incorporar a su rutina, un proceso que la autora describe con humor y cercanía: “Hay una lista de ridiculeces que, ahora que es princesa por protocolo, no puede hacer”. La trama, situada en el imaginario Principado de San Lucas —ubicado simbólicamente entre España y Francia—, se enfoca en la dinámica familiar, los secretos y los intereses enfrentados dentro de la monarquía.

Construcción de personajes juveniles y estrategias para captar al público adolescente

Durante la creación de la novela, Manso identificó entre sus mayores retos la necesidad de construir una historia que permaneciera en la memoria afectiva de los lectores jóvenes. “Yo quería escribir un libro que, cuando los lectores de ahora, de quince, dieciséis años, lean este libro, dentro de diez o veinte años lo recuerden”, explicó Gilda.

Plebeya relata el choque entre
Plebeya relata el choque entre lo doméstico y los estrictos protocolos de la monarquía en una trama dinámica y cercana - (Instagram: @/gildamanso)

Antes de imaginar una saga o universo, buscó crear un relato capaz de generar identificación y convertirse en un “lugar” en el recuerdo del lector. Al analizar las demandas del público juvenil, la autora eligió una narrativa ágil y concisa: “Traté de que lo que yo contara fueran historias atractivas y que hubiera acción permanente”.

Defiende las doscientas páginas como una extensión pensada intencionadamente, evitando escenas innecesarias o descripciones extensas. En este tránsito hacia la vida real, Amanda convive con los príncipes Apolo y Siena, la princesa abdicada Elena y el enigmático Leland: “El hijo del conde, que es una familia como rival, medio Romeo y Julieta”.

Adaptar el tono sin subestimar a los jóvenes lectores

El abordaje del lenguaje en la literatura juvenil es un tema que Gilda considera con especial atención. La autora reconoce que, aunque disfruta personalmente de leer obras en diferentes dialectos para enriquecer el propio vocabulario, al escribir para jóvenes aplica una curaduría cuidadosa sobre los recursos y límites del lenguaje.

Gilda Manso apuesta por una
Gilda Manso apuesta por una narrativa juvenil ágil, con acción permanente y personajes que permiten la identificación del lector - (Gentileza de V&R Editoras)

Si bien no impone restricciones de manera consciente, explica que suele preguntarse si ciertas escenas, especialmente las violentas, resultan adecuadas para su público: “Cuando escribo escenas, por ejemplo, violentas, lo pienso y digo: ‘¿Esto estará bien o será muy violento para este público al que estoy escribiendo?’”.

Sin embargo, Manso reflexionó sobre su propia experiencia como lectora adolescente y advierte que, en muchos casos, los jóvenes buscan historias intensas y descarnadas: “Me parece que es un público que muchas veces se lo trata entre algodones y requiere un lenguaje y situaciones literarias un poco más extremas de lo que muchas veces le damos”.

En ese sentido, la autora compartió que mantiene un diálogo constante con su editora, Melisa Corbetto, acerca de los límites de ciertas escenas: “Muchas veces le dejaba notas a Melisa… ‘Meli, acá esto ¿no me estaré pasando?’ Y a ella le encanta y me dice: ‘No, perfecto, vamos’”.

La novela Plebeya evita escenas
La novela Plebeya evita escenas de sexo explícito y adapta el tono romántico para respetar a su público adolescente - (Instagram: @/gildamanso)

A pesar de esta apertura, Manso marca una diferencia en lo que respecta al tratamiento del romance y el sexo en sus novelas juveniles. En Plebeya, por ejemplo, aclara que no hay escenas de sexo explícito y que el romance entre Amanda y Leland se mantiene en un tono liviano, acorde al desarrollo de los personajes: “El romance es un romance medio light se vieron tres veces en su vida, entonces también por eso es verdad que no hay escenas de sexo”.

Así, la autora confirma que su enfoque se basa en un profundo respeto por los lectores jóvenes, adaptando el lenguaje y las situaciones a lo que la propia historia y los personajes requieren, sin subestimar la madurez de su público.

Por otro lado, una decisión clave de Manso fue emplear español neutro en la novela, tanto para facilitar la lectura como para asegurar la universalidad. “Estos tres libros, Plebeya y mis dos novelas anteriores, requerían el neutro porque no transcurrían en Argentina”, sostuvo la autora. Gilda no es la primera vez que se enfrenta a historias para público joven: Un reino muy cerca de casa y Un reino bajo el cementerio es una saga middle grade - es decir, enfocado para lectores de 8 a 12 - donde la autora explora el universo mágico de Tuldor.

Cuando se le consultó sobre una posible continuación, Manso fue categórica: “Esta historia es autoconclusiva. No hay un segundo, un tercer libro. Plebeya empieza y termina acá”. Si bien admite que algún personaje podría protagonizar otro relato en el futuro, aclara que, por el momento, “no hay continuación y tampoco está hablado”. Entre los proyectos próximos, anticipa una novela para adultos, ambientada en Argentina y escrita en el español propio del país.

El tratamiento de temas intensos
El tratamiento de temas intensos en la literatura juvenil es abordado desde la honestidad y la madurez de los lectores jóvenes - (Gentileza de V&R Editoras)

Con Plebeya, Gilda Manso entrega una novela que se desmarca de los relatos convencionales sobre la realeza y coloca en el centro a una protagonista capaz de cuestionar reglas y tradiciones desde la experiencia cotidiana. Con una mirada genuina sobre el universo adolescente, la autora logra que sus personajes y conflictos resulten cercanos, sin perder de vista la complejidad de crecer en un entorno lleno de expectativas y secretos.

La obra confirma la apuesta de Manso por historias que desafían géneros y formatos, y hasta edades porque cualquier persona puede sumergirse en una buena trama de realeza. Además, refuerza su compromiso de construir literatura juvenil que dialogue con la realidad de sus lectores sin subestimar su inteligencia ni sensibilidad.

Mientras Amanda busca su lugar entre normas y rivalidades, la narrativa de Manso invita a descubrir que incluso en los palacios más rígidos, la autenticidad y la empatía pueden abrir caminos inesperados.

Temas Relacionados

Gilda MansoPlebeyaNarrativa juvenilRealeza ficticiaLiteratura argentinaNewsroom BUE

Últimas Noticias

El bestseller David Walliams expulsado de HarperCollins tras una serie de denuncias por “comportamiento inapropiado”

La editorial rompió lazos con el exitoso escritor y actor británico, luego de una investigación interna y revelaciones sobre su conducta con varias empleadas del sello

El bestseller David Walliams expulsado

Banksy le da a Gran Bretaña un agridulce regalo navideño

Dos nuevos murales del enigmático artista callejero refieren a lo que parece ser un comentario social sobre el creciente número de niños sin hogar en el Reino Unido

Banksy le da a Gran

El Louvre instaló una reja en la ventana por la que ingresaron los ladrones

La colocación marca el inicio de un plan para fortalecer la seguridad exterior del museo, incluye vigilancia adicional y dispositivos tecnológicos, luego de persistentes cuestionamientos por las fallas evidenciadas en el robo de octubre

El Louvre instaló una reja

Gabriela Mistral y su aventura en la Patagonia: el libro que revela el lado menos conocido de la poeta

Una nueva publicación explora la etapa de Gabriela Mistral en Magallanes, mostrando cómo su paso por Punta Arenas marcó el inicio de su proyección internacional y transformó la educación en el extremo sur chileno

Gabriela Mistral y su aventura

Tips de ortografía: sentarse a la mesa, pero también sentarse en la mesa

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Tips de ortografía: sentarse a
DEPORTES
Jugaron a más de 1400

Jugaron a más de 1400 kilómetros de su estadio, sólo viajó un fanático a acompañarlos y tuvieron un emotivo gesto

El motivo por el que Boca Juniors desistió de la contratación de Miguel Borja

El jefe de Alpine aclaró el rol de Flavio Briatore y qué deben mejorar para el próximo año en la F1

Se convirtió en el fichaje más caro en la historia de la Premier League y una grave lesión lo podría dejar sin Mundial

Roger Federer cuestionó cómo el tenis trata a sus ídolos: “Olvidamos a las leyendas de nuestro deporte”

TELESHOW
Laura Esquivel habló del duro

Laura Esquivel habló del duro diagnóstico que recibió cuando se quedó sin voz: “¿Qué hice mal?"

La escapada romántica de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich entre rumores de reconciliación: “El silencio habla”

Las exclusivas compras de Zaira Nara en Punta del Este: objetos de decoración y accesorios para su nueva casa

El crudo testimonio de Angie Balbiani sobre el empresario acusado de abuso de menores: “Mi hijo iba a su casa”

El viaje soñado de María Becerra y J Rei por el cielo mágico de Finlandia: “Qué afortunados somos”

INFOBAE AMÉRICA

El bestseller David Walliams explusado

El bestseller David Walliams explusado de HarperCollins tras una serie de denuncias por “comportamiento inapropiado”

Edmand Lara arremete contra Rodrigo Paz: dice que “no vale ni un peso” e insulta a sus ministros

Banksy le da a Gran Bretaña un agridulce regalo navideño

Salvador Nasralla, ex vice de Xiomara Castro, busca obstruir el proceso electoral en Honduras

La primera impresión es la que cuenta: por qué imitar la sonrisa de otros genera confianza